Kering : Croissance très solide du chiffre d’affaires au troisième trimestre 2022

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 20 octobre 2022

CROISSANCE TRÈS SOLIDE DU CHIFFRE D’AFFAIRES

AU TROISIÈME TRIMESTRE 2022

Chiffre d’affaires du Groupe : 5 137 M€

+23% en données publiées et +14% en comparable

« Les bonnes performances de Kering au troisième trimestre soulignent la force du Groupe et la pertinence de notre stratégie. Notre chiffre d’affaires est en forte croissance, tant par rapport à l'année dernière que par rapport aux niveaux d'avant la pandémie. L’attention constante que nous attachons à l’exclusivité de nos marques et à la qualité de leur distribution porte ses fruits et renforce leur positionnement sur leurs principaux marchés. Dans un environnement de plus en plus complexe, nous conservons la flexibilité nécessaire pour soutenir la profitabilité du Groupe et nous poursuivons les investissements à long terme de toutes nos Maisons, et en premier lieu de Gucci. Ainsi, nous sommes toujours aussi confiants dans le potentiel et les perspectives du Groupe. »

François-Henri Pinault, Président-Directeur général

Le chiffre d’affaires du Groupe au troisième trimestre 2022 est en croissance de +23% en données publiées et de +14% en comparable par rapport au troisième trimestre 2021. Par rapport au troisième trimestre 2019, les ventes augmentent de +28% en comparable.

Dans le réseau en propre, le chiffre d’affaires continue de progresser fortement avec une hausse de +19% en comparable. Toutes les zones géographiques sont en croissance. L’Europe de l’Ouest (+74%) et le Japon (+31%) affichent des performances particulièrement remarquables. L’activité en Amérique du Nord (+1%) se maintient, compte tenu des bases de comparaison élevées et alors que la clientèle touristique américaine a fortement contribué à la dynamique en Europe. La croissance en Asie-Pacifique (+7%) est solide, bien qu’impactée par les restrictions sanitaires en Chine continentale.

Chiffre d’affaires



(En millions d’euros) T3 2022 T3 2021 Variation en publié Variation en comparable

(1) Gucci 2 581 2 182 +18% +9% Yves Saint Laurent 916 652 +40% +30% Bottega Veneta 437 363 +20% +14% Autres Maisons 995 849 +17% +13% Kering Eyewear et Corporate 253 173 +47% +21% Eliminations (45) (31) - - KERING 5 137 4 188 +23% +14%





(1) À périmètre et taux de change comparables.

Gucci : croissance toujours soutenue

Au troisième trimestre, le chiffre d’affaires de Gucci atteint 2 581 millions d’euros, une hausse de +18% en données publiées et de +9% en comparable.

Les ventes dans le réseau en propre sont en croissance de +9% en comparable. La très bonne dynamique en Europe de l’Ouest se poursuit, soutenue tant par la clientèle locale que par les touristes, notamment américains, ce qui, à l’inverse, pèse sur l’activité en Amérique du Nord. Le chiffre d’affaires au Japon s’inscrit en forte hausse. La performance contrastée en Chine continentale affecte les ventes de l’Asie-Pacifique, dont les tendances sont néanmoins en forte amélioration.

L’activité Wholesale augmente de +2%. La rationalisation de ce réseau est à présent finalisée.

Yves Saint Laurent : nouvelle performance remarquable

Yves Saint Laurent réalise un excellent troisième trimestre, avec un chiffre d’affaires de 916 millions d’euros, en augmentation de +40% en données publiées et de +30% en comparable.

Les ventes dans le réseau en propre s’inscrivent en très forte hausse, à +38% en comparable, portées par toutes les catégories de produits. L’activité en Europe de l’Ouest a plus que doublé par rapport au troisième trimestre 2021, grâce à la reprise du tourisme et à la désirabilité de la Maison auprès des clientèles locales. Toutes les autres zones géographiques sont en forte croissance.

Les ventes dans le réseau Wholesale sont en augmentation de +13% en comparable sur le trimestre.

Bottega Veneta : trajectoire de croissance très saine

Le chiffre d’affaires de Bottega Veneta atteint 437 millions d’euros au troisième trimestre, à +20% en données publiées et +14% en comparable.

La croissance est portée par le réseau en propre qui connaît une hausse des ventes de +20% en comparable sur le trimestre, grâce au rayonnement de la première collection de Matthieu Blazy. Les performances sont particulièrement remarquables en Europe de l’Ouest et au Japon.

L’activité Wholesale s’établit à -5%, en phase avec la stratégie de rationalisation engagée par la Maison.

Autres Maisons : des performances toujours excellentes

Le troisième trimestre des Autres Maisons s’établit à 995 millions d’euros, en hausse de +17% en données publiées et de +13% en comparable.

L’activité en propre est en très forte croissance, à +43% en comparable. Les ventes de Balenciaga et d’Alexander McQueen sont particulièrement solides dans toutes les catégories de produits. Brioni confirme son rebond. Boucheron et Pomellato continuent de réaliser de très bonnes performances. Qeelin résiste bien dans un environnement complexe en Chine.

L’évolution des ventes en Wholesale est de -25%, en lien avec l’ambition des Maisons de réduire la part de ce canal de distribution dans leur activité, mais aussi avec des décalages de calendrier.

Kering Eyewear et Corporate*

Le chiffre d’affaires du troisième trimestre de Kering Eyewear et Corporate s’élève à 253 millions d’euros, les ventes totales de Kering Eyewear atteignant 246 millions d’euros, en hausse de +23% en comparable. Cette forte croissance s’est matérialisée dans toutes les régions et sur tous les canaux de distribution, avec une contribution significative de Gucci et de Cartier et une très forte croissance de toutes les marques. Après l’intégration réussie de Lindberg, l’acquisition de Maui Jim vient d’être finalisée.

* Pour rappel, le segment « Corporate et autres » a été renommé au premier trimestre 2022 « Kering Eyewear et Corporate », les éliminations intragroupe étant désormais publiées sur une ligne séparée.

***

Mise en œuvre de la quatrième et dernière tranche du programme de rachat d’actions propres

Dans le cadre du Programme de Rachat d’Actions annoncé le 25 août 2021 avec l’objectif de racheter jusqu’à 2,0 % de son capital social sur une durée de 24 mois, Kering a mis en place un nouveau contrat d’achat d’actions avec un Prestataire de Services d’Investissements.

Le nouveau contrat correspond à la quatrième et dernière tranche du programme, pour un volume maximal de 650 000 actions, soit environ 0,5 % du capital social au 15 octobre 2022. Le prix maximum d’achat par action a été fixé à 1 000 euros (mille euros) dans le cadre de la quinzième résolution adoptée par l’Assemblée générale mixte du 28 avril 2022. Il est prévu que les achats débutent le 24 octobre 2022 pour une période pouvant aller jusqu’au 21 décembre 2022 au plus tard.

Les actions ainsi rachetées dans le cadre de cette quatrième tranche seront pour partie destinées à être annulées. L’autre partie des actions rachetées sera allouée à des plans de rémunération de salariés du Groupe en actions Kering. Les volumes respectifs seront arrêtés à l’issue de la période de rachat.

Le tableau ci-dessous présente un récapitulatif des tranches du programme précédemment finalisées :

Tranche 1 Tranche 2 Tranche 3 Période de rachat Du 25 août au 3 novembre 2021 Du 23 février au 6 avril 2022 Du 18 mai au 19 juillet 2022 Nombre d’actions rachetées 650 000 actions, soit une fraction du capital s’élevant à environ 0,5 % 650 000 actions, soit une fraction du capital s’élevant à environ 0,5 % 650 000 actions, soit une fraction du capital s’élevant à environ 0,5 % Prix moyen des actions rachetées 643,70 euros par action 578,71 euros par action 485,53 euros par action Allocation des actions rachetées 325 000 actions ont été annulées le 10 décembre 2021 sur décision du Conseil d’administration lors de sa réunion du 9 décembre 2021 Il a été décidé lors de la réunion du Conseil d’administration du 28 avril 2022 que 325 000 actions ainsi rachetées seront annulées d’ici la fin d’année 2022 Il a été décidé lors de la réunion du Conseil d’administration du 27 juillet 2022 que 400 000 actions ainsi rachetées seront annulées d’ici la fin d’année 2022

RAPPEL DES ANNONCES INTERVENUES DEPUIS LE 1er JUILLET 2022

Augmentation de capital dans le cadre de l'opération d'actionnariat salarié

7 juillet 2022 - Le Directeur général délégué, sur décisions du Conseil d’administration en date du 9 décembre 2021 et du 23 mai 2022, a procédé le 7 juillet 2022, au titre de l’opération d’actionnariat salarié, à une augmentation du capital social de Kering SA de 411 448 euros par émission de 102 862 actions ordinaires nouvelles de 4 euros de valeur nominale chacune, le capital étant ainsi fixé à 499 183 112 euros, divisé en 124 795 778 actions de 4 euros de valeur nominale.

Évolution de la composition du Conseil d'administration

27 juillet 2022 - Jean Liu a démissionné de son mandat d’administratrice du Conseil d’administration de Kering, ce dont le Conseil a pris acte. Jean Liu était Administratrice indépendante depuis le 16 juin 2020.

Par ailleurs, Vincent Schaal a été désigné Administrateur représentant les salariés par le Comité Social et Economique en remplacement de Claire Lacaze dont le mandat a pris fin le 31 juillet 2022.

En conséquence, le Conseil d’administration de Kering est composé de 13 membres et inclut :

six Administrateurs indépendants (soit un taux de 55% hors administrateurs représentant les salariés, conformément aux dispositions du code AFEP-MEDEF) ;

cinq femmes (soit un taux de 45% hors administrateurs représentant les salariés, conformément aux dispositions du code AFEP-MEDEF) ;

cinq nationalités différentes (britannique, française, italienne, ivoirienne et turque).





Finalisation de la troisième tranche du programme de rachat d’actions

27 juillet 2022 - La troisième tranche du Programme de Rachat d’Actions (annoncé le 25 août 2021 avec l’objectif de racheter jusqu’à 2,0% du capital social sur une durée de 24 mois) a été finalisée le 19 juillet 2022. Sur la période du 18 mai au 19 juillet 2022, 650 000 actions ont été rachetées, au prix moyen de 485,53 euros par action, soit une fraction du capital s’élevant à environ 0,5%. Il a été décidé lors de la réunion du Conseil d’administration du 27 juillet 2022 que 400 000 actions rachetées dans le cadre de cette tranche seraient annulées d’ici la fin d’année 2022.



Kering publie la cinquième édition de ses Standards de développement durable

30 septembre 2022 - En 2018, Kering publiait ses premiers Standards relatifs aux matières premières et aux processus de fabrication, enrichissant depuis, chaque année, ce document structurant pour la démarche développement durable du Groupe. Ainsi, après les matières synthétiques et la soie en 2019, les emballages, le marketing visuel et l’innovation en 2020, et la circularité et la fausse fourrure en 2021, deux nouveaux chapitres viennent compléter le document en 2022 : « Cut, Make, Trim », et « Sustainability claims ». Ces mises à jour reflètent les sujets montants et les préoccupations nouvelles tels que l’agriculture régénératrice, la fin de vie des produits ou encore l’innovation. Ce travail de fond, renouvelé tous les ans, s’inscrit également dans une volonté de transparence de Kering mais aussi dans son approche open-source.

Kering Eyewear finalise l’acquisition de Maui Jim

3 octobre 2022 - Kering Eyewear détient plus de 90% du capital du lunetier américain iconique Maui Jim, selon les termes annoncés le 14 mars 2022 et après avoir obtenu l’aval des autorités de la concurrence. L’acquisition du capital restant devrait intervenir d’ici la fin de l’année 2022. Maui Jim sera consolidé dans les comptes du groupe Kering dès le 1er octobre 2022.

A propos de Kering

Groupe de Luxe mondial, Kering regroupe et fait grandir un ensemble de Maisons emblématiques dans la Mode, la Maroquinerie et la Joaillerie : Gucci, Saint Laurent, Bottega Veneta, Balenciaga, Alexander McQueen, Brioni, Boucheron, Pomellato, DoDo, Qeelin, ainsi que Kering Eyewear. En plaçant la création au coeur de sa stratégie, Kering permet à ses Maisons de repousser leurs limites en termes d’expression créative, tout en façonnant un Luxe durable et responsable. C’est le sens de notre signature : Empowering Imagination. En 2021, Kering comptait plus de 42 000 collaborateurs et a réalisé un chiffre d’affaires de 17,6 milliards d’euros.

Annexe : Chiffre d’affaires du troisième trimestre et des neuf premiers mois de 2022

Chiffre d’affaires



(En millions d’euros) T3 2022 T3 2021 Variation

en réel Variation en

comparable(1) 9 premiers mois 2022



9 premiers mois 2021



Variation

en réel Variation en

comparable(1) Gucci 2 581 2 182 +18% +9% 7 754 6 661 +16% +8% Yves Saint Laurent 916 652 +40% +30% 2 397 1 698 +41% +33% Bottega Veneta 437 363 +20% +14% 1 271 1 071 +19% +13% Autres Maisons 995 849 +17% +13% 2 950 2 334 +26% +23% Kering Eyewear et Corporate 253 173 +47% +21% 844 569 +48% +24% Eliminations (45) (31) - - (149) (98) - - KERING 5 137 4 188 +23% +14% 15 067 12 235 +23% +15%

(1) A périmètre et taux de change comparables.

Pièce jointe