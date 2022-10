English French





COMMUNIQUE DE PRESSE

Cegedim renforce ses positions dans le domaine des données de vie réelle avec l’acquisition de Clinityx, expert des données médico-administratives en France

Boulogne-Billancourt, France, le 20 octobre 2022

Cegedim, entreprise innovante de technologies, de services et de données de santé, annonce l’acquisition de Clinityx, spécialiste dans les modèles innovants de valorisation de la donnée de santé en France. Cegedim, au travers de sa division Cegedim Health Data, complète ainsi son portefeuille de solutions, études (Real World Evidence) et données de vie réelle (Real World Data), porté aujourd’hui par THIN® et poursuit son ambition de devenir le leader européen des données de santé de vie réelle.

Spécialisé dans les modèles innovants de valorisation de données de santé, Clinityx dispose d’une expertise unique des données de vie réelle, particulièrement des Entrepôts de Données de Santé (EDS) et de leur appariement au SNDS (Système National des Données de Santé).

Partenaire de sociétés savantes, établissements de soins, et groupements coopérateurs, Clinityx déploie, en co-responsabilité de traitement, des entrepôts de données appariés nativement au SNDS pour faciliter l’accès aux données de santé des cohortes et registres, complétés et enrichis des données médico-administratives. Clinityx dispose d’une expérience unique sur les entrepôts de données, avec 5 EDS autorisés par la CNIL : Magellan, CardioHub (Cardiologie), UroCCR Chain (Cancer du Rein), Colibri (Pneumologie) et DataMesh (Gynécologie).

Clinityx innove pour rendre les données du SNDS accessibles au plus grand nombre, plus simplement, plus rapidement et en transparence pour les patients.

En qualité de bureau d’études, Clinityx accompagne les industriels (laboratoires pharmaceutiques et sociétés de medtech) dans la mise en œuvre de leurs études de vie réelle exploratoires ou à destination des autorités de santé.

En vue d’asseoir sa croissance, et de maintenir sa dynamique d’innovation, Clinityx a établi un rapprochement avec le Groupe Cegedim qui, en juillet 2022, a pris une participation majoritaire au capital de la société Clinityx.

David SYR, Directeur Général Adjoint de GERS Data, division France de l’activité données de Cegedim, déclare : « L’acquisition de Clinityx nous permet de renforcer notre offre de données de vie réelle et d’élargir le champs des possibles grâce à cette combinatoire unique de savoir-faire réglementaire, technologique et humain au service de la santé des populations. Nous optimiserons ainsi le temps de mise en place des études sur ces données pour l’ensemble des acteurs de santé, laboratoires pharmaceutiques, organismes de recherche, institutions académiques et autorités de santé en France et en Europe, dans un intérêt de santé publique ».

« Nous sommes très heureux d’intégrer le Groupe Cegedim, qui va nous permettre d’accélérer notre développement en France et à l’international. Notre savoir-faire sur les bases de données médico-administratives offre une belle complémentarité aux offres de données de vie réelle THIN®️ et de données de consommation des médicaments de GERS Data », indique Nicolas GLATT, Directeur Général de Clinityx.

A propos de Clinityx :



Clinityx est une start up en Santé, fondée en 2018, qui a pour objectif de faciliter la recherche sur les données de vie réelle dans un environnement scientifique, technique et règlementaire fort.

Clinityx déploie, en partenariat avec des acteurs académiques, des Entrepôts de Données appariés au SNDS pour enrichir les données de santé, assurer leur gouvernance et leur sécurité.

En qualité de bureau d’études, Clinityx assure la gestion d’études de vie réelle, de la protocolisation au rapport d’étude, en mobilisant les données de ses entrepôts, le SNDS ou tout autre base de données.







Pour en savoir plus : www.clinityx.com/







A propos de Cegedim :



Fondé en 1969, Cegedim est un Groupe innovant de technologies et de services spécialisé dans la gestion des flux numériques de l’écosystème santé et BtoB, ainsi que dans la conception de logiciels métiers destinés aux professionnels de santé et de l’assurance. Cegedim compte plus de 5 600 collaborateurs dans plus de 10 pays et a réalisé un chiffre d’affaires de 525 millions d’euros en 2021.

Cegedim SA est cotée en bourse à Paris (EURONEXT : CGM).







Pour en savoir plus : www.cegedim.fr

Et suivez Cegedim sur Twitter : @CegedimGroup, LinkedIn et Facebook.







A propos de Cegedim Health Data :



Cegedim Health Data, division en charge des données de santé du Groupe Cegedim, couvre 7 pays européens et fournit des données anonymisées de vie réelle (RWD) et des études (RWE) au profit de la recherche et de l’amélioration de la qualité des soins dans l’intérêt de la santé publique. Un historique de plus de 25 ans et des millions de données patients anonymisées sont immédiatement accessibles depuis la base de données européenne THIN®️ (The Health Improvement Network). Cegedim Health Data travaille avec les chercheurs, les autorités de santé, les professionnels de santé et les industriels du médicament et dispositifs médicaux en les accompagnant tout le long de la chaine de valeur des produits de santé, de la recherche à la commercialisation.

En France, l’activité données de santé est portée par GERS Data.







Pour en savoir plus : www.cegedim-health-data.com

Et suivez Cegedim Health Data sur Twitter : @Cegedim_CHD et sur Linkedin @Cegedim Health Data













