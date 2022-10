Compagnie de l'Odet : Information financière du troisième trimestre 2022

English French

COMPAGNIE DE L'ODET

COMMUNIQUÉ DE PRESSE





Information financière du troisième trimestre 2022

Le 20 octobre 2022





Chiffre d’affaires du troisième trimestre 2022 :

+16 % à périmètre et taux de change constants

Chiffre d’affaires du 3 ème trimestre 202 2 : 6 112 millions d’euros + 16 % à périmètre et taux de change constants +2 0 % en données publiées



A fin septembre 202 2 : 1 7 6 29 millions d’euros + 21 % à périmètre et taux de change constants + 26 % en données publiées







Chiffre d’affaires du troisième trimestre 2022

A périmètre et taux de change constants, le chiffre d’affaires du troisième trimestre 2022 du Groupe est en hausse de 16 % à 6 112 millions d’euros. Cette évolution intègre principalement :

Transport et logistique : + 25 % . Les activités de transport bénéficient de la croissance de l’activité dans l’aérien et de la hausse des taux de fret. En Afrique les terminaux portuaires réalisent de bonnes performances et la reprise des activités logistiques se poursuit ;





Les activités de transport bénéficient de la croissance de l’activité dans l’aérien et de la hausse des taux de fret. En Afrique les terminaux portuaires réalisent de bonnes performances et la reprise des activités logistiques se poursuit ; Logistique pétrolière : + 58 % compte tenu de la forte hausse des cours des produits pétroliers et d’un léger recul des volumes vendus ;





compte tenu de la forte hausse des cours des produits pétroliers et d’un léger recul des volumes vendus ; Communication (Vivendi) : + 1 % intégrant notamment les bonnes performances d’Havas Group (+3 %) et de Gameloft (+45 %), et le ralentissement de Groupe Canal+ (-5%) et d’Editis (-8 %) ;





intégrant notamment les bonnes performances d’Havas Group (+3 %) et de Gameloft (+45 %), et le ralentissement de Groupe Canal+ (-5%) et d’Editis (-8 %) ; Stockage d’électricité et systèmes : -21 % en raison d’un recul des ventes de batteries et de bus

12 mètres, malgré les bonnes performances des activités Systèmes (IER/AS et Polyconseil).





En données publiées, le chiffre d’affaires croît de 20 % par rapport à celui du troisième trimestre 2021, compte-tenu d’effets favorables de change (+135 millions d’euros) et de périmètre (+41 millions d’euros).

Chiffre d’affaires à fin septembre 202 2

A périmètre et taux de change constants, le chiffre d’affaires à fin septembre 2022 est en hausse de 21 % à

17 629 millions d’euros.

En données publiées, le chiffre d’affaires des neuf premiers mois de l’année est en hausse de 26 %, compte-tenu de +213 millions d’euros de variations de périmètre (notamment l’intégration de Prisma Media) et de +298 millions d’euros d’effets de change en raison d’une dépréciation globale de l’Euro par rapport aux principales devises du Groupe.

A périmètre et taux de change constants, comparés aux neuf premiers mois de 2021, les principaux secteurs ont évolué comme suit :

Transport et Logistique, Logistique Pétrolière :

Le chiffre d’affaires de l’activité transport et logistique est de 7 325 millions d’euros, en hausse de 37 %. Il bénéficie de la forte progression de la commission de transport portée par la hausse des taux de fret ainsi que par l’augmentation des volumes dans le trafic aérien grâce au fort dynamisme de certains de ses clients (luxe et cosmétique, pharmacie, aéronautique).

Il intègre également la croissance de l’activité de Bolloré Africa Logistics grâce aux bonnes performances des terminaux portuaires (notamment Congo Terminal, Abidjan Terminal en Côte d’Ivoire, Owendo Container Terminal au Gabon, Freetown Terminal en Sierra Leone et Togo Terminal) et aux activités de logistique et de manutention en Afrique, portées notamment par la reprise de certains projets pétroliers et miniers.

Le chiffre d’affaires de la logistique pétrolière ressort à 2 570 millions d’euros, en hausse de 47 %, en raison de la forte hausse des prix des produits pétroliers, liée au contexte international marqué par la guerre en Ukraine, et malgré une baisse des volumes vendus.

Communication :

Le chiffre d’affaires s’élève à 7 448 millions d’euros, en croissance de +3,7 % à périmètre et taux de change constants et +8,5 % en données publiées par rapport à la même période de 2021. Cette augmentation résulte principalement de la croissance d’Havas Group (+9 %) et de Gameloft (+16 %), porté notamment au troisième trimestre par le succès du jeu Disney Dreamlight Valley, premier jeu lancé sur plateformes, consoles et PC. Il intègre également le chiffre d’affaires d’Editis en retrait de 8 % dans le sillage de la baisse du marché du livre en France après une année 2021 qui avait connu une croissance inédite. Par rapport à 2019, année de référence, le chiffre d’affaires d’Editis progresse de +14 %1. Enfin, il prend en compte le ralentissement de Groupe Canal+ (-0,2 %) qui est pénalisé au troisième trimestre par le décalage de certaines sorties de films Studiocanal, malgré la poursuite de la croissance des activités à l’international.

Stockage d’Électricité et Systèmes :

Le chiffre d’affaires des activités industrielles ressort à 279 millions d’euros (stockage d’électricité, films plastiques, terminaux et systèmes spécialisés), en croissance de 6 % par rapport aux neuf premiers mois de l’exercice 2021.

Cette croissance est portée par les activités de films plastiques qui bénéficient d’augmentations de prix, et par la hausse des terminaux spécialisés (IER/AS) grâce au développement de l’activité piétons et passagers. Il intègre également une légère baisse des ventes de Bluebus.













Évolution du chiffre d’affaires par activité





(en millions d’euros) 3ème trimestre Cumul 9 mois 2022 2021 Croissance Croissance 2022 2021 Croissance Croissance publiée organique publiée organique Transport et Logistique 2 507 1 901 +32% +25% 7 325 5 124 +43% +37% Logistique Pétrolière 951 610 +56% +58% 2 570 1 775 +45% +47% Communication 2 578 2 474 +4% +1% 7 448 6 866 +8% +4% Stockage d'Electricité et Systèmes 73 95 -23% -21% 279 268 +4% +6% Autres (Actifs Agricoles, Holdings) 3 3 -7% -8% 7 8 -10% -10% Total 6 112 5 082 +20% +16% 17 629 14 041 +26% +21%

Faits marquants et évènements récents

Accord avec le Groupe MSC pour la cession de Bolloré Africa Logistics

Il est rappelé que, au terme des négociations exclusives annoncées le 20 décembre 2021 et suite aux avis favorables émis par chacune des instances représentatives du personnel consultées, le Groupe Bolloré a signé le 31 mars 2022 le contrat prévoyant la cession au Groupe MSC de 100 % de Bolloré Africa Logistics regroupant l’ensemble des activités de transport et logistique du Groupe Bolloré en Afrique, sur la base d’une valeur d’entreprise nette des intérêts minoritaires de 5,7 milliards d’euros. Comme indiqué, la réalisation de cette cession devrait intervenir au plus tard d’ici la fin du premier trimestre 2023.



Achats d’actions

Depuis le début de l’année 2022, Compagnie de l’Odet a acquis 103,0 millions d’actions Bolloré (3,5 % du capital) pour un montant de 484,8 millions d’euros. Bolloré, dans le cadre de son programme de rachat d’actions, a acquis 2,1 millions de ses propres actions pour un montant de 9,3 millions d’euros.









Évolution du chiffre d’affaires par trimestre









(en millions d’euros) 1er trimestre 2ème trimestre 3ème trimestre 2022 2021 organique 2021 publié 2022 2021 organique 2021 publié 2022 2021 organique 2021 publié Transport et Logistique 2 361 1 609 1 555 2 458 1 737 1 668 2 507 2 000 1 901 Logistique Pétrolière 848 559 565 772 592 600 951 602 610 Communication 2 376 2 202 2 094 2 494 2 421 2 298 2 578 2 560 2 474 Stockage d'Electricité et Systèmes 112 77 80 94 93 94 73 93 95 Autres (Actifs Agricoles, Holdings) 2 2 2 2 3 3 3 3 3 Total 5 697 4 449 4 296 5 820 4 845 4 662 6 112 5 258 5 082

Les valeurs présentées sont exprimées en millions d’euros et arrondies à la décimale la plus proche.

Par conséquent, la somme des montants arrondis peut présenter des écarts non significatifs par rapport au total reporté.

1 Hors prescriptions liées à la réforme du lycée en 2019

Pièce jointe