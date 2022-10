CBI annonce les dernières étapes de l'acquisition de Xave World, un métaverse consacré à la musique

Xave World fera partie d'AlphaVerse, le métaverse de CBI qui couvre déjà différents genres et expériences autour du jeu, de la musique et de nombreux autres domaines

Développé depuis 2020, Xave World offrira un large éventail de fonctionnalités et d'expériences : communautés, marché NFT, concerts, enregistrements et une crypto-monnaie dédiée

Avec cette acquisition, CBI se renforce dans l’univers de la musique, avec des expériences de plus en plus variées en complément des partenariats avec United at Home et Rave Age

Le prix d'achat est de 1,0 million d'euros : 0,1 million d'euros en espèces et 0,9 million d'euros payés en actions CBI à émettre, valorisées à 1,0 euro pour chaque action CBI

CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES (CBI, Euronext Growth Paris : FR0014007LW0, ALCBI) annonce aujourd'hui avoir signé un accord pour acquérir Xave, une société de technologie blockchain basée à Barcelone et en Argentine qui développe depuis 2020 Xave World, un métaverse dédié à la musique. Doté de sa propre crypto-monnaie (Xave Coin) et de sa propre place de marché (Xave Market), le métaverse Xave World a pour objectif d'offrir une gamme d'expériences de divertissement et de concerts, des outils de création et diverses NFT autour de la musique et des artistes.

Cette acquisition renforcera la stratégie de CBI dans le monde de la musique, déjà illustrée par les univers United at Home et Rave Age. Grâce à cette acquisition, Xave fera partie de l'AlphaVerse, qui interconnecte une variété d’expériences autour de la musique. L'objectif de CBI de proposer à tous les utilisateurs de l'AlphaVerse de profiter des spectacles et des propositions de créateurs et d'artistes lancés par Xave. Avec la musique comme axe de développement, AlphaVerse vise à établir une approche dynamique par l'engagement et le partage entre les différents univers connectés au hub AlphaVerse.

Xave World Metaverse exploite la blockchain pour créer des expériences innovantes autour de la musique et développe sa propre place de marché NFT, Xave Market, qui fonctionnera comme un magasin numérique spécialisé dans la vente de NFT. L'univers disposera de diverses technologies et outils pour que les artistes et les créateurs de contenu puissent créer leurs propres concerts, vendre des billets et des NFT, et diffuser en streaming par exemple, pour développer et promouvoir leurs communautés. Les utilisateurs et les artistes pourront également être propriétaires d'une partie du métaverse ouvert de Xave World en achetant leurs propres parcelles de terrain et en construisant des maisons ou des espaces personnalisés au sein de Xave World. Chaque parcelle de terrain cache un secret, une fonction ou un matériau précieux, que les propriétaires pourront découvrir et mettre à profit. Les NFTs ne sont pas seulement des actifs numériques, mais permettront également d'accéder à des expériences exclusives directement avec les artistes (pass VIP pour des concerts physiques ou virtuels, live streaming exclusif, accès unique et exclusif à l'écoute de nouveaux titres, etc). Au-delà de la musique comme vecteur de partage et d'expériences, les utilisateurs pourront monétiser leurs propres expériences et de soutenir le développement d'artistes établis ou émergents. Xave World Metaverse possède une économie décentralisée utilisant sa propre crypto-monnaie : le Xave Coin.

L'acquisition de Xave se fait par l'acquisition de 100% des actions de Golive Entertainment Holding España, SL ("Golive"), une société espagnole qui détient tous les droits et l'activité de Xave, y compris la marque Xave. Après la signature, les équipes de Golive resteront les mêmes et seront intégrées à CBI.

La transaction porte sur l'achat de 100% de Golive pour un prix de 1 000 000 €, dont 900 000 € payés en actions CBI à émettre, valorisées à 1,0 € chacune, et 100 000 € payés en stables coins. Au plus tard le 31 mai 2023, Xave aura la possibilité d'échanger une partie des actions de CBI contre des liquidités générées par la société. En outre, CBI versera un complément de prix aux vendeurs. Ce complément de prix est conditionné par la rentabilité future de l'univers Xave, avec une formule qui permet à CBI de récupérer son investissement avant d'effectuer tout paiement. L'équipe Xave sera également récompensée en fonction du niveau de rentabilité de l'activité Xave. À l'issue de la transaction, CBI recevra 3 250 000 000 de Xave Coins. Ceci correspond à 65 % du total des jetons émis, le reste ayant été attribué à l'équipe avec des dispositions de lockup ou vendu par le biais de ventes privées et publiques.

Il est rappelé que la transaction prévoyait initialement l'achat de l'entreprise et des activités de développement informatique pour 2 000 000 $, avec un paiement en actions et en espèces et des clauses d'earn-out. Après analyse, les développements informatiques étant désormais pris en charge et financés par CBI, les parties ont décidé de résilier et de réviser la transaction initiale comme indiqué ci-dessus.

L'ouverture du monde Xave est prévue pour l'automne 2023.

Cette transaction sera soumise à l'approbation des actionnaires de CBI qui statueront sur l’émission des nouvelles actions, lors d'une réunion qui sera convoquée aussi rapidement que possible. La clôture de la transaction devrait avoir lieu à la fin du 4ème trimestre civil de 2022 / Début 2023.

Pour plus d’informations, visitez : https://xave.world

Disclaimer

La concrétisation des projets, ainsi que leur budget opérationnel et leur plan de financement, restent fondamentalement soumis à des incertitudes, et la non- réalisation des hypothèses sous-jacentes peut avoir une incidence significative sur la valeur des actifs et des passifs.

A propos de CBI

CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES (« CBI ») est une société française qui développe, opère et investit dans des jeux vidéo, applications professionnelles et projets sélectifs liés à la blockchain, aux Non-Fungible Tokens (« NFTs ») et aux crypto-monnaies. Fondée par Frédéric Chesnais, entrepreneur reconnu de l’industrie du jeu vidéo et pionnier de la blockchain, CBI a l’ambition de développer et de valoriser un portefeuille d’activités blockchain couvrant différents secteurs (jeux vidéo, finance, logistique…) pour tirer parti de cette technologie, par une exploitation directe ou en partenariat. CBI a déjà réalisé plusieurs investissements et développe actuellement un monde virtuel (métaverse) AlphaVerse, basé sur la technologie blockchain, qui ouvrira à l’été 2022. Les actions de CBI (FR0014007LW0) sont admises à la cotation sur le compartiment E1 (investisseurs qualifiés) du marché d’Euronext Growth Paris depuis le 26 octobre 2021. Plus d’information sur www.cbicorp.io .

Contacts

CBI

Frédéric CHESNAIS

PDG

fredchesnais@cbicorp.io

www.cbicorp.io Listing Sponsor

Atout Capital

Rodolphe OSSOLA

rodolphe.ossola@atoutcapital.com Communication financière

Calyptus

Gregory BOSSON

+33 1 53 65 68 68

cbi@calyptus.net

Pièce jointe