ORAPI : Chiffre d'affaires du T3 2022 _ Croissance cumulée à +4,6% vs 2021 à périmètre comparable _ Bonne dynamique commerciale post-COVID

Communiqué de presse Lyon – Saint-Vulbas, le 20 octobre 2022 à 18h00

CHIFFRE D’AFFAIRES DU T3 2022

Croissance cumulée à +4,6% vs 2021 à périmètre comparable

Bonne dynamique commerciale post-COVID

En M€ T3 2022 T3 2021



9 mois 2022 9 mois 2021 Europe 51,2 49,5 163,3 158,5 Amérique du Nord 0,5 0,4 1,5 1,3 Asie et reste du Monde 2,5 2,1 8,6 5,9 Total à PC 54,3 52,1 173,4 165,8 Total courant 54,3 53,7 173,4 171,4

ORAPI réalise sur le 3ème trimestre 2022 un chiffre d’affaires de 54,3 M€, portant le chiffre d’affaires sur 9 mois à 173,4 M€.

Le Groupe maintient le cap de sa feuille de route, tout en adoptant un pilotage agile dans une conjoncture incertaine et inflationiste. ORAPI a réalisé un chiffre d’affaires sur le troisième trimestre 2022 de 54,3 M€ contre 52,1 M€ au T3 2021, soit une hausse de +4,2% à périmètre comparable. Le Groupe enregistre sur le T3 une bonne activité, avec un retour à des niveaux normatifs en Asie, et une accélération des ventes en Europe du Sud.

La forte progression de la satisfaction clients a notamment permis au Groupe de renforcer ses positions sur le marché et de confirmer la qualité de son portefeuille clients parmi lesquels : SNCF, GSF, Atalian ou encore Domitys.

Les efforts engagés pour impulser la nouvelle dynamique commerciale orientée RSE, permettent à ORAPI de répondre aux attentes de ses clients et d’offrir des produits d’hygiène innovants toujours plus en adéquation avec les normes sanitaires et leurs exigences.

Au sein de la zone Europe, le niveau d’activité en France s’établit à 45,7 M€ au T3, en hausse de 2,5% vs T3 2021, et à 145,8 M€ soit +2,6% sur 9 mois.





Cette hausse modérée s’explique par le fait que l’inflation des prix (+6%) et une croissance organique saine (+3,5%) sont en partie compensées par la baisse de la demande en produits « COVID » (-40%).



L’Europe du Sud poursuit son accélération, en enregistrant un chiffre d’affaires de 2,3 M€ vs 2,0 M€ au T3 2021, soit une hausse de +17,3%.

En Amérique du Nord, les ventes enregistrent une progression de +14,0 % par rapport au T3 2021, s’établissant à 0,5 M€.



La zone Asie & reste du Monde, confirme la reprise du secteur aéronautique et un retour à la vie normale, avec une hausse de 20% vs le T3 2021. L’activité est portée à 2,5 M€ au T3 vs 2,1 M€ en 2021.





Alors que la conjoncture reste incertaine, ORAPI poursuit avec détermination sa feuille de route et bénéficie d’ores et déjà des effets de sa stratégie.

Face aux augmentations des matières premières, emballages et produits de négoce, et aux tensions d’approvisionnement qui en résultent, ORAPI a privilégié le maintien du service aux clients à un haut niveau de qualité. ORAPI a néanmoins procédé à plusieurs hausses de tarifs successives en 2022 afin de répercuter de manière graduelle les hausses subies.

Dans ce contexte, doublé du programme d’investissements majeurs pour le projet d’éco-conception sur le site de Vénissieux, la trésorerie reste sous contrôle, s’établissant à 7,1 M€ à fin septembre.

Positionné sur des marchés d’hygiène et de maintenance durablement porteurs, le groupe ORAPI reste focalisé sur son déploiement commercial, sa proposition d’innovation et son excellence opérationnelle.

Ces trois leviers de croissance rentable lui permettent d’appréhender sereinement l’avenir malgré une conjoncture chahutée.

Rappel : BSA à un nominal de 5,20€ dont l’échéance est fixée au 21 décembre 2022.

ORAPI conçoit, fabrique et distribue des solutions et produits techniques d’hygiène et de maintenance. ORAPI est le leader français de l’Hygiène Professionnelle

ORAPI est coté au compartiment C d'Euronext Paris sous le code ISIN : FR0000075392

Code Reuters : ORPF.PA Code Bloomberg : ORAP.FP

ORAPI est éligible au PEA – PME

Contacts :

Directrice Administrative et Financière

Annelise Rousset

+33 (0)4 74 40 20 82

annelise.rousset@orapi.com Communication Financière

Valentine Boivin

+33 (0)1 75 77 54 65

orapi@aelium.fr

Pièce jointe