L'Oréal : Communiqué : "Chiffre d’affaires au 30 septembre 2022"

COMMUNIQUÉ

Clichy, le 20 octobre 2022 à 18h00

Chiffre d’affaires au 30 septembre 2022

Croissance forte, rythme soutenu :

+ 20,5 % en publié, + 12,0 % en comparable 1



Chiffre d’affaires : 27,94 milliards d’euros + 20,5 % à données publiées + 12,4 % à taux de change constants + 12,0 % à données comparables 1



Surperformance significative par rapport au marché mondial de la beauté

T outes les Divisions et toutes les Zones géographiques sont en croissance

Effet s de change très favorable s de + 8,1 %

Au troisième trimestre, rythme de croissance toujours supérieur à + 20 % par rapport à 2019

Commentant ces chiffres, Nicolas Hieronimus, Directeur Général de L'Oréal, a indiqué :

« Dans un contexte plus volatil que jamais marqué par les contraintes sanitaires en Chine et l’inflation dans le monde occidental, L’Oréal réalise un trimestre très solide, poursuivant un rythme de croissance soutenu par rapport à 2019. Bénéficiant de sa stratégie de rééquilibrage, notamment géographique, le Groupe affiche à fin septembre une croissance forte de + 20,5 % en publié, avec un impact positif important des effets de change, et de + 12,0 % en comparable.

Le marché mondial de la beauté reste dynamique et l’appétit des consommateurs pour les produits de beauté est intact. La robustesse du modèle de L’Oréal, alliée à son agilité et à l’engagement de ses équipes à travers le monde, lui permet à nouveau de surperformer significativement le marché et renforcer sa position de numéro 1 mondial de la beauté.

Les chiffres démontrent le bon rééquilibrage de l’empreinte géographique du Groupe. Toutes les Zones sont en progression, y compris l’Asie du Nord malgré des turbulences dans l’écosystème chinois. Les autres Zones réalisent une croissance à deux chiffres, avec une très forte progression dans les marchés émergents (SAPMENA-SSA, Amérique latine) et une performance remarquable en Europe. La croissance est également équilibrée par Division, chacune surperformant son marché. La Division des Produits Grand Public poursuit son accélération depuis le début de l’année et nos trois Divisions sélectives enregistrent une croissance à deux chiffres sur neuf mois. La performance de L’Oréal Luxe est temporairement impactée au troisième trimestre par plusieurs facteurs ponctuels (confinements à répétition en Chine et à Hainan, facturations du Travel Retail anticipées au deuxième trimestre). Néanmoins, la Division a réaccéléré en septembre et a atteint au troisième trimestre des parts de marché records en Chine continentale.

Le Groupe récolte les fruits de sa stratégie de valorisation qu’il a déployée dès le début de cette année, et dont les effets accélèrent en particulier en Europe et en Amérique du Nord.

Fidèles à notre double ambition d’excellence économique et sociétale, nous sommes fiers d’avoir obtenu la distinction « Platine » d’EcoVadis, qui classe L’Oréal dans le top 1 % mondial des entreprises les plus performantes sur le plan environnemental et social. Les efforts de L’Oréal ont également été à nouveau reconnus par Refinitiv dans son top 100 des entreprises les plus diverses et inclusives au monde.

En dépit des incertitudes actuelles, nous restons confiants quant aux perspectives du marché mondial de la beauté, qui confirme à nouveau sa résilience, confiants dans notre force d’innovation, et confiants dans notre capacité à surperformer le marché pour réaliser une nouvelle année de croissance du chiffre d’affaires et des résultats en 2022. »



ÉVOLUTION DU CHIFFRE D’AFFAIRES AU 30 SEPTEMBRE 2022

À données comparables, c'est-à-dire à structure et taux de change identiques, la croissance du chiffre d'affaires du groupe L’Oréal ressort à + 12,0 %.

L'effet net de changement de structure est de + 0,4 %.

La croissance à taux de change constants ressort à + 12,4 %.

Les effets monétaires ont eu un impact de + 8,1 %. En extrapolant les cours de change du 30 septembre 2022, c’est-à-dire avec 1 € = 0,977 $ jusqu’au 31 décembre, l’impact des effets monétaires s’établirait à environ + 8,1 % sur le chiffre d’affaires de l’ensemble de l’année 2022.

À données publiées, le chiffre d'affaires du Groupe au 30 septembre 2022 atteint 27,94 milliards d'euros, soit une croissance de + 20,5 %.

Chiffre d’affaires par Division et Zone géographique

3e trimestre 2022 Au 30 septembre 2022 Croissance à données Croissance à données M€ Comparables Publiées M€ Comparables Publiées



Par Division Produits Professionnels 1 094,3 + 4,3 % + 15,7 % 3 258,2 + 10,9 % + 19,6 % Produits Grand Public 3 548,3 + 10,0 % + 19,1 % 10 342,6 + 8,7 % + 15,7 % L’Oréal Luxe 3 612,3 + 4,6 % + 15,8 % 10 483,9 + 12,2 % + 22,0 % Cosmétique Active 1 320,2 + 26,0 % + 38,8 % 3 856,9 + 22,6 % + 31,5 % Total Groupe 9 575,2 + 9,1 % + 19,7 % 27 941,5 + 12,0 % + 20,5 %



Par Zone géographique Europe 2 878,7 + 10,5 % + 12,1 % 8 445,9 + 13,0 % + 13,7 % Amérique du Nord 2 822,7 + 9,3 % + 27,7 % 7 473,2 + 10,8 % + 25,0 % Asie du Nord 2 410,4 + 0,3 % + 11,3 % 8 030,5 + 7,4 % + 17,5 % SAPMENA – SSA 2 787,7 + 30,0 % + 41,5 % 2 191,1 + 25,4 % + 32,7 % Amérique latine 675,6 + 16,2 % + 36,5 % 1 800,9 + 20,0 % + 38,1 % Total Groupe 9 575,2 + 9,1 % + 19,7 % 27 941,5 + 12,0 % + 20,5 %

Au troisième trimestre, le chiffre d’affaires tient compte d’une indemnité d’assurance de 94,7 millions d’euros, consécutive à un événement naturel ayant sévèrement perturbé l’activité de l’usine L’Oréal à Vichy.

Pour rappel, le Travel Retail asiatique a déménagé au 1er juillet 2022, ce qui a généré des facturations anticipées d’un montant de 90 millions d’euros en juin. L’impact sur la croissance à données comparables à fin septembre est neutre. Ce déménagement a eu un impact positif de 110 points de base sur la croissance comparable du deuxième trimestre, qui s’est inversé pour un impact négatif de 100 points de base sur la croissance comparable du troisième trimestre.

Synthèse par Division

PRODUITS PROFESSIONNELS

À fin septembre, la Division des Produits Professionnels est en progression de + 10,9 % à données comparables et + 19,6 % à données publiées.

Renforçant son leadership sur le marché de la beauté professionnelle, la Division poursuit sa croissance dans l’ensemble des Zones géographiques, avec des performances remarquables en Inde, en Chine continentale, au Brésil et en Allemagne. La Division continue de performer dans l’ensemble de ses circuits de distribution : en salons, dans son réseau SalonCentric aux États-Unis et en e-commerce. Cela confirme à nouveau le succès de sa stratégie omnicanale.

Sur le marché dynamique du soin du cheveu, la croissance de la Division est notamment tirée par la performance de Kérastase et la croissance soutenue de Serie Expert de L’Oréal Professionnel avec Metal Detox. En coloration, la Division progresse également grâce à ses gammes iconiques : Shades EQ de Redken et Inoa de L’Oréal Professionnel.

PRODUITS GRAND PUBLIC

Après une progression remarquable de + 10 % au troisième trimestre, la Division des Produits Grand Public enregistre une forte croissance de + 8,7 % à données comparables et de + 15,7 % à données publiées sur neuf mois.

La stratégie de premiumisation de la Division et la valorisation ont contribué à l’accélération de la croissance. La performance de la Division est tirée par les Zones SAPMENA-SSA et Amérique latine, avec une croissance spectaculaire en Inde et au Mexique ; la Division enregistre également une croissance solide aux États-Unis et en Europe.

Toutes les grandes marques contribuent à la belle performance de la Division grâce à des innovations de pointe dans les principales catégories. Le maquillage porte le succès de la Division, avec de grands lancements comme le rouge à lèvres Superstay Vinyl Ink de Maybelline New York et le sérum correcteur Bare with Me de NYX Professional Makeup. Le soin du cheveu est également un moteur de croissance pour la Division, tiré par L’Oréal Paris et le déploiement mondial de Hyaluron Repulp d’Elsève. La coloration capillaire a accéléré et le soin de la peau a poursuivi sa dynamique, stimulée par le succès de Garnier, et notamment le nouveau sérum éclat à la vitamine C.

L’ORÉAL LUXE

Avec une croissance de + 12,2 % à données comparables et de + 22,0 % en publié à fin septembre, L’Oréal Luxe progresse plus rapidement que le marché mondial de la beauté de luxe.

Au troisième trimestre, la Division a été pénalisée par des confinements à répétition en Chine et à Hainan cet été, les facturations anticipées au deuxième trimestre liées au déménagement du Travel Retail asiatique ainsi que des difficultés d’approvisionnement, notamment de flacons de parfums. Dans ce contexte perturbé, la Division continue de croître en Chine continentale et y atteint des parts de marché records. L’Oréal Luxe enregistre une forte croissance des ventes en Europe et dans les marchés émergents (SAPMENA-SSA et Amérique latine). En Amérique du Nord, la croissance de la Division est portée par la performance en parfum.

La Division s’appuie sur des piliers forts et continue d’innover dans ses trois catégories. Dans la catégorie en plein essor du parfum, L’Oréal Luxe confirme son leadership mondial grâce à ses blockbusters tels que Libre d’Yves Saint Laurent ou La Vie est Belle de Lancôme, et des lancements très prometteurs tels que Paradoxe de Prada et Code d’Armani. L’envol des parfums de collection se poursuit avec Replica de Maison Margiela et Armani Privé. En soin de la peau, la Division capitalise sur des innovations fortes, telles que Lancôme Rénergie Triple Sérum, et maintient sa formidable dynamique sur le segment ultra-premium avec le succès d’Helena Rubinstein et Lancôme Absolue. En Asie du Nord, Takami progresse rapidement. Enfin en maquillage, la solidité d’Yves Saint Laurent, de Lancôme et de Shu Uemura se confirme.

COSMÉTIQUE ACTIVE

À fin septembre, la Division poursuit sa progression exceptionnelle, à + 22,6 % à données comparables et + 31,5 % à données publiées.

Grâce à un partenariat accru avec les professionnels de santé, la Division Cosmétique Active renforce son modèle basé sur la recommandation et progresse bien plus vite que le marché dermocosmétique. La Division réalise une croissance à deux chiffres dans toutes les Zones, avec une performance remarquable en Amérique du Nord, en Europe et en SAPMENA-SSA.

La Roche-Posay est le premier contributeur à la croissance, grâce au succès de ses principaux piliers Cicaplast et Effaclar, de l’innovation révolutionnaire UVMune 400 en protection solaire et du nouveau sérum visage anti-taches Pure Niacinamide 10. CeraVe reste la marque de la Division qui progresse le plus rapidement, avec une contribution à la croissance équilibrée entre l'Amérique du Nord et le reste du monde. Vichy enregistre une croissance à deux chiffres, portée par le succès des soins capillaires Dercos, de l'innovation Capital Soleil UV AGE Daily et de Neovadiol. Skinceuticals a accéléré au troisième trimestre, tirée par l'excellente performance de la crème A.G.E Interrupter et par la croissance du canal médical professionnel.

En octobre, la Division a finalisé l'acquisition de Skinbetter Science, une marque américaine de soin de la peau à la pointe de la recherche dermatologique, distribuée par les médecins.

A noter : Au troisième trimestre, le chiffre d’affaires tient compte d’une indemnité d’assurance de 94,7 millions d’euros, consécutive à un événement naturel ayant sévèrement perturbé l’activité de l’usine L’Oréal à Vichy.

Synthèse par Zone géographique

EUROPE

À fin septembre, la Zone est en forte croissance, à + 13,0 % à données comparables et + 13,7 % à données publiées.

Le marché de la beauté est resté porteur durant l’été et L’Oréal réalise une croissance soutenue dans ses grands marchés, renforçant ses positions dans la plupart des pays, en particulier en Allemagne, en Espagne et au Royaume-Uni. Dans un contexte inflationniste, L’Oréal a valorisé son offre grâce à l’attractivité de ses marques.

La Division des Produits Grand Public a accéléré sa croissance, avec une très bonne performance en maquillage, en soin du cheveu et en soin de la peau. La Division Cosmétique Active continue de surperformer largement le marché dermocosmétique, grâce en particulier à La Roche Posay et CeraVe, dont la ligne anti-imperfections connaît un excellent démarrage. L’Oréal Luxe tire parti du dynamisme de son portefeuille de marques en parfums, avec les très bons démarrages de Paradoxe de Prada et Code d’Armani. La Division des Produits Professionnels capitalise sur ses positions fortes en e-commerce et sur le dynamisme du soin capillaire premium.

AMÉRIQUE DU NORD

À fin septembre, la Zone est en progression de + 10,8 % à données comparables et + 25,0 % à données publiées.

Après un mois de juillet au ralenti, le marché de la beauté a recouvré une croissance solide au retour des vacances. La performance de L’Oréal est stimulée au troisième trimestre par une meilleure valorisation, l’amélioration de l’offre de services et la croissance équilibrée entre e-commerce et ventes en magasin. La Division des Produits Grand Public progresse sensiblement plus vite que le marché en maquillage. Les innovations, telles que le mascara Sky High et Superstay Vinyl Ink de Maybelline, l’Eau Micellaire de Garnier et Elsève Hyaluron Repulp de L’Oréal Paris, portent la croissance dans toutes les catégories. L’Oréal Luxe croît plus vite que le marché en parfum, grâce à son solide portefeuille et à des lancements prometteurs, tels que Paradoxe de Prada. La Division des Produits Professionnels poursuit sa croissance, portée par les salons et son réseau SalonCentric, avec le succès de Redken et Kérastase en soin du cheveu. Surmontant les tensions dans la chaîne d'approvisionnement, la Division Cosmétique Active surperforme nettement le marché dermocosmétique, portée par La Roche-Posay et CeraVe.

En ligne avec les engagements du programme L’Oréal pour le Futur, L’Oréal USA est classé au palmarès Forbes 2022 dans le Top 10 des meilleurs employeurs pour les femmes aux États-Unis.

ASIE DU NORD

À fin septembre, la Zone réalise une croissance de + 7,4 % à données comparables et de + 17,5 % à données publiées.

Dans des conditions de marché difficiles, L’Oréal réalise une performance solide et surperforme le marché de la beauté. Les Divisions Cosmétique Active et Produits Professionnels enregistrent une croissance à deux chiffres. Elles renforcent leurs positions, portées par Skinceuticals et les soins capillaires professionnels de Kérastase et L’Oréal Professionnel. L’Oréal Luxe gagne de solides parts de marché grâce au vif succès des parfums et des soins de la peau ultra-premium Lancôme Absolue et Helena Rubinstein, ainsi que de Carita, récemment introduite en Chine continentale. La Division des Produits Grand Public continue d’innover, notamment L’Oréal Paris en soin du cheveu et en soin de la peau – avec par exemple Revitalift Filler HA Pro-Xylane PRO cream - et les derniers lancements de Maybelline New York.

En raison des conséquences des restrictions sanitaires liées à la dynamique zéro Covid en Chine, le marché de la beauté est encore en retrait au troisième trimestre. Dans ce contexte, L’Oréal y réalise une performance remarquable à l’écoulement et creuse l’écart avec les concurrents. L’Oréal Luxe atteint un nouveau record de parts de marché. De plus, le Groupe a continué de renforcer ses positions en e-commerce, en se positionnant en tête des classements sur la plateforme en plein essor de TikTok/Douyin (Bytedance), avec L'Oréal Paris N°1 en soin de la peau.

Avec la levée des restrictions sanitaires en Corée du Sud et au Japon, le marché de la beauté s’y révèle dynamique ; L'Oréal y réalise une croissance à deux chiffres au troisième trimestre et renforce ses positions dans ces pays.

SAPMENA – SSA 3

À fin septembre, la Zone est en très forte hausse de + 25,4 % à données comparables et + 32,7 % à données publiées.

Dans la Zone SAPMENA, L'Oréal poursuit son expansion, avec une croissance très supérieure à celle du marché. La Division des Produits Grand Public et L'Oréal Luxe contribuent fortement à la croissance.

En Australie, la croissance a accéléré ; la Division des Produits Grand Public a surmonté les tensions d'approvisionnement en maquillage. L’activité a enregistré une forte reprise en magasins en Asie du Sud-Est. En Inde, les ventes ont poursuivi leur progression avec une belle performance des Divisions des Produits Professionnels et des Produits Grand Public. Le Groupe enregistre de solides performances dans les pays du Golfe.

En Afrique Subsaharienne (SSA), L’Oréal est également en très forte croissance. La Division Cosmétique Active réalise une progression spectaculaire, avec le lancement réussi de CeraVe dans les différents pays de la région.

AMÉRIQUE LATINE

À fin septembre, la Zone réalise une excellente performance, avec une croissance de + 20,0 % à données comparables et de + 38,1 % à données publiées.

Alors que le marché de la beauté se développe dans les principaux pays de la Zone, L'Oréal réalise des gains significatifs de parts de marché, stimulé par la performance remarquable de la Division des Produits Grand Public dans l’ensemble des pays. Tous les pays et toutes les Divisions enregistrent une croissance des ventes à deux chiffres, avec une performance remarquable au Mexique. Les ventes en e-commerce progressent fortement, L’Oréal ayant pour priorité l’activation omnicanale dans les principaux pays.

FAITS MARQUANTS DE LA PÉRIODE DU 01/07/22 AU 30/09/22 ET ÉVÉNEMENTS POSTÉRIEURS À LA CLÔTURE

Le 23 août, L’Oréal a obtenu la distinction « Platine » d’EcoVadis , avec un score de 83/100, pour sa performance environnementale et sociale. Grâce à cette récompense, L’Oréal se place désormais dans le top 1 % mondial des entreprises (parmi plus de 100 000 évaluées) qui performent le mieux dans ces domaines. Le Groupe a notamment amélioré son score sur l’éthique, les achats responsables et les droits humains.

, avec un score de 83/100, pour sa performance environnementale et sociale. Grâce à cette récompense, L’Oréal se place désormais dans le top 1 % mondial des entreprises (parmi plus de 100 000 évaluées) qui performent le mieux dans ces domaines. Le Groupe a notamment amélioré son score sur l’éthique, les achats responsables et les droits humains. Septembre 2022 marque la première année du programme L'Oréal pour la jeunesse, qui vise à offrir des opportunités de travail aux jeunes et agit concrètement pour augmenter leur employabilité, en particulier pour ceux issus de milieux défavorisés, qui rencontrent des difficultés d'accès au marché du travail. Depuis son lancement, le programme a permis d’offrir plus de 18 300 opportunités d’emploi pour les moins de 30 ans et le groupe L'Oréal a pour ambition de passer à 25 000 opportunités professionnelles par an à partir de 2022.

Le 19 septembre, le Président du groupe L’Oréal, Jean-Paul Agon, a reçu le prix 2022 de la Fondation Appeal of Conscience . Cette distinction prestigieuse est décernée à des dirigeants d'entreprise visionnaires impliqués en matière de responsabilité sociale et mettant les ressources et les capacités d’action mondiale de leur société au service de la communauté internationale. Jean-Paul Agon a été reconnu pour son leadership innovant et engagé en faveur du respect de la dignité humaine, de la diversité et de l’inclusion.

. Cette distinction prestigieuse est décernée à des dirigeants d'entreprise visionnaires impliqués en matière de responsabilité sociale et mettant les ressources et les capacités d’action mondiale de leur société au service de la communauté internationale. Jean-Paul Agon a été reconnu pour son leadership innovant et engagé en faveur du respect de la dignité humaine, de la diversité et de l’inclusion. Le 22 septembre, L’Oréal China Corporate Venture Capital (Shanghai Meicifang Investment Co., Ltd) a annoncé sa première prise de participation en Chine en investissant dans la marque chinoise de parfums de luxe Documents , avec le soutien du fonds de capital-risque BOLD Business Opportunities for L’Oréal Development.

, avec le soutien du fonds de capital-risque BOLD Business Opportunities for L’Oréal Development. Le 29 septembre, L’Oréal s’est classé en 14 ème position de l’indice Diversité & Inclusion 2022 de Refinitiv , qui établit la liste des 100 entreprises les plus diverses et inclusives au monde parmi les 12 000 sociétés internationales évaluées à travers 24 critères variés.

position de , qui établit la liste des 100 entreprises les plus diverses et inclusives au monde parmi les 12 000 sociétés internationales évaluées à travers 24 critères variés. Dans le cadre de son Plan de sobriété énergétique européen, L’Oréal a signé en septembre un contrat avec EDF via un PPA ( Power Purchase Agreement ) pour la fourniture d’électricité verte pour ses usines et campus France. La construction de deux champs solaires exclusifs de 30 hectares permettra de fournir 25 % de la consommation d’énergie de L’Oréal en France, dès 2025.

pour ses usines et campus France. La construction de deux champs solaires exclusifs de 30 hectares permettra de fournir 25 % de la consommation d’énergie de L’Oréal en France, dès 2025. Le 29 septembre, après deux années de rénovation, L’Oréal a annoncé la réouverture de la célèbre Maison de Beauté Carita , au 11 rue du Faubourg Saint-Honoré. Adresse parisienne mythique, réputée pour attirer une clientèle prestigieuse, cette Maison de Beauté de 1 800 mètres carrés proposera une expérience immersive de beauté et de bien-être comprenant des services de soin de la peau, de maquillage et de coiffure, ainsi qu'un espace gastronomique, un « appartement » de beauté privé et un concept store.

, au 11 rue du Faubourg Saint-Honoré. Adresse parisienne mythique, réputée pour attirer une clientèle prestigieuse, cette Maison de Beauté de 1 800 mètres carrés proposera une expérience immersive de beauté et de bien-être comprenant des services de soin de la peau, de maquillage et de coiffure, ainsi qu'un espace gastronomique, un « appartement » de beauté privé et un concept store. Le 11 octobre, L'Oréal Chine a lancé deux projets pionniers dans la ville de Suzhou , en posant la première pierre de son tout premier fulfillment center connecté et en annonçant l’ouverture officielle de son atelier ‘Healthy Beauty’ à l’usine de Suzhou. Ces initiatives vont permettre une supply chain connectée et plus agile, ainsi que de nouveaux standards d’hygiène industrielle adaptés aux sciences vertes.

, en posant la première pierre de son tout premier fulfillment center connecté et en annonçant l’ouverture officielle de son atelier ‘Healthy Beauty’ à l’usine de Suzhou. Ces initiatives vont permettre une supply chain connectée et plus agile, ainsi que de nouveaux standards d’hygiène industrielle adaptés aux sciences vertes. Le 14 octobre, L’Oréal a finalisé l’acquisition de Skinbetter Science, marque américaine de soin de la peau à la pointe de la recherche dermatologique, distribuée par des professionnels de santé - dermatologie, chirurgie plastique et médecine esthétique.





« Ce communiqué ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d’une offre d’achat de titre L’Oréal. Si vous souhaitez obtenir des informations plus complètes concernant L’Oréal, nous vous invitons à vous reporter aux documents publics déposés en France auprès de l’Autorité des Marchés Financiers, également disponibles en version anglaise sur notre site Internet www.loreal-finance.com.



Ce communiqué peut contenir certaines déclarations de nature prévisionnelle. Bien que la Société estime que ces déclarations reposent sur des hypothèses raisonnables à la date de publication du présent communiqué, elles sont par nature soumises à des risques et incertitudes pouvant donner lieu à un écart entre les chiffres réels et ceux indiqués ou induits dans ces déclarations. »

À propos de L’Oréal

Depuis plus de 110 ans, L’Oréal, leader mondial de la beauté, se consacre à une seule vocation : répondre aux aspirations de beauté des consommateurs dans le monde entier. Notre raison d’être, créer la beauté qui fait avancer le monde, définit notre vision de la beauté, inclusive, éthique, généreuse et responsable. Avec un portefeuille de 35 marques internationales et des engagements sociaux et environnementaux ambitieux fixés dans le cadre de notre programme L’Oréal pour le Futur, nous offrons à nos consommateurs partout dans le monde le meilleur de la beauté en matière de qualité, d’efficacité, de sécurité, de sincérité et de responsabilité, tout en célébrant la beauté dans son infinie diversité.

Avec 85 400 collaborateurs engagés, une présence géographique équilibrée et dans tous les canaux de distribution (e-commerce, marché de la grande consommation, grands magasins, pharmacies et parapharmacies, salons de coiffure, travel retail et boutiques de marque), le Groupe a réalisé en 2021 un chiffre d’affaires de 32,28 milliards d’euros. L’Oréal s’appuie sur 20 centres de recherche répartis dans 11 pays, une équipe dédiée à la Recherche & Innovation de plus de 4 000 chercheurs et 3 000 professionnels de la Technologie, pour inventer le futur de la beauté et devenir le champion de la Beauty Tech.

Plus d’information sur https://www.loreal.com/fr/mediaroom

Annexe

Chiffre d’affaires du groupe L’Oréal 2021/2022 (en millions d’euros)

2021 2022 Premier trimestre 7 614,5 9 060,5 Deuxième trimestre 7 582,1 9 305,8 Total premier semestre 15 196,6 18 366,3 Troisième trimestre 7 996,6 9 575,2 Total neuf mois 23 193,1 27 941,5 Quatrième trimestre 9 094,4 Total année 32 287,6





1 À données comparables : à structure et taux de change identiques.

