Tulosvaroitus: Kesla Oyj:n tilikauden 2022 liikevoitto heikkenee aiemmin arvioidusta

Kesla Oyj päivittää alkuvuoden toteuman ja loppuvuoden näkymän perusteella ohjeistustaan liikevoiton osalta. Liikevaihdon suhteen tulosohjaus säilyy ennallaan.

Heikenneen näkymän taustalla on pääasiassa aiemmin arvioitua heikompi myyntikatekertymä ja osittain myös kiinteiden kustannusten nousu, joihin vaikuttavat:

viimeaikainen kiihtyvä inflaatiokehitys,

toimitusketjujen pullonkaulat sekä

Venäjän ja Valko-Venäjän markkinoiden pysähtymisestä johtuva varaosamyynnin volyymin lasku.





Uusi ohjeistus: Konsernin tilikauden 2022 liikevaihdon arvioidaan pysyvän edellisvuoden tasolla, mutta liikevoitto heikkenee selvästi edellisvuodesta.

Vanha ohjeistus: Konsernin tilikauden 2022 liikevaihdon arvioidaan pysyvän edellisvuoden tasolla, mutta liikevoitto heikkenee edellisvuodesta.

Kesla Oyj julkaisee 1.1.-30.9.2022 osavuosikatsauksensa maanantaina 24. lokakuuta.

