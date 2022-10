NEXITY FINALISE L’ACQUISITION DU GROUPE ANGELOTTI

English French





Paris, le 20 octobre 2022, 18h30 CEST

Nexity finalise la prise de participation majoritaire dans le groupe Angelotti, annoncée le 23 juin dernier, à l’issue de l’obtention de l’aval de l’Autorité de la concurrence.

L’acquisition du groupe Angelotti, leader régional de l’aménagement et de la promotion résidentielle en Occitanie, s’inscrit dans le cadre du plan stratégique « Imagine 2026 » de Nexity qui vise notamment à renforcer l’offre et le maillage territorial de l’entreprise et d’accroître sa part de marché en promotion résidentielle dans une région qui affiche un important dynamisme démographique et dans laquelle le Groupe affiche une part de marché plus faible qu’au niveau national. Comme annoncé lors de la journée investisseurs, le Groupe ne prévoit pas de nouvelle opération de croissance externe significative dans les prochains mois.

A l’issue de l’opération, la participation de Nexity dans le capital du groupe Angelotti s’élève à 55%, les 45% restants étant détenus par les dirigeants actuels qui conserveront leurs fonctions

Véronique Bédague, Directrice générale de Nexity déclare : « Je me réjouis de la réalisation de l’acquisition du groupe Angelotti qui soutient notre ambition de contribuer à la ville inclusive et durable partout en France, grâce à un urbanisme responsable, combinant aménagement et développement. Nexity consolide ainsi sa part de marché en promotion résidentielle grâce à un acteur local réputé et fortement implanté, nous permettant de renforcer notre présence comme partenaire privilégié des collectivités. Je souhaite la bienvenue aux 140 collaborateurs du groupe Angelotti dont le développement en Occitanie et en PACA fera partie de nos principales priorités dans les mois qui viennent. »

L’activité du groupe Angelotti, dont le chiffre d’affaires devrait atteindre environ 200 millions d’euros en 2022, sera comptabilisée dans le pôle Promotion Immobilier Résidentiel. Elle sera consolidée dans les comptes de Nexity à compter du 1er novembre 2022.

