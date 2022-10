SAVENCIA : Activité à fin septembre 2022

French English

Jeudi 20 octobre 2022,

COMMUNIQUE DE PRESSE : a ctivité à fin septembre 20 2 2

Progression du chiffre d’affaires de 17,3%

Données consolidées en M€



Sept. % Sept. % Variations en % 2022 CA 2021 CA Total Structure Change Organique CHIFFRE D’AFFAIRES 4 711 4 017 17,3 0,4 1,2 15,4 Produits Fromagers 2 696 57,2 2 446 60,9 10,2 0,6 2,8 6,5 Autres Produits Laitiers 2 161 45,9 1 693 42,1 27,6 0,0 -0,7 28,5 Non affectés (Intercos) -145 -3,1 -122 -3,0 19,2 0,4 1,2 17,5

Les définitions et modalités de calcul des agrégats du type effets de structure, de change, de croissance organique et d’endettement net n’ont pas évolué.

Elles sont définies dans le rapport financier du groupe.

Le chiffre d’affaires de Savencia Fromage & Dairy progresse sur 9 mois de 17,3% dont 15,4% de croissance organique. Il bénéficie d’un troisième trimestre en forte accélération à près de 26%. L’impact de change positif de 1,2% résulte principalement de la faiblesse de l’euro au regard de toutes les monnaies à l’exception des devises sud-américaines.

A taux de change et périmètre constants, le chiffre d’affaires des Produits Fromagers progresse à fin septembre de 6,5%. Cette croissance résulte des hausses de tarifs requises pour faire face aux inflations de coûts. Dans cet environnement, et en dépit d’un bon développement des Amériques, les volumes se sont légèrement tassés, pénalisés par des déréférencements partiels imposés par certains distributeurs européens.

Le chiffre d’affaires des Autres Produits Laitiers augmente en organique de 28,5%. Il s’appuie sur des cotations de produits industriels qui demeurent élevées après la forte hausse du début d’année. L’effet volume mix est légèrement positif en dépit du recul des activités belges, pénalisées par les inondations de juillet 2021.

Perspectives

Dans l’environnement actuel, le Groupe continuera de s’appuyer sur son ancrage territorial, la force de ses marques locales et l’engagement fort de ses équipes.

Cependant, l’activité pourrait être impactée par la situation économique mondiale avec ses conséquences sur l’économie laitière et le pouvoir d’achat des ménages.

Responsabilité Sociétale et Environnementale

Le Groupe poursuit ses efforts en matière de Responsabilité Sociétale et Environnementale au travers de son programme Oxygen. Il a réalisé une enquête mondiale auprès de ses collaborateurs. Les résultats ont fait apparaître une amélioration du « Trust Index » de 10% et une progression de 15% de la perception globale de Savencia par les équipes en comparaison de la même enquête conduite en 2019. Désormais, de nombreuses filiales bénéficient du label « Great Place To Work ».

Des informations complémentaires pourront être consultées sur notre site savencia-fromagedairy.com





