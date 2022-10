DIOS acquiert la propriété Nemiscau-Nord Lithium

MONTRÉAL, 20 oct. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- DIOS Exploration acquiert la propriété Nemiscau-Nord Lithium batterie métal composée de 164 claims pour 9274 hectares le long de la Rivière Pontax, à environ 15km au nord du village Cree de Nemaska en Eeyou Istchee Baie James, un secteur avec dépôts connus de lithium au centre du Québec. Le projet est adjacent à l’est des claims du Moyenne Trend lithium de LI-FT Power/Kenorland et à l’ouest de claims de Brunswick Exploration et régionalement entre les projets de lithium Pivert-Rose de Critical Elements Corp., du gisement Wabouchi de Nemaska Lithium et du prospect Pontax-Li de Stria(Cygnus).



Ces claims de Nemiscau-Nord Lithium renferment 5 anomalies de sédiments de fond de lac en lithium métal (Li>15ppm, jusqu’à 28.8ppm) combinées à d’autres éléments critiques anomaux (Cs>2ppm; Rb>16ppm, jusqu’à 30.2ppm). Ces anomalies en Li-(Cs-Rb) sont localisées aux marges de plutons granitiques/pegmatites et de paragneiss /gneiss tonalitique sur une section prospective de 18km de long, le long d’un linéament magnétique NE recoupant un trend géochimique anomal de 50km-long E-O (sédiments de fond de lacs de plus de15ppm Li). Le projet Nemiscau-Nord Lithium est aussi situé en amont d’une robuste traînée de dispersion glaciaire SO renfermant des sédiments de fonds de lacs anomaux variant entre 15 et 37.6ppm Li (&Rb) sur plus de 40-50km en aval glaciaire.

La signature géochimique est comparable à celle observée à Pivert-Rose et Pontax-Lithium, avec des valeurs plus élevées dans l’environnement secondaire. Le projet Pontax-Lithium (essaims de dikes pegmatitiques riches en lithium-tantalum) fut découvert et foré avec succès par le partenariat Dios/ Ressources Sirios Ressources sous la supervision d’Harold Desbiens Géo M.Sc., V.P. de Dios & personne qualifiée selon 43-101. Des travaux de vérification sur le terrain sont prévus sur ces nouveaux claims acquis par Dios.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (tel que défini dans les Règles de la Bourse de croissance TSX-V) ne peuvent être tenus responsables de l'exactitude ou de la véracité de ce communiqué.

