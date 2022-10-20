Chartis 在其《2022 年度 KYC 解決方案市場象限更新和供應商概覽》報告中將 Quantexa 定位為類別領導者

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LONDON, Oct. 21, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Quantexa是一家全球性數據和分析軟件公司，它開創了情境決策智能 (CDI)，並幫助世界一流的組織和政府機構克服最嚴峻的數據挑戰，該公司宣佈被最近出爐的《2022 年度 Chartis KYC 解決方案市場動態和供應商概覽》報告評為類別領導者。 Quantexa 因其企業解決方案的完整度及市場潛力而被業界公認為類別領導者。Quantexa KYC 解決方案在 KYC 風險評估和憑藉額外數據豐富客戶檔案方面被評為「業界一流」，並因其客戶引導和報告及儀表板功能而排名遙遙領先。



Chartis 發佈的 KYC 報告專注於成本節約和效率提升等宏觀主題。目前，KYC 流程由人工操控且容易出錯，在整個客戶生命週期中的體驗欠佳。Quantexa 的決策智能平台在從登錄到退出的整個過程中增加了連貫性和清晰度，並動態監控和評估客戶風險和機遇，還以自動化的主動式流程取代人工定期審查，從而變革 KYC 的實現路徑。



該平台連接內外部數據，旨在以單一、豐富而全面的視角觀察客戶及其掌控力，並能揭示客戶、交易對手及其行為之間的隱匿關聯，而這一切通常是無法單獨洞悉的。除了自動化和使用人工智能來提高效率外，該解決方案還促進對客戶的持續透徹了解，從而在客戶接受、識別、活動監控和風險管理過程中實現更明智迅捷的決策。

Quantexa 在報告中所獲評價亦反映了其客戶的成就，並證明採用情境式、持久性方法實施 KYC 可為企業節約所需時間和成本。它還改變了墨守成規的做法，重新洞察風險的真實目的，以及由顧客操作而導致的資料曝光。透過提升自動化並採用決策情報，企業可從容應對與 KYC 策略和流程相關的數據的龐大規模和迅猛增長，並可釋放其團隊的巨大能量，從而更能注於高風險客户和增值性任務。

語錄：Chartis 高級研究專家 Phillip Mackenzie

「Chartis 為 KYC 解決方案制定的 RiskTech 象限並非簡單地將某項技術解決方案定為最佳，而是憑藉最精密的排名方法來闡釋哪些解決方案最適合客戶，並取決於他們的實施策略。我們的研究表明，Quantexa 的KYC 解決方案可為企業提供必要的控制力，以避免其在合規計劃中使用 AI 而涉及的風險。」

語錄：Quantexa 首席產品總監 Dan Higgins

「Quantexa 很高興能名列 Chartis 發佈的 KYC 市場象限報告中，並在多家備受推崇的企業解決方案供應商中遙遙領先。長久以來的盡職調查和 KYC 定期更新不斷導致企業成本攀升和複雜性加劇。日益增加的監管、預算和客戶壓力需要以一種新的思維方式來解決。Quantexa 的情境式方法透過提高自動化、建立隱性關係，並利用決策智能來永久監控風險，進而降低 KYC 的時間和成本。這可轉化為更精準的風險識別與管理，並降低成本和改善客戶體驗。我們堅信這方法將繼續為客戶創造價值，並推動 Quantexa 在市場上的全面增長。」

關於 QUANTEXA

Quantexa 是一家全球數據和分析軟件公司，開創了內容相關決策智能，使組織能夠令數據變得有意義，從而作出可信的營運決策。Quantexa 的平台使用最新的大數據和人工智能技術，透過在單一地點提供內部和外部數據與內容相關、互相關聯的見解，從而發掘隱藏的風險和新機會。它可解決在整個顧客生命週期內關於數據管理、了解您的顧客 (KYC)、顧客情報、金融犯罪、風險、欺詐和安全性等巨大挑戰。

與傳統方法相比，Quantexa 的決策智能平台將營運性能的準確程度提高 90% 以上，而其分析模型決策則快 60 倍。Quantexa 於 2016 年創立，現今僱有 500 多名員工和擁有數千名用戶，在全球有數十億個交易和數據點。公司在倫敦、紐約、波士頓、華盛頓特區、布魯塞爾、多倫多、新加坡、墨爾本和悉尼設有辦事處。如需更多資訊，請在此處聯絡 Quantexa 或在 LinkedIn 上關注我們。

關於 CHARTIS

Chartis 是一家研究和諮詢公司，為全球風險管理行業提供技術和業務建議。Chartis 為市場動態、監管趨勢、技術趨勢、最佳實踐、競爭格局、市場規模、支出優先事項和併購提供獨立的市場情報。Chartis 的 RiskTech Quadrant 報告由經驗豐富的分析師撰寫，他們為銀行、保險、資本市場、能源和公共部門各種國際公司選擇、開發和實施風險管理系統，並提供廣泛的實踐經驗。

此公告隨附的照片可在以下網址查看：https://ml-eu.globenewswire.com/Resource/Download/0b256614-6827-4dd7-b1fe-d9c1df5bb360