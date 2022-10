EssilorLuxottica: Fatturato del terzo trimestre di EssilorLuxottica - Ritmo di crescita stabile “high-single-digit”, con crescita in tutte le geografie

English French Italian

Fatturato del terzo trimestre di EssilorLuxottica

Ritmo di crescita stabile “high-single-digit”,

con crescita in tutte le geografie

Fatturato del terzo trimestre a 6,4 miliardi di Euro , in crescit a del 17 ,0 % 2 rispetto al 2021

Crescita a + 8 , 2 % 2 a cambi costanti 1 nel trimestre

Crescita a +8,8%2 a cambi costanti1 nei nove mesi





Nel terzo trimestre a cambi costanti1:

L’ EMEA in crescita del 9 ,2 % 2 , il Nor d America del 3 ,4% 2 su una base di confronto difficile

L’ Asia-Pacific o e l’America Latina in crescita a doppia cifra

Vendite di negozi comparabili 3 in crescita del 6 , 5%

L’e-commerce rappresenta il 7% del fatturato ed è tornato a crescere nel trimestre

Charenton-le-Pont, Francia (21 ottobre 2022 - ore 7:00) – EssilorLuxottica annuncia che i ricavi consolidati del terzo trimestre 2022 sono stati pari a 6.394 milioni di Euro, con un aumento dell'8,2%2 a cambi costanti1 rispetto al terzo trimestre 2021 (+17,0%2 a cambi correnti).

Francesco Milleri, Presidente e Amministratore Delegato, e Paul du Saillant, Vice Amministratore Delegato di EssilorLuxottica, hanno commentato: “Siamo orgogliosi della solida performance che il Gruppo ha ottenuto nel terzo trimestre dell’anno, con tutte le aree geografiche in crescita, dall'Asia-Pacifico all'America Latina, dall'EMEA al Nord America. I risultati dimostrano ancora una volta la forza del nostro modello di business, nonché le capacità e la determinazione delle nostre circa 200.000 persone nel mondo, impegnate nel realizzare la visione a lungo termine che abbiamo condiviso in occasione del Capital Market Day.

Abbiamo ottenuto il sesto posto nella classifica Change the World di Fortune per il nostro impatto sociale positivo e abbiamo celebrato la Giornata Mondiale della Vista offrendo cure oculistiche a oltre 350.000 bambini e adulti nel mondo, il tutto nella stessa settimana. Crescita economica e supporto alle nostre comunità vanno sempre di pari passo e questo si lega al nostro impegno a far crescere il mercato, a beneficio di tutti gli stakeholder.

Guardiamo al futuro con fiducia, forti della nostra visione strategica e della capacità di realizzare le nostre prospettive a lungo termine”.

