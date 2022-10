Renault Group : 3ème trimestre 2022 : chiffre d’affaires en hausse de 20,5 % & succès des nouveaux lancements

English French

Communiqué de presse



21 octobre 2022

3ème trimestre 2022 :

chiffre d’affaires en hausse de 20,5 %

& succès des nouveaux lancements

RG_2022Q3 Revenue_CP_FR





Le chiffre d’affaires du Groupe est en hausse de 20,5 % 1 par rapport au 3 ème trimestre 2021 à 9,8 milliards d’euros

par rapport au 3 trimestre 2021 à 9,8 milliards d’euros Le chiffre d’affaires de l’Automobile atteint 9 milliards d’euros, en hausse de 21,7 % 1 ; les ventes mondiales du Groupe sur la période s’élèvent à 481 000 véhicules

; les ventes mondiales du Groupe sur la période s’élèvent à 481 000 véhicules Renault Group accélère encore sa politique commerciale centrée sur la valeur initiée au 3 ème trimestre 2020 : Effet prix positif de 12,8 points sur le trimestre, meilleure performance historique Forte progression de la part des ventes sur les canaux les plus rentables : 70 % des ventes sur le canal à particuliers (+ 6 points vs 3 ème trimestre 2021) sur les cinq principaux pays d’Europe 2 Amélioration marquée sur la part du segment C et segments supérieurs dans les ventes du Groupe : + 5 points à 41 % Poursuite de l’optimisation de la politique de remise commerciale

trimestre 2020 : Cette politique commerciale est renforcée par le succès des nouveaux produits qui permet à Renault Group de conforter son leadership sur la mobilité hybride et électrique : Renault Megane E-tech Electric connaît un début prometteur avec déjà plus de 37 000 commandes depuis son lancement au 2 ème trimestre, dont 75 % sur les versions supérieures et 85 % sur la motorisation la plus puissante Renault Arkana a enregistré plus de 60 000 commandes en 2022 dont 60 % en version E-tech et 60 % sur le canal à particuliers Renault Austral, dont la commercialisation débute, signe le retour de la marque sur le segment C-SUV Dacia Jogger enregistre plus de 65 000 commandes en 2022 avec un mix à 60 % sur les versions supérieures en Europe et plus de 50% en version GPL 3 et en version 7 places Dacia Sandero demeure le véhicule le plus vendu auprès des clients particuliers en Europe Avec plus de 45 000 commandes en Europe en 2022, Dacia Spring 100% électrique est le 3 ème véhicule électrique le plus vendu à particuliers en Europe

La gamme E-tech (électrique et hybride) représente 38 % des ventes de véhicules particuliers de la marque Renault en Europe sur les 9 premiers mois, en progression de 12 points par rapport aux 9 premiers mois de 2021

Le portefeuille de commandes du Groupe en Europe reste à un niveau historique : à fin septembre, il est stable en volume par rapport à fin juin

Renault Group confirme ses perspectives financières 2022

Renault Group présentera, lors de son Capital Market Day le 8 novembre 2022, le chapitre 2 de sa stratégie Renaulution ainsi que la mise à jour de ses objectifs financiers moyen terme

« Renault Group progresse trimestre après trimestre. La croissance de l’activité du 3ème trimestre continue de refléter notre politique commerciale centrée sur la valeur, mise en place depuis 2 ans : amélioration de la politique de prix, optimisation des remises commerciales et priorité aux canaux de distribution les plus rentables. Le Groupe commence également à bénéficier du renouvellement de la gamme avec les débuts prometteurs de Renault Megane E-tech Electric et le lancement réussi de Dacia Jogger. Renault Austral, dont le démarrage est en cours, vient renforcer le retour du Groupe sur le segment C. Ce sont autant de leviers qui améliorent la compétitivité du Groupe et qui nous permettront d’atteindre nos objectifs 2022 en attendant de dévoiler de nouvelles ambitions moyen-terme au cours de notre Capital Market Day le 8 novembre prochain. », a déclaré Thierry Piéton, Directeur financier de Renault Group

Boulogne-Billancourt, le 21 octobre 2022

Résultats commerciaux : faits marquants du 3ème trimestre

Renault Group, dans un contexte encore perturbé par la crise des semi-conducteurs, a vendu 481 000 véhicules au 3ème trimestre 2022, en baisse de 2,4 % par rapport au 3ème trimestre 20214.

Renault Group poursuit sa politique commerciale orientée vers la création de valeur qui conduit à une progression de la part de ses ventes sur les canaux les plus rentables. Sur les cinq principaux pays d’Europe (France, Allemagne, Espagne, Italie, Royaume-Uni), la part des ventes à particuliers représente 70 % au 3ème trimestre 2022 (versus 64 % en 2021).

La marque Renault renforce sa position en Europe sur le marché électrifié avec la gamme E-tech qui représente 38 % de ses ventes de véhicules particuliers sur les 9 premiers mois de l’année soit 12 points de plus qu’en 2021, dans un marché électrifié à 28 %. Megane E-tech Electric enregistre déjà plus de 37 000 commandes depuis son lancement au 2ème trimestre, dont 75 % sur des versions supérieures et 85 % sur la motorisation la plus puissante. La gamme d’hybrides (HEV et PHEV), constituée de Renault Clio, Renault Captur, Renault Arkana et Renault Megane, est en croissance de 34 % par rapport au 3ème trimestre 2021. Ainsi, Renault confirme son positionnement comme un acteur de référence de la mobilité électrique et hybride. La gamme hybride va se renforcer d’ici la fin de l’année, avec le lancement d’Austral en Espagne et France, puis début 2023 dans les autres pays européens. A l’international, la marque poursuit sa politique de création de valeur et d’électrification avec notamment le lancement de la gamme Renault E-tech en Amérique latine au premier semestre 2023.

Dacia bénéficie toujours d’un fort succès porté par ses best-sellers des ventes à particuliers en Europe. Sandero demeure le véhicule le plus vendu auprès des clients particuliers en Europe et Duster atteint 2 millions de ventes depuis son lancement.

Dacia Spring 100 % électrique affiche plus de 45 000 commandes en Europe en 2022 et est le véhicule électrique le plus vendu à particuliers en France et le 3ème véhicule électrique le plus vendu à particuliers en Europe.

Dacia Jogger est un succès avec plus de 65 000 commandes en 2022 et un mix de plus de 60 % sur les versions supérieures. Tous les modèles commandés à partir du 16 juin 2022 sont à la nouvelle identité de marque présentée au grand public au Mondial de l’auto.





Alpine connait un fort succès avec des commandes en hausse de + 68% depuis le début de l’année, dont 78 % sont effectuées en version haut de gamme, et dont les séries limitées rencontrent de grands succès. Ainsi, les 100 exemplaires de l’A110 Jean Rédélé et les 110 premiers exemplaires de l’A110 R (pour Radicale) ont tous été réservés en moins de 2 heures.

Le portefeuille de commandes du Groupe en Europe reste à un niveau historique : à fin septembre, il est stable en volume par rapport à fin juin.

Chiffre d’affaires du 3ème trimestre

En conséquence des accords de cession des parts de Renault Group dans Renault Russia à la ville de Moscou et de sa participation de 67,69 % dans AVTOVAZ à NAMI (l'Institut central de recherche et de développement des automobiles et des moteurs), annoncés le 16 mai 2022, les activités russes ont été déconsolidées dans les comptes de Renault Group et traitées comme activités abandonnées en application d’IFRS 5 avec effet rétroactif au 1er janvier 2022.

Le chiffre d’affaires des activités poursuivies au 3ème trimestre 2022 n’inclut donc plus les activités industrielles russes. Le chiffre d’affaires Groupe du 3ème trimestre 2021 a été retraité en cohérence avec ce nouveau périmètre d’activité (impacts : AVTOVAZ -537 millions d’euros et Renault Russia -330 millions d’euros).

Le chiffre d’affaires du Groupe du 3ème trimestre 2022 s’élève à 9,8 milliards d’euros, en hausse de 20,5 % par rapport au 3ème trimestre 2021. A taux de change et périmètre constants5, le chiffre d’affaires du Groupe est en hausse de 19,4 %.

Le chiffre d’affaires de l’Automobile atteint 9 milliards d’euros, en hausse de 21,7 % par rapport au 3ème trimestre 2021. Cette forte amélioration s’explique par les éléments suivants :

Un effet volume de +12,5 points essentiellement lié à un moindre déstockage du réseau au 3 ème trimestre 2022 par rapport au 3 ème trimestre 2021 qui avait été plus fortement impacté par la crise des composants.

trimestre 2022 par rapport au 3 trimestre 2021 qui avait été plus fortement impacté par la crise des composants. Un effet prix, positif de 12,8 points, après un 1 er trimestre en hausse de 5,6 points et un 2 ème trimestre en progression de 8,4 points. Cet effet reflète la poursuite de la politique commerciale centrée sur la valeur, l’optimisation des remises commerciales et les hausses de prix pour compenser l’inflation des coûts et des devises.

trimestre en hausse de 5,6 points et un 2 trimestre en progression de 8,4 points. Cet effet reflète la poursuite de la politique commerciale centrée sur la valeur, l’optimisation des remises commerciales et les hausses de prix pour compenser l’inflation des coûts et des devises. Un effet mix produit de +1,7 point résultant du succès du lancement de Megane E-tech Electric au cours du 2 ème trimestre.

trimestre. Un impact des ventes aux partenaires de -2,3 points, principalement lié à la baisse de production de moteurs diesel et de véhicules pour nos partenaires (fin des contrats de l’Opel Movano et du Fiat Talento fin 2021).

Un effet « Autres », de -3,0 points, lié à la baisse de la contribution des ventes du réseau suite aux cessions de succursales et à la baisse des ventes de véhicules d’occasion. Cette dernière s’explique par la diminution du parc de véhicules avec engagement de reprise dont la restitution alimente le stock de véhicules d’occasion.





Les Services de mobilité contribuent pour 9 millions d’euros au chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2022 contre 6 millions d’euros au 3ème trimestre 2021.

Mobilize Financial Services (anciennement RCI Bank and Services) réalise un chiffre d’affaires de 823 millions d’euros au 3ème trimestre 2022 en hausse de 8,4 % par rapport au 3ème trimestre 2021. L’actif productif moyen (45,0 milliards d’euros) est en progression de 1,4 % par rapport à la même période en 2021. La croissance de l'actif productif moyen est soutenue par l’activité clientèle qui enregistre une hausse des nouveaux financements de 1,9 %. Le montant moyen financé sur les nouveaux contrats est en forte augmentation et permet de compenser la baisse de 11,9 % du nombre de nouveaux contrats liée à la diminution des immatriculations.

Au 30 septembre 2022, les stocks totaux (y compris le réseau indépendant) représentent 421 000 véhicules contre 340 000 véhicules à fin septembre 2021. Les stocks du réseau indépendant restent à un niveau bas à 184 000 véhicules. Les stocks du Groupe à 237 000 véhicules reflètent le niveau de production élevé durant l’été afin de répondre à la demande du 4ème trimestre.

Perspectives & stratégie

Renault Group confirme ses perspectives financières pour l’année 2022 :

une marge opérationnelle du Groupe supérieure à 5 %

un free cash-flow opérationnel de l’Automobile supérieur à 1,5 milliard d’euros.

Renault Group présentera, lors de son Capital Market Day le 8 novembre 2022, le chapitre 2 de sa stratégie Renaulution ainsi que la mise à jour de ses objectifs financiers moyen terme.

Chiffre d’affaires consolidé de Renault Group

(en millions d’euros) 2021 1 2022 Variation

2022/2021 3ème trimestre Automobile 7 355 8 950 +21,7 % Services de mobilité 6 9 +50,0 % Financement des ventes 759 823 +8,4 % Total 8 120 9 782 +20,5 %

1 Les résultats présentés portent sur les activités poursuivies (hors Renault Russia et AVTOVAZ dont les cessions ont été annoncées le 16 mai 2022).

Les 15 principaux marchés de Renault Group à fin septembre 2022









Cumul à fin septembre 2022







Volumes 1 Pénétration (en unités) VP+VU (en %) 1 France 344 761 25,2 2 Allemagne 106 921 5,3 3 Italie 104 425 9,5 4 Turquie 90 426 17,4 5 Brésil 90 244 6,4 6 Espagne 72 706 10,6 7 Inde 66 889 2,0 8 Royaume-Uni 54 620 3,8 9 Maroc 48 342 40,0 10 Corée du Sud 39 487 3,3 11 Colombie 37 350 21,1 12 Belgique+Luxembourg 36 095 9,9 13 Pologne 35 692 9,9 14 Roumanie 35 618 33,6 15 Argentine 33 537 11,2

1 Chiffres de ventes hors Twizy

Ventes de Renault Group VP+VU par marque

3ème trimestre 2021 1 2022 2 % variation RENAULT VP 256 423 241 865 -5,7 VU 81 183 79 538 -2,0 VP+VU 337 606 321 403 -4,8 RENAULT KOREA MOTORS VP 13 174 13 102 -0,5 DACIA VP 130 051 143 636 +10,4 VU 8 276 968 -88,3 VP+VU 138 327 144 604 +4,5 ALPINE VP 664 784 +18,1 JINBEI&HUASONG VP 17 0 - VU 2 282 0 - VP+VU 2 299 0 - EVEASY VP 872 1 369 +57,0 MOBILIZE VP 0 1 - RENAULT GROUP VP 401 201 400 757 -0,1 VU 91 741 80 506 -12,2 VP+VU 492 942 481 263 -2,4

1 Volumes 2021 à proforma 2022 (hors Renault Russia et AVTOVAZ). Pour information : ventes de Renault Russia et AVTOVAZ au 3ème trimestre 2021 : 106 Kunités

2 Chiffres provisoires

A propos de Renault Group

Renault Group est aux avant-postes d’une mobilité qui se réinvente. Fort de son alliance avec Nissan et Mitsubishi Motors, et de son expertise unique en termes d’électrification, Renault Group s’appuie sur la complémentarité de ses 4 marques - Renault – Dacia – Alpine et Mobilize – et propose des solutions de mobilités durables et innovantes à ses clients. Implanté dans plus de 130 pays, le Groupe a vendu 2,7 millions de véhicules en 2021. Il réunit près de 111 000 collaborateurs qui incarnent au quotidien sa Raison d’Etre, pour que la mobilité nous rapproche les uns des autres. Prêt à relever des défis sur route comme en compétition, le Groupe est engagé dans une transformation ambitieuse et génératrice de valeur. Celle-ci est centrée sur le développement de technologies et de services inédits, d’une nouvelle gamme de véhicules encore plus compétitive, équilibrée et électrifiée. En phase avec les enjeux environnementaux, Renault Group a l’ambition d’atteindre la neutralité carbone en Europe d’ici à 2040.

https://www.renaultgroup.com/

RENAULT GROUP RELATIONS INVESTISSEURS Philippine de Schonen

+33 6 13 45 68 39

philippine.de-schonen@renault.com



RENAULT GROUP

RELATIONS

PRESSE Frédéric Texier

+33 6 10 78 49 20

frederic.texier@renault.com Astrid de Latude

+33 6 25 63 22 08

astrid.de-latude@renault.com





1 2021 ajusté pour refléter la cession d’AVTOVAZ et de Renault Russia

2 France, Allemagne, Espagne, Italie, Royaume-Uni

3 GPL : Gaz de pétrole liquéfié

4 2021 ajusté pour refléter la cession d’AVTOVAZ et de Renault Russia

5 Afin d'analyser la variation du chiffre d'affaires consolidé à taux de change et périmètre constants, Renault Group recalcule le chiffre d'affaires de l’exercice en cours en appliquant les taux de change moyens de la période précédente, et en excluant les variations de périmètres significatives intervenues au cours de la période.

Pièce jointe