Kavatsus valida LHV Kindlustuse uus juhatuse esimees

AS-i LHV Group tütarettevõtte AS LHV Kindlustus nõukogu kavatseb valida LHV Kindlustuse uueks juhatuse liikmeks Martti-Sten Merilai, kes nimetatakse ühtlasi ka juhatuse esimeheks. Plaanide kohaselt võetakse otsus muudatuse kohta ettevõtte juhatuses vastu 24. novembril 2022 või sellele lähedasel hilisemal kuupäeval. Otsuse vastuvõtmise kuupäev sõltub seadusest tulenevast kohustusest teavitada Finantsinspektsiooni kindlustusandja juhi kavandatavast valimisest.

Martti-Sten Merilai on alates 2012. aastast olnud seotud Seesami kaubamärgi all tegutseva kindlustusseltsiga, olles vahemikus 2012–2018 Seesam Insurance AS-i suurkliendi müügijuht. Vahemikus 2018–2019 oli Merilai suurkliendi osakonna juht, vastutades meeskonna juhtimise, kõikide protsesside haldamise ja organiseerimise, eelarvete koostamise ja täitmise eest. Alates Seesami kaubamärgi kuulumisest rahvusvahelisse kindlustusgruppi Vienna Insurance Group on Martti-Sten Merilai olnud kindlustusteenuse pakkuja Compensa Vienna Insurance Group, ADB Eesti filiaali partner- ja maaklersuhete osakonna juht ning juhtkonna liige, kus tema ülesannete hulka on kuulunud kolme müügiüksuse (suurkliendid, partnerid ja e-müük) juhtimine, kõikide protsesside (riskijuhtimine, müük, haldus, IT-lahenduste väljatöötamises osalemine) haldamine ja organiseerimine ning eelarvete koostamine, nende kaitsmine ja täitmise eest vastutamine. Martti-Sten Merilai ei kuulu ühegi teise äriühingu juhtorganisse ning ta ei ole LHV Groupi aktsionär, temaga seotud isikule kuulub 1000 LHV Groupi lihtaktsiat.

LHV Groupi juht ja LHV Kindlustuse nõukogu esimees Madis Toomsalu kommenteeris kavandatavat muudatust järgmiselt: „LHV Kindlustuse äritegevus on hästi alustanud ning ärimahud kasvavad kiiresti kõikide kindlustustoodete lõikes. Tugev meeskond ja kasvav äri vajavad ka tulevikku vaatavat juhti. Martti-Sten Merilai taust kindlustusäris vastab LHV Kindlustuse eesmärkidele tugevdada oma positsiooni Eesti kindlustusturul. Uue juhatuse esimehe eesmärgiks on äritegevuse kasumlik kasv.“

