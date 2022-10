QPR Software Oyj osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2022

English Finnish

























QPR Software Oyj:n osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2022: SaaS-liikevaihto kasvoi strategian mukaisesti. Liikevaihto ja liiketulos jäivät selvästi vertailujaksosta muutamien aiempina vuosina solmittujen Lähi-idän ohjelmistoprojektien toimitusvaikeuksien painamana. Kumppaniekosysteemi vahvistui ja innovatiivisia prosessilouhinnan ratkaisuja lanseerattiin markkinaan.

















TALOUDELLINEN KEHITYS LYHYESTI





Heinä-syyskuu

SaaS-ohjelmistoliiketoiminta kasvoi +43 %

Liikevaihto oli 1 468 tuhatta euroa ja laskua 28 % (heinä-syyskuu 2021: 2 043)

Käyttökate oli -853 tuhatta euroa (103)

Liiketulos oli -1 102 tuhatta euroa (-208)

Tulos ennen veroja oli -1 111 tuhatta euroa (-213)

Tulos oli -1 111 tuhatta euroa (-165)

Tammi-syyskuu 2022

SaaS-ohjelmistoliiketoiminta kasvoi +29 %

Liikevaihto oli 5 680 tuhatta euroa, laskua 20 % (tammi-syyskuu 2021: 7 085)

Käyttökate oli -1 324 tuhatta euroa (671)

Liiketulos oli -2 090 tuhatta euroa (-198)

Tulos ennen veroja oli -2 119 tuhatta euroa (-291)

Tulos oli -2 119 tuhatta euroa (-225)





NÄKYMÄT TILIKAUDELLE 2022





Pörssitiedotteella 7.9.2022 muutettu tulosohjeistus vuodelle 2022:

QPR Software Oyj odottaa liikevaihdon ja liiketuloksen jäävän selvästi vuoden 2021 raportoiduista tunnusluvuista (liikevaihto vuonna 2021: 9 140 tuhatta euroa, liiketulos 2021: -1 248 tuhatta euroa) ja SaaS-liikevaihdon kasvavan 25-35 % vuoteen 2021 verrattuna (2021: 1 283 tuhatta euroa).

Aikaisempi, 22.04.2022 julkaistu tulosohjeistus vuodelle 2022:

Perustuen myynnin kasvaneeseen tarjouskantaan, jatkuviin asiakastuottoihin ja konsultoinnin varausasteeseen, QPR Software arvioi liikevaihtonsa kasvavan vuonna 2022 (2021: 9 140 tuhatta euroa) SaaS-liikevaihdon kasvun tukemana.





TOIMITUSJOHTAJA JUSSI VASAMAN KATSAUS:

”Tilikauden kolmas vuosineljännes oli QPR Softwarelle haastava. Neljänneksen aikana tuli esiin aikaisempina vuosina myytyjen Lähi-Idän ohjelmistotoimitusprojektien ongelmien koko mittakaava, millä oli merkittävä vaikutus neljänneksen toimintaan ja taloudellisiin tuloksiin. Annoimme 7.9.2022 negatiivisen tulosvaroituksen ja kerroimme ryhtyvämme välittömästi toimenpiteisiin kannattavuuden parantamiseksi. Syyskuun 20. päivä tiedotimme muutosneuvottelujen käynnistämisestä, joiden myötä haetaan yhtiön kokoluokkaan nähden merkittäviä vuotuisia säästöjä. Alustavien arvioiden mukaan muutosneuvottelujen jälkeen mahdollisesti toteutettavat suunnitelmat voivat johtaa henkilöstön lomautuksiin ja enimmillään 25 työtehtävän lakkaamiseen. Yhtiö ennakoi merkittävien säästöjen toteutumista vuoden 2023 alusta eteenpäin.

Yhtiö joutui uudelleenarvioimaan useampien vuoden 2020 aikana ja vuoden 2021 alussa solmittujen sopimusten ja niihin liittyvien ohjelmistotoimitusprojektien tuloutusta, laskutusta ja kannattavuutta, mikä heikentää konsultointiliiketoiminnan ja ohjelmistoylläpidon näkymiä vuodelle 2022. Kyseiset projektit ovat strategian ja suorituskyvyn johtamisen sovellusalueen ohjelmistoratkaisujen kiinteähintaisia toteutuksia Lähi-idän julkishallinnon asiakkaille. Kyseisten käynnissä olevien projektitoimitusten alihankintakulut kasvoivat selvästi kolmannella neljänneksellä samalla, kun yhtiön näihin toimituksiin liittyvät konsultointituotot siirtyivät. Liiketoimintaa rasittavan vaikutuksen odotetaan pienenevän asteittain vuoden 2023 alussa.

Yhtiön strategian mukainen vahva fokus SaaS (Software as a Service) -liiketoiminnan kasvattamiseen on muuttanut uusasiakashankinnan painopisteen SaaS-sopimuksiin ohjelmistolisenssikauppojen sijaan. Keskittyminen SaaS-liiketoiminnan kasvattamiseen näkyy selvänä 43 %:n kasvuna vertailujaksoon nähden. Uusista ohjelmistokertalisenssikaupoista tullut liikevaihto jäi selvästi vertailujaksosta. Uusien asiakkaiden hankinnan osalta yleinen taloudellinen epävarmuus on osittain lykännyt asiakkaiden päätöksiä ja uusien tarjouskilpailujen käynnistämistä. Näin siitä huolimatta, että yrityksen tarjonnan ytimessä ovat ratkaisut, jotka mahdollistavat toiminnan tehokkuuden ja kustannussäästöt asiakkaille.

Kokonaisuudessaan jatkuvaluonteiset ohjelmistoliiketoiminnan liikevaihtoerät, SaaS- ja ylläpitotuotot, kasvoivat kolmannella vuosineljänneksellä 7 % vertailujaksoon nähden. Jatkuvien tuottojen osuus liikevaihdosta nousi kolmanneksella neljänneksellä 61 %:iin vertailujakson 41 %:sta. Jatkuvien tuottojen suhteellisen osuuden nousua selittää osaltaan konsultointiliiketoiminnan heikko kolmas vuosineljännes.

Liiketoiminnan kulujen nousu vertailujaksoon nähden liittyy osaltaan mainittuun Lähi-idän projektiin, investoinneista tuotekehitykseen, markkinointiin ja IT-palveluihin ja toisaalta yhtiön transformaatiota tukeviin muutoksiin.



Haastavasta tilanteesta huolimatta olemme jatkaneet QPR:n uuden strategian toteuttamista jatkuvaluonteisen SaaS-liikevaihdon kasvun varmistamiseksi. Olemme myös jatkaneet panostuksia erityisesti prosessilouhinnan tuotekehitykseen, kumppaniekosysteemin vahvistamiseen sekä markkinoinnin ja myynnin tehokkuuden varmistamiseen.

Olen erittäin tyytyväinen kykyymme lanseerata markkinaan uuden sukupolven prosessilouhinnan teknologiaratkaisuja. Olemme toisen- ja kolmannen vuosineljänneksen aikana tarjonneet asiakkaidemme käyttöön uusia innovatiivisia ratkaisuja, jotka erottavat meidät kilpailijoista kasvavassa prosessilouhinnan markkinassa.

Tiedotimme jo aiemmin kesällä QPR:n prosessilouhintaohjelmisto QPR ProcessAnalyzerin uudesta tuotantoversiosta, joka tarjoaa asiakkaillemme mahdollisuuden tehostaa toimintaa ja löytää kustannussäästöjä yhdistämällä liiketoimintaprosessien syväymmärryksen ja prosessien reaaliaikaisen läpinäkyvyyden. Ratkaisussa hyödynnetään markkinoiden johtavaa Snowflake Data Cloud –teknologiaa. QPR ProcessAnalyzer on ensimmäinen ja ainoa prosessilouhintaratkaisu, joka toimii natiivisti Snowflake-tietopilvessä. QPR allekirjoitti myös kumppanisopimuksen ja on globaalisti ainoa ja ensimmäinen Process Mining Powered by Snowflake –ohjelmistokumppani. QPR esittelee uniikkia ratkaisuaan ja sen asiakashyötyjä kansainväliselle yleisölle lokakuun aikana Snowflaken Data Cloud World Tour -tapahtumissa Pariisissa, Tukholmassa ja Dubaissa.

Kolmannen neljänneksen lopussa julkistimme kumppanimme Tietoevryn kanssa kehittämämme uuden SAP S/4HANA Vectorial -prosessilouhintaratkaisun, joka on suunniteltu asiakkaiden, teknologiakonsulttien ja prosessikehityksen neuvonantajien työkaluksi globaalistikin erittäin ajankohtaisten S/4HANA-muutosprojektien aikana. Ratkaisu tarjoaa nopean ja tehokkaan tavan analysoida nykyisiä prosesseja suhteessa parhaisiin käytäntöihin, helpon tavan arvioida tarvittavien muutosten suuruutta sekä tunnistaa riskejä ja reagoida niihin tehokkaasti S/4HANA-migraation aikana.

Ratkaisussa QPR ja Tietoevry ovat yhdistäneet modernin teknologian huippuasiantuntijoiden SAP-transformaatiokokemukseen luodakseen ratkaisun, joka antaa organisaatioille kaivattua tukea vaikeissa digitaalisissa transformaatiohankkeissa. Uskon tämän olevan kilpailijoistamme erottuva, merkittävä ja potentiaalinen ratkaisu ERP- ja IT-järjestelmähankkeiden menestykselliseen läpivientiin niin Suomessa kuin kansainvälisillä markkinoilla.

Yhtiössä käynnissä olevat muutosneuvottelut tähtäävät toiminnan sopeuttamiseen parantaaksemme liiketoiminnan kannattavuutta ja tehostaaksemme yhtiön strategian toteuttamista. Muutosneuvotteluissa käsitellään toimenpiteitä, joilla pyritään sopeuttamaan yhtiön toiminta, rakenne ja näihin liittyvät henkilöstökustannukset vastaamaan skaalautuvan liiketoimintamallin vaatimuksia. Lisäksi yhtiö on jo käynnistänyt toimenpiteitä kustannustehokkuuden parantamiseksi ja yleisen kustannustason nousun vaikutusten minimoimiseksi kaikilla liiketoiminnan osa-alueilla.

Tavoitteenamme on päästä käynnistämään tuleva vuosi merkittävästi nykyistä kustannustehokkaammalla rakenteella, joka tukee strategiamme toteuttamista suunnitelmien mukaisesti.”





KESKEISET TUNNUSLUVUT

Tuhatta euroa, ellei toisin

ole mainittu 7-9/

2022 7-9/

2021 Muutos,

% 1-9/

2022 1-9/

2021 Muutos,

% 1-12/

2021 Liikevaihto 1 468 2 043 -28 5 680 7 085 -20 9 140 Käyttökate -853 103 -931 -1 324 671 -297 241 % liikevaihdosta -58,1 5,0 -23,3 9,5 2,6 Liiketulos -1 102 -208 -429 -2 090 -198 -956 -1 248 % liikevaihdosta -75,1 -10,2 -36,8 -2,8 -13,7 Tulos ennen veroja -1 111 -213 -420 -2 119 -291 -628 -1 356 Katsauskauden tulos -1 111 -165 -575 -2 119 -225 -840 -1 356 % liikevaihdosta -75,7 -8,1 -37,3 -3,2 -14,8 Tulos/osake, euroa

(laimentamaton ja laimennettu) -0,069 -0,014 -404 -0,147 -0,019 -683 -0,113 Oma pääoma/osake, euroa 0,079 0,144 -45 0,144 0,159 -9 0,035 Liiketoiminnan rahavirta -1 419 -642 -121 -2 042 569 -459 692 Rahavarat kauden lopussa 36 251 -86 36 251 -86 441 Korollinen nettovelka 1504 1002 50 1504 1002 50 1 241 Nettovelkaantumisaste, % 115,8 55,8 107 115,8 55,8 107 288,5 Omavaraisuusaste, % 27,7 36,9 -25 27,7 36,9 -25 8,3 Oman pääoman tuotto, % -326,9 -34,9 -837 -326,9 -15,8 -1 966 -111,4 Sijoitetun pääoman tuotto, % -115,8 -14,2 -716 -115,8 -8,8 -1 216 -49,3





RAPORTOINTI

QPR Software innovoi, kehittää, myy ja toimittaa kansainvälisille markkinoille organisaatioiden toiminnankehitykseen tarkoitettuja ohjelmistoja ja niihin liittyviä palveluja. QPR Software raportoi yhtä liiketoimintasegmenttiä, joka on Organisaatioiden toiminnan kehittäminen.

Tämän lisäksi yhtiö esittää saadut tuotot seuraavalla jaolla: Ohjelmistolisenssit, Uusiutuvat ohjelmistolisenssit, Ohjelmistojen ylläpitopalvelut, SaaS (Software-as-a-Service) sekä Konsultointi.

Yhtiön raportoimat jatkuvat tuotot koostuvat ylläpitopalveluista ja SaaS-liikevaihdosta. Ohjelmistolisenssit myydään asiakkaalle ilman aikarajoituksia tai etukäteen sovituksi määräajaksi.

Uusiutuvissa ohjelmistolisensseissä myydään käyttöoikeus asiakkaalle toistaiseksi voimassa olevalla sopimuksella. Nämä sopimukset uusiutuvat kauden päätyttyä, yleensä vuoden kuluttua, ellei niitä irtisanota irtisanomisajan puitteissa. Nämä lisenssit tuloutetaan yhtenä ajankohtana, laskutuskauden alussa. Maantieteellisinä alueina raportoidaan Suomi, muu Eurooppa mukaan lukien Venäjä ja Turkki, sekä muu maailma. Liikevaihto esitetään asiakkaan pääkonttorin sijainnin mukaan. Yhtiö on lopettanut liiketoiminnan ja kumppanuudet Venäjällä toistaiseksi.





LIIKETOIMINTA

QPR Softwaren tavoitteena on auttaa asiakkaitamme saavuttamaan enemmän vähemmällä.

Autamme asiakkaitamme lisäämällä prosessien ja liiketoimintojen läpinäkyvyyttä, varmistamalla niiden vaatimustenmukaisuus sekä tuomalla ohjelmistojen mahdollistaman älykkyyden avulla parempaa tehokkuutta ja johdettavuutta kestävään kehitykseen.

Teemme sen innovoimalla, kehittämällä ja toimittamalla ohjelmistoja organisaatioiden toiminnan analysointiin, seurantaan ja mallintamiseen. Lisäksi tarjoamme laajan valikoiman konsultointipalveluita.





LIIKEVAIHDON KEHITYS





LIIKEVAIHTO TUOTERYHMITTÄIN

Tuhatta euroa 7-9/

2022 7-9/

2021 Muutos,

% 1-9/

2022 1-9/

2021 Muutos,

% 1-12/

2021 Ohjelmistolisenssit 56 289 -80 357 1 155 -69 1 317 Uusiutuvat ohjelmistolisenssit 80 140 -43 631 664 -5 797 Ohjelmistojen ylläpitopalvelut 452 528 -14 1 265 1 527 -17 2 034 SaaS 441 308 43 1 227 949 29 1 283 Konsultointi 438 779 -44 2 200 2 790 -21 3 709 Yhteensä 1 468 2 043 -28 5 680 7 085 -20 9 140

LIIKEVAIHTO MAANTIETEELLISESTI

Tuhatta euroa 7-9/

2022 7-9/

2021 Muutos,

% 1-09/

2022 1-9/

2021 Muutos,

% 1-12/

2021 Suomi 920 907 1 3 037 3 500 -13 4 614 Muu Eurooppa ml. Venäjä ja Turkki 530 764 -31 1 868 1 996 -6 2 689 Muu maailma 18 372 -95 775 1 589 -51 1 837 Yhteensä 1 468 2 043 -28 5 680 7 085 -20 9 140





Heinä-syyskuu 2022

Kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto oli 1 468 tuhatta euroa (2 043). Jatkuvien tuottojen osuus liikevaihdosta oli 61 % (41).

Uusien ohjelmistolisenssien liikevaihto oli 56 tuhatta euroa (289) ja laski 80 %, johtuen muutamista yksittäisistä lisenssikaupoista vertailukaudella, joita ei toteutunut vastaavasti raportointikaudella.

Uusiutuvien ohjelmistolisenssien liikevaihto laski 80 tuhanteen euroon (140), mikä johtui pääasiassa yhtiön strategisen fokuksen siirtymisestä SaaS-liiketoimintaan ja sopimusaikataulun muutoksista.

Ohjelmistojen ylläpitopalvelujen liikevaihto oli 452 tuhatta euroa (528) ja laski 14 %, mikä johtui pääosin ylläpitotuottojen laskusta kansainvälisessä kanavamyynnissä, sekä osittain nykyasiakassiirtymästä SaaS palveluihin.

SaaS-palvelujen liikevaihto nousi 441 tuhanteen euroon (308). Koko tarjouskanta oli vuosineljänneksen lopussa yli 8 miljoonaa euroa (Q2: yli 8 m€) ja seuraavan 12kk SaaS-tarjouskannan vuotuinen arvo yli 1,2 miljoonaa euroa (Q2: yli 1,5 m€).

Konsultoinnin liikevaihto oli 438 tuhatta euroa (779) ja laski 44 %. Tämä johtuu etupäässä edellä mainituista Lähi-idän projektien toimitusvaikeuksista ja yhden tämän markkina-alueen merkittävän projektin tuloutusaikataulun muutoksista.

Konsernin liikevaihto kotimarkkinoilla Suomessa kasvoi 1 % ja kansainvälinen liikevaihto laski 52 %. Liikevaihdosta kertyi 63 % (44) Suomesta, 36 % (37) muualta Euroopasta (mukaan lukien Turkki) sekä 1 % (18) muualta maailmasta.





Tammi-syyskuu 2022

Tammi-syyskuun liikevaihto oli 5 680 tuhatta euroa (7 085) ja laski 20 %. Jatkuvien tuottojen osuus liikevaihdosta oli 44 % (35), vahvan SaaS-kasvun tukemana. Tarkastelujakson kahden ensimmäisen vuosineljänneksen myynti kehittyi strategian mukaisesti SaaS-liiketoiminnan osalta hyvin.

Kolmannella vuosineljänneksellä uusasiakashankintaan liittyvissä tilauksissa oli siirtymää ja Lähi-idän ohjelmistolisenssiprojektien toimitushaasteiden koko mittakaava tuli ilmi, mikä vaikutti merkittävästi konsultoinnin liikevaihtoon. Lisäksi vuoden 2021 vertailukaudella oli yhtiön kokoon nähden merkittäviä lisenssikauppoja. Jatkuvien tuottojen osuus on kehittynyt strategian mukaiseen suuntaan ja osuus liikevaihdosta noussut 9 %-yksikköä vertailukaudesta.

Konsernin liikevaihdosta 53 % (49) kertyi Suomesta, 33 % (28) muualta Euroopasta (mukaan lukien Turkki) sekä 14 % (22) muualta maailmasta.





TULOSKEHITYS

Heinä-syyskuu 2022



Konsernin käyttökate oli -853 tuhatta euroa (103) ja liiketulos -1 102 tuhatta euroa (-208). Liiketulosta heikensi laskenut liikevaihto Lähi-idän projektin tuloutuksen ajoituksessa, merkittävien uusien lisenssien myynnin puuttuessa, sekä uusiutuvien lisenssien laskutusaikataulusta. Konsernin kulut olivat 20 % korkeammat vertailukauteen verrattuna johtuen merkittävistä Lähi-idän projektien alihankintakuluista, investoinneista uuden strategian mukaisesti SaaS liiketoiminnan kehittämiseen, sekä tuotekehitykseen, markkinointiin että kansainväliseen myyntiin.



Katsauskauden tulos oli -1 111 tuhatta euroa (-165) ja osakekohtainen tulos -0,069 euroa (-0,014) osakkeelta.





Tammi-syyskuu 2022

Konsernin käyttökate oli tammi-syyskuussa -1 324 tuhatta euroa (671) ja liiketulos -2 090 tuhatta euroa (-198). Liiketulosta heikensi lähinnä pienentynyt liikevaihto. Konsernin kulut olivat 9 % korkeammat vertailukauteen nähden johtuen Lähi-idän projektien alihankintakuluista, sekä strategian mukaisista investoinneista tuotekehitykseen, kansainvälisen kaupan vahvistamiseen ja markkinointiin. Lisäksi yhtiö on panostanut kumppaniliiketoiminnan kehittämiseen sekä yhtiön transformaatiota tukeviin rekrytointeihin ja asiantuntijapalveluina hankittuihin liiketoiminnan tukipalveluihin.



Konsernin kiinteät kulut olivat katsauskaudella 5 863 tuhatta euroa (5 532). Luottotappiot, jotka sisältyvät kiinteisiin kuluihin, olivat 30 tuhatta euroa (60).



Tulos ennen veroja oli –2 119 tuhatta euroa (-291) ja katsauskauden tulos –2 119 tuhatta euroa (-225). Osakekohtainen tulos oli -0,147 euroa (-0,019) osakkeelta.







RAHOITUS JA INVESTOINNIT

Liiketoiminnan rahavirta katsauskaudella tammi-syyskuussa oli -2 042 tuhatta euroa (569). Liiketoiminnan rahavirran muutos verrattuna vuoteen 2021 johtui liiketoiminnan tuloksesta ja käyttöpääoman muutoksista.

Nettorahoituskulut olivat 30 tuhatta euroa (93) ja niihin sisältyi valuuttakurssitappioita 7 tuhatta euroa (9). Vuonna 2021 kuluihin sisältyy kertaluontoinen päättyneeseen projektiin liittyvä takuumaksu, jonka yhtiö suoritti tammikuussa.

Investoinnit olivat 1 164 tuhatta euroa (593), ja ne olivat pääasiassa tuotekehitysinvestointeja.

Konsernin rahoitusasema on välttävä. Katsauskauden lopussa konsernin rahavarat olivat 36 tuhatta euroa (251), minkä lisäksi konsernilla on käytettävissä muita lyhytaikaisia rahavaroja 1 miljoonaa euroa. Konsernilla oli katsauskauden lopussa 1 500 tuhatta euroa lyhytaikaista pankkilainaa, eikä lainkaan pitkäaikaisia pankkilainoja. Osavuosikatsaus on laadittu jatkuvuuden periaatteella ja johdon näkemyksen mukaan stabiili rahoitusasema on saavutettavissa sekä meneillään olevien muutosneuvottelujen ja säästöohjelman kautta että jo käynnissä olevien rahoitusneuvottelujen kautta.

Nettovelka suhteessa omaan pääomaan (Gearing) oli 116 % (56).

Omavaraisuusaste katsauskauden lopussa oli 28 % (37).





TUOTEKEHITYS

QPR innovoi ja kehittää ohjelmistoja, jotka analysoivat, mittaavat ja mallintavat organisaatioiden toimintaa. Tuotekehityksessä kehitetään seuraavia ohjelmistotuotteita: QPR ProcessAnalyzer, QPR EnterpriseArchitect, QPR ProcessDesigner ja QPR Metrics.

Kolmannella vuosineljänneksellä tuotekehitysmenot olivat 710 tuhatta euroa (470) ja tuotekehitysmenoja aktivoitiin taseeseen 364 tuhatta euroa (184). Vuosineljänneksellä kirjattiin tuotekehityspoistoja 249 tuhatta euroa (311). Aktivoidut tuotekehitysmenot poistetaan neljässä vuodessa.

Raportointikauden tuotekehitysmenot olivat 2 141 tuhatta euroa (1 409) ja tuotekehitysmenoja aktivoitiin taseeseen 1 023 tuhatta euroa (542). Raportointikaudella kirjattiin tuotekehityspoistoja 496 tuhatta euroa (542). Aktivoidut tuotekehitysmenot poistetaan neljässä vuodessa.





HENKILÖSTÖ

Katsauskauden lopussa konsernin palveluksessa oli yhteensä 88 henkilöä (79). Keskimääräinen henkilöstömäärä tammi-syyskuussa oli 78 (80).

Henkilöstön keski-ikä on 44 (42,9) vuotta. Naisia on 25 % (25) ja miehiä 75 % (75) henkilöstöstä. Myynnissä ja markkinoinnissa työskentelee 17 % (20), konsultoinnissa ja asiakaspalvelussa 45 % (39), tuotekehityksessä 30 % (33) ja hallinnossa 8 % (8) henkilöstöstä.

Henkilöstön kannustamiseksi yhtiöllä on voimassa koko henkilöstön kattava bonusohjelma. Ylimmän johdon lyhyen aikavälin palkitseminen koostuu rahapalkasta, luontoiseduista ja mahdollisesta, lähinnä konsernin ja tulosyksiköiden liikevaihdon kehityksen mukaan määräytyvästä vuosipalkkiosta. Lisäksi yhtiöllä on käytössään avainhenkilöiden optio-ohjelma.





OSAKE JA OSAKKEENOMISTAJAT

Osakkeen pörssivaihdon kehitys 1-9/2022 1-9/2021 Muutos, % 1-12/2021 Vaihdetut osakkeet, kpl 1 671 546 1 737 247 -4 3 323 915 Vaihto, euroa 1 980 554 3 639 851 -46 6 255 379 % osakkeista 10,4 14,5 27,7 Keskimääräinen kaupantekokurssi,

euroa 1,18 2,10 -43 1,88 Osake ja markkina-arvo 30/09/2022 30/09/2021 Muutos, % 31.12.2021 Osakkeita yhteensä, kpl 16 455 321 12 444 863 32 12 444 863 Omat osakkeet, kpl 413 487 457 009 -10 457 009 Kirjanpidollinen vasta-arvo, euroa/kpl 0,11 0,11 - 0,11 Ulkona olevat osakkeet, kpl 16 041 834 11 987 854 34 11 987 854 Osakkeenomistajat, kpl 1 705 1 412 21 1 509 Päätöskurssi, euroa 0,55 1,98 -72 1,85 Osakekannan markkina-arvo, euroa 8 823 009 23 735 951 -63 22 177 530 Omien osakkeiden kirjanpidollinen

vasta-arvo yhteensä, euroa 45 484 50 271 -10 50 271 Omien osakkeiden hankintahinta

yhteensä, euroa 405 726 439 307 -8 439 307 Omien osakkeiden osuus yhtiön

osakkeiden lukumäärästä, % 2,5 3,7 -32 3,7

Yhtiökokous valtuutti 6.4.2022 yhtiön hallituksen päättämään osakeannista. Yhtiö on 22.4.2022 tiedottanut erillisellä tiedotteella käynnistäneensä valmistelun merkintäoikeusannin toteuttamiseksi toisen vuosineljänneksen aikana mahdollistaakseen tarvittavien kasvuinvestointien toteuttamisen.

Yhtiön hallitus päätti 19.5.2022 varsinaisen yhtiökokouksen 6.4.2022 antaman valtuutuksen perusteella merkintäetuoikeusannista ja julkisti osakeannin ehdot, jossa yhtiö laski liikkeeseen enintään 4 010 458 uutta osaketta.

Yhtiö julkisti 13.6.2022 ylimerkityn merkintäetuoikeusannin alustavan tuloksen ja 15.6.2022 ylimerkityn merkintäetuoikeusannin lopullisen tuloksen ja optio-oikeuksien 2019 ehtojen muutoksen.

Yhtiö ilmoitti 17.6.2022, että merkintäetuoikeusannissa annetut uudet osakkeet on rekisteröity kaupparekisteriin.

Kaikki asiaan liittyvät pörssitiedotteet löytyvät Yhtiön kotisivujen Sijoittajat-osiosta.





YHTIÖN HALLINNOINTI

Yhtiön hallitus päätti maaliskuussa 2022 kutsua varsinaisen yhtiökokouksen koolle keskiviikoksi 6.4.2022. Hallitus päätti poikkeuksellisesta kokousmenettelystä eduskunnan hyväksymän väliaikaisen lainsäädännön nojalla. Covid-19-pandemian leviämisen rajoittamiseksi varsinainen yhtiökokous järjestettiin ilman osakkeenomistajien henkilökohtaista läsnäoloa kokouspaikalla. Osakkeenomistajilla oli mahdollisuus osallistua kokoukseen ja käyttää oikeuksiaan vain asiamiehen välityksellä sekä esittämällä vastaehdotuksia ja kysymyksiä ennakkoon.

Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että tilikaudelta 2021 ei jaeta osinkoa. Yhtiökokous teki yhtiön palkitsemisraportista neuvoa-antavan päätöksen, ja hyväksyi esitetyn palkitsemisraportin.

Yhtiökokous päätti, että hallitukseen kuuluu neljä (4) jäsentä ja että hallituksen jäseniksi valittiin Pertti Ervi, Matti Heikkonen, Antti Koskela ja Jukka Tapaninen. Hallituksen jäsenten toimikausi kestää seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun. Hallituksen järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi puheenjohtajakseen Pertti Ervin. Lisäksi yhtiökokous päätti osakkeenomistajien nimitysvaliokunnan muodostamisesta.

Edelleen yhtiökokous päätti, että QPR Software Oyj:n tilintarkastaja on tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Miika Karkulahti. Tilintarkastajan toimikausi päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta (osakeanti) yhdessä tai useammassa erässä. Osakeanti voidaan toteuttaa maksullisena tai maksuttomana antina hallituksen määräämin ehdoin.

Varsinaisen yhtiökokouksen QPR Software Oyj:n hallitukselle antamista kaikista valtuutuksista ja muista päätöksistä on annettu 6.4.2022 pörssitiedote. Se on luettavissa yhtiön verkkosivujen sijoittajaosiossa.





KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Yhtiö on saanut alustavan päätöksen ehdollisista rahoitusjärjestelyistä, jotka vahvistetaan joulukuussa 2022. Tämä turvaa yhtiön rahoituksen vuoden 2024 ensimmäiselle neljännekselle asti.





LÄHIAJAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

QPR:n sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tavoitteena on varmistaa, että yhtiön toiminta on tehokasta ja tuloksellista, informaatio luotettavaa, säännöksiä sekä toimintaperiaatteita noudatetaan, yhtiön strategiset tavoitteet saavutetaan, yhtiö reagoi markkina- ja toimintaympäristön muutoksiin, ja että liiketoiminnan jatkuvuus turvataan rahoitusasema huomioiden.

Yhtiö on tunnistanut seuraavat kolme toimintaansa liittyvää riskiryhmää: liiketoimintariskit (maa-, asiakas-, henkilöstö- ja juridiset riskit), tietoon ja tuotteisiin liittyvät riskit (tuote-, immateriaalioikeus- ja tietoturvallisuusriski) sekä rahoitusriskit (valuuttariski ja lyhyen aikavälin rahavirtaan liittyvät riskit). Yhtiön omaisuus-, keskeytys- ja vastuuvahinkoriskejä on suojattu vakuuttamalla.

Yhtiön taloudellisiin riskeihin sisältyy kansainvälisen liiketoiminnan luonteeseen kuuluva yksittäisiä liiketoimintakumppaneita koskeva kohtuullinen luottotappioriski. Yhtiö pyrkii rajaamaan sitä jatkuvalla standardimaksuehtojen, saamisten ja luottorajojen seurannalla.

Katsauskauden lopussa konsernin myyntisaamisista noin 60 % oli euromääräisiä (61). Yhtiön ei-euromääräisiä myyntisaamisia ei ollut suojattuna vuosineljänneksen lopussa.

Yhtiön toimintaan liittyviä riskejä ja riskienhallintaa on lähemmin selostettu yhtiön vuoden 2021 vuosikertomuksen sivuilla 23-24.









QPR Software Oyj

HALLITUS









Lisätietoja:

QPR Software Oyj

Jussi Vasama

Toimitusjohtaja

Puh. +358 50 380 9893





QPR lyhyesti

QPR Software Oyj (Nasdaq Helsinki) tarjoaa asiantuntijapalveluja ja ratkaisuja toiminnan johtamiseen ja kehittämiseen, sekä muutoshankkeiden ja operatiivisen toiminnan tukemiseen. Näiden tueksi QPR Software toimittaa yli 50 maassa strategian toimeenpanon, tulos- ja prosessijohtamisen, prosessianalyysin sekä kokonaisarkkitehtuurin ratkaisuja tukevia ohjelmistoja.

Dare to improve. www.qpr.com/fi/





JAKELU

Nasdaq Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.qpr.com/fi/









TILINPÄÄTÖSTIEDOT





KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA

Tuhatta euroa, ellei toisin

ole mainittu 7-9/

2022 7-9/

2021 Muutos,

% 1-9/

2022 1-9/

2021 Muutos,

% 1-12/

2021 Liikevaihto 1 468 2 043 -28 5 680 7 085 -20 9 140 Liiketoiminnan muut tuotot 0 0 0 0 0 Materiaalit ja palvelut 406 248 64 1 141 882 29 1 106 Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut 1 711 1 434 19 5 262 4 898 7 6 824 Liiketoiminnan muut kulut 204 259 -21 601 633 -5 968 Käyttökate -853 103 931 -1 324 671 -297 241 Poistot 249 311 -20 766 869 -12 1 489 Liiketulos -1 102 -208 -429 -2 090 -198 -956 -1 248 Rahoitustuotot ja -kulut -9 -5 73 -30 -93 -68 -108 Tulos ennen veroja -1 111 -213 -420 -2 119 -291 -628 -1 356 Tuloverot 0 49 -100 0 66 -100 0 Katsauskauden tulos -1 111 -165 -575 -2 119 -225 -840 -1 356 Tulos/osake, euroa

(laimentamaton ja laimennettu) -0,069 -0,014 -404 -0,147 -0,019 -683 -0,113 Konsernin laaja tuloslaskelma: Katsauskauden tulos -1 111 -165 -575 -2 119 -225 -840 -1 356 Ulkomaisiin yksikköihin liittyvät muuntoerot 0 2 -81 1 3 -67 -3 Laajan tuloslaskelman tulos -1 110 -163 -583 -2 118 -222 -852 -1 359





KONSERNIN LYHENNETTY TASE

Tuhatta euroa 30/09/2022 30/09/2021 Muutos, % 31/12/2021 Varat Pitkäaikaiset varat: Aineettomat hyödykkeet 2 268 2 003 13 1 563 Liikearvo 358 513 -30 358 Aineelliset hyödykkeet 198 156 27 319 Käyttöoikeusomaisuuserät 5 221 -98 148 Muut pitkäaikaiset varat 280 360 -22 277 Pitkäaikaiset varat yhteensä 3 110 3 252 -4 2 666 Lyhytaikaiset varat: Myynti- ja muut saamiset 2 325 2 045 14 2 694 Rahavarat 36 251 -86 441 Lyhytaikaiset varat yhteensä 2 361 2 297 3 3 135 Varat yhteensä 5 470 5 549 -1 5 800 Oma pääoma ja velat Oma pääoma: Osakepääoma 1 359 1 359 0 1 359 Muut rahastot 21 21 0 21 Omat osakkeet -406 -439 -8 -439 Muuntoerot -66 -67 -2 -68 Sijoitetun vapaan oman

pääoman rahasto 2 943 5 54932 5 Kertyneet voittovarat -2 552 916 -379 -448 Emoyhtiön osakkeenomistajille

kuuluva oma pääoma 1 299 1 795 -28 430 Lyhytaikaiset velat: Korolliset rahoitusvelat 1 500 1 000 50 1 500 Korolliset vuokrasopimusvelat 40 254 -84 182 Saadut ennakot 786 684 15 627 Siirtovelat 1 490 1 303 14 2 293 Osto- ja muut korottomat velat 355 513 -31 768 Lyhytaikaiset velat yhteensä 4 171 3 753 11 5 370 Velat yhteensä 4 171 3 753 11 5 370 Oma pääoma ja velat yhteensä 5 470 5 549 -1 5 800





KONSERNIN LYHENNETTY RAHAVIRTALASKELMA

Tuhatta euroa 7-9/

2022 7-9/

2021 Muutos,

% 1-9/

2022 1-9/

2021 Muutos,

% 1-12/

2021 Liiketoiminnan rahavirta: Katsauskauden tulos -1 111 -165 -575 -2 119 -225 -840 -1 356 Oikaisut kauden tulokseen 252 294 -15 768 887 -13 1 518 Käyttöpääoman muutokset -553 -742 -25 -662 72 -1 023 713 Maksetut korko- ja muut

rahoituskulut -8 -2 335 -29 -150 -81 -164 Saadut korko- ja muut

rahoitustuotot 0 1 -100 0 2 100 3 Maksetut verot 0 -28 -100 0 -17 100 -22 Liiketoiminnan rahavirta -1 419 -642 121 -2 042 569 -459 692 Investointien rahavirta: Investoinnit aineellisiin ja

aineettomiin

käyttöomaisuushyödykkeisiin -429 -215 100 -1 164 -593 96 -942 Investointien rahavirta -429 -215 100 -1 164 -593 96 -942 Rahoituksen rahavirrat: Lainojen nostot 800 300 167 1600 1000 60 1500 Lainojen takaisinmaksut -800 - - -1600 -700 129 -991 Vuokrasopimusvelkojen maksut -49 -69 -30 -183 -208 -12 - Omien osakkeiden luovutus - - - 34 - - - Osakeanti, netto 16 - - 2 948 - - - Rahoituksen rahavirta -33 231 -114 2 798 92 2 930 509 Rahavarojen muutos -1 882 -626 -201 -408 68 -697 258 Rahavarat kauden alussa 1 918 878 118 441 185 138 185 Rahavarojen kurssimuutosten vaikutus 0 -1 72 2 -2 244 -2 Rahavarat kauden lopussa 36 251 -86 36 251 -86 441





KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOSLASKELMA

Tuhatta euroa Osake-

pääoma Muut

rahastot Muunto-

erot Omat

osakkeet Sijoitetun

vapaan oman

pääoman

rahasto Kertyneet

voittovarat Yhteensä Oma pääoma 1.1.2021 1 359 21 -70 -439 5 881 1 759 Optio-ohjelma 15 15 Kauden laaja tulos 3 -225 -222 Oma pääoma 30.9.2021 1 359 21 -67 -439 5 671 1 552 Optio-ohjelma 11 11 Kauden laaja tulos 0 -1 131 -1 131 Oma pääoma 31.12.2021 1 359 21 -67 -439 5 -449 430 Optio-ohjelma 5 5 Omien osakkeiden luovutus 34 34 Osakeanti, netto 2 937 2 937 Ulkomaisiin yksikköihin liittyvät OPO:n valuuttakurssierot 12 12 Kauden laaja tulos 1 -2 119 -2 118 Oma pääoma 30.9.2022 1 359 21 -66 -406 2 943 -2 552 1 299





LIITETIEDOT

LAATIMISPERIAATTEET

Tämän tiedotteen taulukko-osa on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti. Konserni on ottanut tilikauden 2022 alusta käyttöön tiettyjä uusia tai uudistettuja IFRS ‑standardeja ja IFRIC-tulkintoja vuoden 2021 tilinpäätöksessä kuvatulla tavalla. Näiden uusien ja uudistettujen normien käyttöönotolla ei ole ollut vaikutusta raportoituihin lukuihin. Muilta osin on noudatettu samoja laatimisperiaatteita ja -menetelmiä kuin edellisessä vuositilinpäätöksessä. Ottaen huomioon yhtiön rahoitusasema, on tämä osavuosikatsaus laadittu jatkuvuuden periaatteella ja huomioiden johdon näkemys stabiilin rahoitusaseman saavuttamisesta sekä meneillään olevien muutosneuvottelujen ja säästöohjelman kautta että jo käynnissä olevien rahoitusneuvottelujen kautta.

Tilinpäätöksen laatimisen yhteydessä johto joutuu tekemään tulevaisuutta koskevia arvioita ja olettamuksia sekä käyttämään harkintaa laatimisperiaatteiden soveltamisessa, joten toteutumat saattavat poiketa arvioista ja olettamuksista.

Kaikki tässä tiedotteessa esitetyt luvut ovat konsernilukuja, jollei toisin mainita. Tiedotteen luvut ovat pyöristettyjä, joten yksittäisten lukujen summa saattaa poiketa esitetystä summaluvusta. Tämä tiedote on tilintarkastamaton.





AINEETTOMAT JA AINEELLISET HYÖDYKKEET

Tuhatta euroa 1-9/2022 1-9/2021 1-12/2021 Aineettomien hyödykkeiden lisäykset: Hankintameno 1.1. 12 846 11 987 11 987 Lisäykset 1 055 542 859 Aineellisten hyödykkeiden lisäykset: Hankintameno 1.1. 2 705 2 622 2 622 Lisäykset 108 45 83





KOROLLISTEN RAHOITUSVELKOJEN MUUTOS

Tuhatta euroa 1-9/2022 1-9/2021 1-12/2021 Korolliset rahoitusvelat 1.1. 1 682 947 947 Lainojen nostot 1600 1 249 1 500 Takaisinmaksut 1741 942 765 Korolliset rahoitusvelat 30.9/31.12. 1 540 1 254 1 682





VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET

Tuhatta euroa 30/09/2022 30/09/2021 31/12/2021 Muutos, % Yrityskiinnitykset

(yhtiön omassa hallussa) 2 383 2386 2 386 0 Vuokrasopimusten perusteella maksettavat vähimmäisvuokrat: Alle 1 vuoden sisällä erääntyvät 18 23 23 -21 1-5 vuoden sisällä erääntyvät 11 29 23 -53 Yhteensä 29 52 46 -37 Vakuudet ja vastuusitoumukset

yhteensä 2 412 2491 2 432 -1





KONSERNIN TULOSLASKELMA VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN

Tuhatta euroa 7-9/

2022 4-6/

2022 1-3/

2022 10-12/

2021 7-9/

2021 4-6/

2021 Liikevaihto 1 468 2 012 2 201 2 054 2 043 2 138 Liiketoiminnan muut tuotot 0 0 0 0 0 0 Materiaalit ja palvelut 406 407 328 224 248 297 Työsuhde-etuuksista

aiheutuneet kulut 1 711 1 740 1 811 1 925 1 434 1 692 Liiketoiminnan muut kulut 204 135 263 335 259 146 Käyttökate -853 -270 -201 -430 103 3 Poistot 249 245 271 620 311 278 Liiketulos -1 102 -515 -472 -1 050 -208 -275 Rahoitustuotot ja -kulut -9 -11 -10 -15 -5 -8 Tulos ennen veroja -1 111 -526 -483 -1 065 -213 -283 Tuloverot 0 -103 103 -66 49 52 Katsauskauden tulos -1 111 -629 -380 -1 131 -165 -231





KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT