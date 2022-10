English Finnish

Uponor Oyj, Sijoittajauutinen, 21.10.2022 klo 10.00

Uponorin kolmannen neljänneksen osavuosikatsaus ja verkkolähetys 4.11.2022

Uponor Oyj julkaisee tammi-syyskuun 2022 osavuosikatsauksen perjantaina 4.11.2022 noin klo 8.00.

Verkkolähetys ja puhelinkonferenssi sijoittajille, analyytikoille ja median edustajille järjestetään samana päivänä klo 14.30 osoitteessa https://uponor.videosync.fi/2022-q3. Tilaisuus on englanninkielinen, ja siinä esiintyvät Uponorin toimitusjohtaja Michael Rauterkus ja talousjohtaja Markus Melkko.

Jos haluat esittää tilaisuudessa kysymyksiä, rekisteröidy puhelinkonferenssiin osoitteessa https://call.vsy.io/access-9417. Saat rekisteröinnin jälkeen puhelinkonferenssin puhelinnumerot ja tunnukset. Kun haluat esittää kysymyksesi, näppäile puhelimestasi *5 päästäksesi jonoon.

Kaikki osavuosikatsauksen materiaalit sekä linkki verkkolähetykseen ja myöhemmin sen tallenne ovat saatavilla verkossa osoitteessa https://www.uponorgroup.com/fi-fi/sijoittajat/raportit-ja-esitykset/osavuosikatsaukset/2022.

Lisätiedot:

Franciska Janzon

konserniviestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja

Uponor Oyj

Puh. 020 129 2821

JAKELU:

Nasdaq Helsinki

Tiedotusvälineet

Uponor lyhyesti

Uponor on yksi johtavista kansainvälisistä toimijoista, joka kuljettaa vettä rakennuksissa ja yhdyskuntatekniikassa. Yhtiö kehittää veteen liittyviä ratkaisuja tulevien sukupolvien parhaaksi. Tuotteemme ja palvelumme turvalliseen vedenjakeluun, energiatehokkaaseen lämmitykseen ja viilennykseen sekä luotettavaan yhdyskuntatekniikkaan mahdollistavat kestävämmän elinympäristön. Vastuullisuuteen sitoutunut ja intohimoisesti innovatiivinen Uponor kehittää jatkuvasti uusia teknologioita ja järjestelmiä, jotka parantavat ihmisten elämää. Autamme asiakkaitamme asunto-, liike- ja julkisessa rakentamisessa, teollisuudessa, kunnissa sekä vesi- ja voimalaitoksissa työskentelemään nopeammin ja tehokkaammin. Uponorin palveluksessa on noin 3 900 ammattilaista 26 maassa Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Uponorin tuotteita myydään yli 80 maassa. Vuonna 2021 Uponorin liikevaihto oli noin 1,3 miljardia euroa. Uponor Oyj:n pääkonttori sijaitsee Suomessa ja yhtiö on listattu Nasdaq Helsingissä. www.uponorgroup.com