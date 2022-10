TESSI INAUGURE SON NOUVEAU CENTRE DE RELATION CLIENT SUR METZ ET CONTINUE À RECRUTER POUR SOUTENIR SA CROISSANCE

Tessi, acteur international des Business Process Services, investit des ressources importantes sur Metz pour ouvrir son nouveau centre de relation client (CRC) et confirme un plan de recrutement significatif pour renforcer son effectif de 250 collaborateurs existants.

Le nouveau CRC double pratiquement de surface par rapport à l’ancien site et s’étend sur plus de 2 000 mètres carrés où des investissements massifs ont été réalisés pour permettre aux équipes actuelles et aux futures recrues de travailler dans les meilleures conditions (matériel, ergonomie, confort de travail). Dans ce contexte, un travail de proximité est mené à l’échelle locale avec différentes structures pour favoriser l’employabilité de populations isolées de l’emploi (à ce jour, 40 % des effectifs ont été recrutés grâce à ces initiatives).

Manuel DIDIER, Directeur délégué – ADMValue / Tessi CRC chez Tessi « Créé initialement par le groupe Tessi en 2015 afin d’opérer une plateforme d’assistance aux usagers pour le compte de Pôle Emploi, le Centre de Relation Client Tessi Metz était installé dans les anciens locaux de la société EcoMouv’ sur le plateau de Frescaty. Avec une cinquantaine de salariés à son ouverture, l’activité de Tessi CRC Metz s’est régulièrement développée. Nous opérons en France des services d’assistance utilisateurs pour plus de 20 clients évoluant principalement dans les secteurs des services financiers, de l’assurance santé/prévoyance, et du secteur public. »

Dans une industrie assez largement exposée à la délocalisation de l’emploi, le CRC Tessi Metz est ainsi devenu un acteur significatif de l’emploi privé sur le bassin d’emploi Messin, avec un effectif moyen de 250 emplois en 2022, dont la majorité en CDI. Le CRC Tessi Metz opère pour ses clients des prestations de service client/service aux usagers, majoritairement par le canal téléphonique, mais aussi via des canaux digitaux comme le traitement de mails, la gestion de messages sur les réseaux sociaux et le traitement d’avis clients. Ces prestations sont certifiées ISO et régulièrement auditées par des organismes indépendants.

« L’ouverture du nouveau site CRC Metz s’inscrit dans le double contexte de sa croissance et de ses objectifs en termes de Qualité de Vie au Travail (QVT). » précise Manuel DIDIER.