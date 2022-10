atai Life Sciences gibt Programm des R&D Day bekannt

NEW YORK und BERLIN, Oct. 21, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- atai Life Sciences N.V. (NASDAQ: ATAI) („atai“), ein biopharmazeutisches Unternehmen im klinischen Stadium, das sich der Aufgabe verschrieben hat, die Behandlung von psychischen Störungen zu transformieren, hat heute das Programm für seinen virtuellen R&D Day bekannt gegeben. Während dieser Veranstaltung werden Führungskräfte und Wissenschaftler einen umfassenden Überblick über das breit gefächerte Angebot von atai im Bereich der psychischen Gesundheit geben. Die Veranstaltung wird auch Updates zu kurzfristigen Katalysatoren liefern, wobei der Schwerpunkt auf den bevorstehenden Topline-Ergebnissen der Phase-2a-Studie zu PCN-101 (R-Ketamin) gegen behandlungsresistente Depression (TRD) liegen wird.

Die Veranstaltung wird am Dienstag, den 25. Oktober 2022, um 12:00 Uhr ET live per Webcast übertragen. Um zur Präsentation und zum Webcast zu gelangen, verwenden Sie bitte den folgenden Link oder gehen Sie zum Abschnitt Events (Veranstaltungen) auf der Investor Relations-Seite von atai. Nach dem Webcast wird eine archivierte Version auch im Abschnitt Events der Website von atai für bis zu 90 Tage zur Verfügung stehen.

Das Programm des R&D Day von atai Life Sciences umfasst Folgendes:

atai Life Sciences R&D Strategy and Pipeline Overview (Überblick über die F&E-Strategie und Pipeline von atai Life Sciences) – Florian Brand, Mitgründer und CEO

– Florian Brand, Mitgründer und CEO Kamingespräch Thema: The Clinical and Regulatory Landscape in Depression (Die klinische und regulatorische Landschaft bei Depressionen) Moderatorin: Dr. Heather Berlin, Neurowissenschaftlerin, klinische Psychologin, außerordentlicher klinische Professorin für Psychiatrie und Neurowissenschaften an der Icahn School of Medicine am Mount Sinai Teilnehmende Meinungsführer: Gerard Sanacora, MD, PhD, Professor für Psychiatrie an der Yale School of Medicine, Director von Yale’s Depression Research Clinic und Co-Director von Yale’s Interventional Psychiatry Service Heddie Martynowicz, PhD, Expertin für Regulierungsfragen mit 30 Jahren Erfahrung in der Entwicklung neurowissenschaftlicher Arzneimittel bei Janssen, Merck und BMS; President von Neokee Pharma Consulting, LLC

Programm-Updates: Srinivas Rao, MD, PhD, Mitgründer und Chief Scientific Officer; Rolando Gutierrez-Esteinou, MD, Chief Medical Officer; Glenn Short, PhD, Senior Vice President von Early Development PCN-101 – Kontext und Erörterung der bevorstehenden Ergebnisse der klinischen Phase-2a-Studie zu R-Ketamin bei TRD COMP360 – Überblick über das Design des Phase-3-Zulassungsprogramms für die Psilocybin-Therapie bei TRD VLS-01 – Überblick über die Phase-1-Studie zu einer bukkalen Dünnfilmformulierung von N,N-Dimethyltryptamin (DMT) zur Behandlung von TRD in Kombination mit der digitalen therapeutischen App IDEA-1 von atai RL-007 – Vorschau auf das Design der bevorstehenden Phase-2b-Studie zu RL-007 zur Behandlung kognitiver Beeinträchtigungen im Zusammenhang mit Schizophrenie GRX-917 – Erörterung der vorläufigen pharmakokinetischen und quantitativen Elektroenzephalogrammergebnisse (qEEG-Ergebnisse) aus der klinischen Phase-1-Studie mit deuteriertem Etifoxin zur Behandlung der generalisierten Angststörung KUR-101 – Erörterung der positiven ersten Ergebnisse der Einzeldosis-Komponente der Phase-1-Studie zur oralen Formulierung von deuteriertem Mitragynin bei Opioidkonsumstörungen

Srinivas Rao, MD, PhD, Mitgründer und Chief Scientific Officer; Rolando Gutierrez-Esteinou, MD, Chief Medical Officer; Glenn Short, PhD, Senior Vice President von Early Development

atai Life Sciences ist ein biopharmazeutisches Unternehmen im klinischen Stadium, das anstrebt, die Behandlung von psychischen Erkrankungen zu transformieren. atai wurde 2018 als Reaktion auf den erheblichen ungedeckten Bedarf und die mangelnde Innovation im Bereich der Behandlung psychischer Erkrankungen gegründet und widmet sich dem Erwerb, der Förderung und der effizienten Entwicklung innovativer Therapeutika zur Behandlung von Depressionen, Angstzuständen, Sucht und anderen psychischen Erkrankungen.

Durch die Bündelung von Ressourcen und Best Practices will atai die Entwicklung neuer Arzneimittel in all seinen Unternehmen verantwortungsvoll beschleunigen, um bei Patienten mit psychischen Erkrankungen klinisch sinnvolle und nachhaltige Verhaltensänderungen zu erreichen.

Die Vision von atai ist es, psychische Störungen zu heilen, damit jeder überall ein erfüllteres Leben führen kann. Weitere Informationen finden Sie unter www.atai.life .

Diese mündliche oder schriftliche Präsentation kann zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act aus dem Jahr 1995 enthalten. Alle ausdrücklichen oder impliziten Aussagen in dieser Präsentation, die keine historischen Fakten darstellen, sind als zukunftsgerichtete Aussagen anzusehen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind weder Versprechen noch Garantien und unterliegen bekannten und unbekannten Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den prognostizierten Ergebnissen abweichen. Dies gilt unter anderem für die wichtigen Faktoren, die im Abschnitt „Risk Factors“ in unserem jüngsten Jahresbericht auf Formblatt 10-K beschrieben sind, der bei der Securities and Exchange Commission („SEC“) eingereicht wurde, und die durch unsere späteren Einreichungen bei der SEC aktualisiert wurden, da diese Faktoren von Zeit zu Zeit in anderen Einreichungen von atai bei der SEC aktualisiert werden können. atai lehnt jede Verpflichtung oder Zusicherung ab, die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, soweit dies nicht durch geltende Gesetze vorgeschrieben ist.

Stephen Bardin

E-Mail: IR@atai.life