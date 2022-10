Icelandic English

Brim hf. fjárfestir í Polar Seafood Denmark A/S

Brim hf. hefur gengið frá samkomulagi um kaup á hlutabréfum í danska félaginu Polar Seafood Denmark A/S (PSD) af félögum í eigu Helge Nielsen, Bent Norman Petersen og Louise Schov Petersen í gegnum nýstofnað danskt eignarhaldsfélag sem er í 100% eigu Brim hf. Kaupverðið er 245 mDKK. Að auki hefur Brim hf. skráð sig fyrir nýjum hlutum í félaginu (PSD) að fjárhæð 380 mDKK. Heildarkaupverðið sem Brim greiðir er 625 mDKK. Að öllum fyrirvörum uppfylltum, mun Brim hf. eignast 50% hlutafjár í Polar Seafood Danmark og aðrir eftirstandandi hlutir verða í eigu Polar Seafood Greenland A/S. Samningurinn er háður hefðbundnum skilyrðum fyrir þessum viðskiptum, eins og samþykki viðkomandi yfirvalda.

Polar Seafood Denmark A/S er sölufyrirtæki, vinnsluaðili og útflytjandi hágæða villtra sjávarafurða úr Norður-Atlantshafi. Ársvelta ársins 2021 var 3.792 mDKK og hagnaður eftir skatta var 229 mDKK. Brim hf. er skráð fyrirtæki á Nasdaq Iceland. Félagið hefur samþætta starfsemi í fiskveiðum, vinnslu og markaðssetningu og sölu erlendis sem stuðlar að hagkvæmari framleiðslu og tryggir óhefta leið aflans til kaupanda. Við fullnustu samningsins mun Helge Nielsen láta af störfum sem framkvæmdastjóri hjá Polar Seafood Denmark A/S og Henrik Leth sem hefur starfað sem stjórnarformaður, mun taka við af honum sem framkvæmdastjóri félagsins (PSD).

Henrik Leth, stjórnarformaður Polar Seafood Denmark A/S:

"Brim er kjörinn samstarfsaðili og ég hlakka til að þróa samstarf okkar áfram. Polar Seafood hefur sterkt sölunet sem mun styðja við rótgróið sölunet Brim, sérstaklega í Suðaustur-Asíu. Við erum jafningjar og við deilum sömu reynslu og gildum."

Guðmundur Kristjánsson, forstjóri Brim hf.:

"Polar Seafood Denmark A/S er vel þekkt fyrirtæki með langa sögu í sölu sjávarafurða úr Norður-Atlantshafi. Reksturinn er traustur og starfsfólkið hefur víðtæka reynslu af því að þjóna alþjóðlegum mörkuðum með sjávarafurðir. Stofnun samstarfs við Polar Seafood Danmörku er jákvætt skref og mun styrkja sölunet okkar á sjávarfangi úr Norður-Atlantshafi."





Frekari upplýsingar:

Henrik Leth, stjórnarformaður Polar Seafood Greenland A/S og Polar Seafood Denmark A/S, Tlf.: +299 554350 / +45 2224 8258, netfang: leth@polarseafood.gl

Guðmundur Kristjánsson, forstjóri Brim hf., netfang: fjarfestatengsl@brim.is