Orege activité et résultats semestriels 2022

English French

Communiqué de presse

Voisins Le Bretonneux, 21 Octobre 2022 (19h00)

ACTIVITÉ ET RESULTATS DU PREMIER SEMESTRE 2022 DU GROUPE OREGE

___________________________________________________________________

Informations financières semestrielles résumées au 30 Juin 2022

(comptes consolidés arrêtés par le conseil d’administration en date du 19 Octobre 2022).

En K€ - normes IFRS S1 2022

(30 Juin 2022) S1 2021

(30 Juin 2021) Année 2021 (31 Décembre 2021) Chiffre d’affaires 1 078 790 2 264 Charges opérationnelles nettes Charges de personnel -1 927 -1 841 -3 149 Autres charges d'exploitation -1 817 -1 527 -3 056 Dotations aux amortissements et provisions -255 -140 -555 Total des charges opérationnelles nettes -3 999 -3 508 -6 760 Résultat opérationnel -2 921 -2 718 -4 496 Résultat financier 4 -49 -108 Impôts société 0 0 0 Résultat net -2 917 -2 767 -4 604

Chiffre d’affaires

Le chiffre d’affaires du premier semestre 2022 s’élève à 1 078 K€ contre 790 K€ au premier semestre 2021, soit une augmentation de 36%.

Charges opérationnelles

Les charges d'exploitation du premier semestre 2022 ont augmenté de 14% par rapport au premier semestre 2021 ce qui reflète la hausse de l'activité.

Résultat financier

Le résultat financier comprend le coût de l’endettement pour 736 K€ (593 K€ pour S1 2021) et un gain de change net pour 740 K€ (544 K€ pour S1 2021).

Financement et Trésorerie

Au 30 juin 2022, Orège disposait de 744 K€ de liquidités (374 K€ au 31 décembre 2021).

Les dettes financières s’élèvent à 32 528 K€, dont 30 825 K€ au titre des avances en compte courant d’actionnaire (31 décembre 2021 : 28 494 K€, dont 26 631 K€ au titre des avances en compte courant d’actionnaire).

Depuis le 30 juin 2022, Orège a encaissé 552 K€ au titre des créances de crédit d’impôt recherche (CIR) et Eren Industries a accordé à la société 4 600 K€ supplémentaires d’avance en compte courant, ce qui devrait permettre au Groupe Orège de couvrir l’intégralité des besoins en financement jusqu’au 30 juin 2023. A la date de cette communication, 2 600 K€ sont non tirés.

Point sur activité et perspectives

Reprise de l’activité post pandémie

Les contraintes liées à la pandémie ont pratiquement disparu depuis cet été et Orège a ainsi pu reprendre depuis quelques semaines l’exécution de deux projets gelés depuis 2,5 années, en Allemagne et au Japon. Cependant, aucun chiffre d’affaires ne sera généré sur 2022 sur ces deux projets.

Orège a su s’adapter face à des chaînes d’approvisionnements perturbées

La pression mondiale sur les chaînes d'approvisionnements s’est renforcée sur les derniers mois (prix, délais de livraison, disponibilité de certains composants électroniques et des automates…).

Orège avait largement anticipé cette situation depuis fin 2021 et a ainsi procédé à une réorganisation complète de ses chaînes d’approvisionnements : recrutement d’un supply chain manager expérimenté, nouveaux distributeurs, achats “opportunistes“ de stocks de composants, configurations d’automates revisitées afin de s’adapter au contexte…

Ainsi, Orège n’anticipe plus aucun problème pour la fin d’année 2022, ni, en l’état actuel, de contrainte significative pour 2023 à situation inchangée.

Impact de la crise énergétique sur l’activité

Dans un contexte où la crise énergétique impacte fortement nombre de nos clients et partenaires, Orège considère que des opportunités sont créées en proposant une amélioration du rendement des « digesteurs anaérobiques » qui existent le plus souvent sur les grosses stations d’épuration.

Rappelons que le poste « énergie » des stations d’épuration pèse très significativement sur leur compte d’exploitation.

Les solutions d’Orège, elles-mêmes peu énergivores, permettent aux exploitants de générer des économies financières conséquentes, mais également, à présent, d’optimiser la production de biogaz.

Cette approche commerciale dédiée, permettra à Orège d’affiner son positionnement dans la chaîne de valorisation des boues.

Projets signés et/ou en phase d’exécution aux USA et au Royaume-Uni

Commandes attendues d’ici fin 2022

Les deux projets signés avec des régies municipales dans le Wisconsin (La Crosse) et en Caroline du Sud (Eastey) vont être réalisés en grande partie en 2022, ce qui devrait générer un chiffre d’affaires pour l’année d’environ 700 K€.





Un projet d’importance sur une station d’épuration industrielle à Houston (Texas), initié en collaboration avec le Groupe Alfa Laval, est en cours d’exécution. Il devrait contribuer significativement au chiffre d’affaires de l’année 2022.





Orège vient de contractualiser en octobre la vente de 3 solutions d’épaississement SLG-F avec une nouvelle Water Utility au Royaume-Uni. Les 3 unités correspondantes pourraient être mises en œuvre d’ici fin 2022, et générer environ 1 M€ de chiffre d’affaires sur l’exercice en cours.





Quatre commandes (3 au Royaume-Uni et 1 aux USA) sont attendues d’ici fin 2022 pour un total de





1,3 M€. Les solutions Orège pour ces 4 projets seraient mises en œuvre d’ici début 2023.

Perspectives 2023

Un point détaillé sera fait sur les perspectives 2023 lors du Forum Oddo BHF qui se déroulera le 9 et le 10 janvier 2023. Le support Powerpoint qui servira de trame pour tous les rendez-vous investisseurs sera mis en ligne sur le site web d’Orège dès le 9 janvier 2023.

Autres informations :

Le rapport semestriel sera mis en ligne sur le site internet de la société (www.orege.com) dans sa version française à partir du 21 Octobre 2022.

Orège est cotée sur le Marché Règlementé d’Euronext – Paris depuis le 5 Juillet 2013 - ISIN FR0010609206 - OREGE.

Contact Orège : Informations Financières – George Gonsalves

George.gonsalves@orege.com - mob : +33 6 08 03 50 72

Pièces jointes