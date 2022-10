Blue Diamond Resorts recibe a más de 200 agencias asociadas en un edificio en construcción

CANCÚN, México, Oct. 21, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- El 17 de octubre, Blue Diamond Resorts celebró un cóctel de bienvenida en el resort de próxima apertura Royalton Splash Riviera Cancun, un resort Autograph Collection con todo incluido. A tan solo dos meses de que abra sus puertas, ofreció a más de 200 destacadas agencias de turismo, socios y clientes un adelanto de lo que se podrá disfrutar en este resort, que ya está casi a punto, durante este evento celebrado en medio del Cancún Travel Mart 2022.



«Ha sido un año de grandes logros mutuos en los que centramos nuestros esfuerzos en una mejora continua para ofrecer experiencias vacacionales únicas», mencionó Jurgen Stutz, Vicepresidente ejecutivo de ventas, marketing y distribución de Blue Diamond Resorts. También reflexionó sobre los éxitos y la evolución de la empresa desde sus orígenes en 2010 hasta la actualidad, y añadió: «Todo esto no habría sido posible sin sus contribuciones y apoyo incondicional. Gracias por unirse a nosotros y ayudarnos a hacer realidad las vacaciones soñadas».

El casi acabado Royalton Splash Riviera Cancun, de 1.005 habitaciones, y sus características ocuparon el centro de la celebración. Cuando se aproxima la fecha de su apertura, los ejecutivos de Blue Diamond Resorts mostraron con orgullo a los profesionales del sector turístico el marcado enfoque en ocio y en las experiencias para los huéspedes que ofrecerá el resort.

Durante el evento, los asistentes tuvieron la oportunidad de disfrutar de diferentes espectáculos en el lobby del hotel, así como de impresionantes vistas y refrescantes cócteles, con el objetivo único de fortalecer las relaciones, celebrar éxitos y dar las gracias a todos los socios.

Con un 89% de las obras completadas, el Royalton Splash Riviera Cancun promete a sus huéspedes una experiencia all-inclusive para todas las edades, a partir del 20 de diciembre de 2022. A esta incorporación al portafolio de los Blue Diamond Resorts se le suman también nuevas aperturas como la del Royalton CHIC Antigua y la del Hideaway en Royalton Blue Waters en 2023, entre otras.

Blue Diamond Resorts

Blue Diamond Resorts cuenta con una cartera de más de 45 propiedades, que sobrepasan las 18.000 habitaciones en ocho países ubicados en los destinos vacacionales más populares del Caribe. Entre sus nueve marcas líderes en la industria hotelera se incluye el galardonado Royalton Luxury Resorts All-In Luxury®, donde Todo el mundo es familia. Tanto si los huéspedes vienen como amigos, padres, niños, parejas, bodas, retiros corporativos o de incentivos, o viajeros sin acompañante, todo el mundo es familia en estas propiedades, que personalizan sus ofertas y servicios exclusivos, incluidos All-In Connectivity™, DreamBed™ y Sports Event Guarantee™. Volviendo a centrar la atención en relaciones y amistades valiosas, Hideaway at Royalton ofrece una experiencia solo para adultos con cenas exclusivas y refugios soñados para elevar la sensación de Unión entre sus huéspedes. La fiesta nunca termina en Royalton CHIC Resorts, una marca all-inclusive, vibrante y efervescente, solo para adultos que buscan disfrutar de lo inesperado. Mystique by Royalton está Muy lejos de lo habitual, ofreciendo a sus visitantes la posibilidad de conectar con su entorno en hoteles tipo boutique, rodeados de belleza infinita en un elegante ambiente. En Jamaica, Grand Lido Negril brinda a los huéspedes mayores de 21 años unas vacaciones únicas, all-inclusive, Au Naturel, en una playa apartada, para que gocen de la máxima intimidad. Memories Resorts & Spa ofrece unas vacaciones diseñadas para aquellos que buscan pasarlas en familia, reunirse con amigos o simplemente pasar unos días relajados con su media naranja, mientras que Starfish Resorts aporta un entorno de una belleza inigualable, así como una cultura y legado de gran riqueza. Planet Hollywood Hotels & Resorts invita a sus huéspedes a Vacation Like A Star™, una experiencia atractiva e interactiva, donde podrán admirar objetos famosos de la cultura pop de películas, música y deportes icónicos; Planet Hollywood Adult Scene convertirá sus vacaciones solo para adultos en un verdadero éxito de taquilla, con todo el glamour y exclusividad.

