Blue Diamond Resorts celebra su Commercial Summit 2022: Going Above & Beyond

CANCÚN, Mexico, Oct. 21, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Del 10 al 13 de octubre, Blue Diamond Resorts celebró su Commercial Summit 2022 Anual – Going Above & Beyond, que reunió a su comité ejecutivo de los departamentos de Ventas, Contratación, Marketing, Revenue Management, Distribución y Grupos & Bodas en una serie de dinámicas sesiones, enfocadas en conocer los éxitos y definir cómo se abordarán los nuevos retos.



Para dar inicio al evento, Jurgen Stutz, Vicepresidente Senior de Ventas, Marketing y Distribución de Blue Diamond Resorts, presentó un resumen del año fiscal 2021-2022 para demostrar en tan sólo unos minutos que, trabajando en equipo, no hay situación que no se pueda superar adecuadamente para lograr los resultados deseados: “Contamos con el respaldo de una marca que es lo suficientemente sólida para seguir posicionando a la compañía como pionera en el mercado todo incluido. Todo es mejor cuando se trabaja en conjunto, y así hemos logrado maximizar nuestro negocio”, afirmó.

Por primera vez, se repartieron los premios Commercial Summit Awards, siendo el Caribe Inglés el elegido como la Segunda Región con Mejor Desempeño de la compañía, mientras que Royalton Antigua, An Autograph Collection All-Inclusive Resort & Casino, fue elegido como el Segundo Mejor Resort por su desempeño.

Cancún ocupó el primer lugar como la Región con Mejor Desempeño, así como el Mejor Equipo de Marketing del Año. Mientras que, Royalton CHIC Cancun, An Autograph Collection All-Inclusive Resort – Adults Only, fue nombrado el Resort con Mejor Desempeño del portafolio de Blue Diamond Resorts.

Blue Diamond Resorts refuerza su compromiso con sus socios y huéspedes mediante la creación de estrategias comerciales lideradas por sus áreas clave, que apuntan a continuar brindando experiencias vacacionales únicas.

Blue Diamond Resorts cuenta con un portafolio de más de 45 propiedades, que superan las 18,000 habitaciones en 8 países ubicados en los destinos vacacionales más populares del Caribe. Sus 9 marcas hoteleras líderes comprenden al galardonado All-In Luxury® Royalton Luxury Resorts, donde Todos son Familia. Sin importar si son vacaciones entre amigos, padres e hijos, parejas, bodas, retiros corporativos o de incentivos o viajeros solos, todos son familia en estas propiedades que ofrecen servicios personalizados y amenidades exclusivas, tales como All-In Connectivity™, DreamBed™ y Sports Event Guarantee™. Para reenfocarse en relaciones y amistades valiosas, Hideaway at Royalton ofrece una experiencia solo para adultos que incluye una exclusiva gastronomía y alojamiento preferencial para reforzar estar unido bajo el concepto Togetherness entre sus huéspedes. Disfrute a su manera en Royalton CHIC Resorts, una marca todo incluido que bajo su concepto “Party Your Way” brinda una vibrante y efervescente experiencia solo para adultos para deleitarse con lo inesperado. A Millas de lo Ordinario, Mystique by Royalton ofrece a los viajeros la oportunidad de conectarse con su entorno en una moderna colección de resorts estilo boutique que muestran una vibrante belleza infinita. En Jamaica, Grand Lido Negril promete a huéspedes mayores de 21 años, unas vacaciones únicas Completamente al Natural con todo incluido y acceso a una costa exclusiva para máxima privacidad. Memories Resorts & Spa diseña las mejores experiencias para vacaciones familiares, reunión de amigos o simplemente para relajarse en pareja, mientras que Starfish Resorts ofrece un valor increíble, un entorno impresionante y una rica cultura y herencia. Planet Hollywood Hotels & Resorts invita a los huéspedes a vacacionar como las estrellas con Vacation Like a Star™, una experiencia atractiva e interactiva con elementos famosos de la cultura pop de películas, música y deportes icónicos, mientras que Planet Hollywood Adult Scene convertirá sus vacaciones solo para adultos en el centro de la fascinación y la atención con glamour y exclusividad.

