DDL 最終截止日期：頂尖律所 ROSEN 鼓勵損失額超過 10 萬美元的叮咚（開曼）有限公司投資者在 DDL 證券集體訴訟的重要截止日期 10 月 24 日之前聘請律師

日紐約, Oct. 22, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- 原因：全球投資者權益律師事務所 Rosen Law Firm 提醒依據和/或可追溯至叮咚（開曼）有限公司（紐約證券交易所股票代碼：DDL） 2021 年 6 月首次公開募股（下稱「IPO」）時發佈的登記聲明和相關招股說明書（以下統稱為「登記聲明」）而購買叮咚證券的投資者注意：首席原告的截止日期為 2022 年 10 月 24 日。



這意味著什麼：若您依據和/或可追溯至登記聲明而購買了叮咚證券，則可以透過勝訴分成約定而獲得賠償，無需支付任何自付費用或花銷。

接下來該做些什麼：若要加入叮咚集體訴訟，請造訪 https://rosenlegal.com/submit-form/?case_id=9047 ，或撥打免費電話 866-767-3653 或傳送電子郵件至 pkim@rosenlegal.com 或 cases@rosenlegal.com 聯絡 Phillip Kim 律師，以瞭解集體訴訟的相關資訊。該案已提起集體訴訟。若您希望擔任首席原告，則須於 2022 年 10 月 24 日或之前向法院提出申請。首席原告是代表其他集體成員對訴訟進行主導的代表方。

為什麼選擇 ROSEN LAW：我們鼓勵投資者選擇有資質且有可查成功個案的頂尖律師。通常，發佈廣告的律所並無類似的經驗、資源或任何有意義的同行認可。許多此類律所實際上並不處理證券集體訴訟方面的業務，只是充當轉介客戶的中間人，或與實際提起訴訟的律所合作。請務必明智地選擇律師。Rosen Law Firm 在全球範圍內為投資者提供訴訟服務，專注於證券集體訴訟和股東派生訴訟。Rosen Law Firm 曾針對一家中國公司發起了迄今為止規模最大的證券集體訴訟，並成功達成了和解。Rosen Law Firm 於 2017 年被 ISS Securities Class Action Services 評選為證券集體訴訟和解數量排名第一的律所。自 2013 年以來，Rosen Law Firm 每年都名列該榜單前 4 名，並為投資者追回了數億美元的資金。該律所僅在 2019 年便為投資者追回了超過 4.38 億美元的資金。2020 年，創始合夥人 Laurence Rosen 被 law360 評選為「最佳原告律師」。該律所的眾多律師都獲得了 Lawdragon 和 Super Lawyers 的表彰。

案件詳情：根據訴訟內容，用於完成該公司 IPO 的登記聲明和招股說明書錯誤陳述和/或遺漏了關於叮咚所謂的承諾確保其向市場銷售的食品在安全和品質方面的事實。例如，儘管叮咚聲稱其在「[其]整個供應鏈中實行嚴格的品質控制，以確保向[其]使用者提供可靠的產品品質」，但叮咚銷售的食品卻過了保質期。因此，事實上，叮咚在提供或確保消費者獲得「生鮮」食品方面，並不比該公司一再聲稱要取代的超市、中國傳統菜市場或傳統電子商務平臺做得更好。此外，上述行為使叮咚面臨更多的監管和/或政府審查和執法風險，所有這些一經披露，將可能（而且確實）對叮咚的業務、經營和聲譽造成負面影響。事實上，在市場瞭解到叮咚的業務及其未能履行其自我規定的食品安全責任的真相後，該公司的股票價值急劇下降。截至提起訴訟之時，叮咚的股票交易價格每 ADS 低至 2.51 美元，與 IPO 發行價 23.50 美元相比，跌幅超過 89%。

若要加入叮咚集體訴訟，請造訪 https://rosenlegal.com/submit-form/?case_id=9047 ，或撥打免費電話 866-767-3653 或傳送電子郵件至 pkim@rosenlegal.com 或 cases@rosenlegal.com 聯絡 Phillip Kim 律師，以瞭解集體訴訟的相關資訊。

上述集體訴訟尚未獲得認證。在獲得認證之前，除非您聘請律師，否則不會有律師為您代理。您可以自行選擇聘請律師。也可以作為缺席集體訴訟成員，且目前無需採取任何行動。投資者在未來任何可能的賠償中獲得的分成金額大小與其是否擔任首席原告無關。

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