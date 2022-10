English Dutch French

Solvay verwacht recordresultaten in het derde kwartaal en verhoogt verwachtingen voor het hele jaar



Naar verwachting zal de onderliggende EBITDA in het derde kwartaal ongeveer €900 miljoen bedragen.

Brussel, 24 oktober 2022

Op basis van niet-geauditeerde voorlopige cijfers verwacht Solvay dat zijn derde kwartaal in 2022 nieuwe omzet- en EBITDA-records zal bereiken. Het bedrijf verwacht een netto omzet van ongeveer €3,6 miljard en een onderliggende EBITDA van ongeveer €900 miljoen, aanzienlijk hoger dan eerdere ramingen. De prestaties in het kwartaal weerspiegelen het ondersteunende momentum in veel belangrijke markten, samen met aanhoudend sterke prijzen in alle drie segmenten. De vrije kasstroom in het kwartaal zal ook sterk zijn als gevolg van de combinatie van recordresultaten en aanhoudende aandacht voor het genereren van kasmiddelen.

Rekening houdend met zowel de sterke prestaties van de eerste negen maanden als de orderniveaus in het vierde kwartaal die op een zekere verzwakking wijzen, verhoogt Solvay zijn EBITDA-vooruitzichten voor het hele jaar 2022 tot ongeveer 28% organische groei ten opzichte van het hele jaar 2021. Dit in vergelijking met de vorige prognose van 14% tot 18% organische groei die de onderneming op 28 juli 2022 bekendmaakte.

In de context van de moeilijke economische omstandigheden zal de onderneming de kostendiscipline verder versterken om de veerkracht van Solvay's activiteiten te vrijwaren en tegelijk te blijven investeren in toekomstige groei.

Verdere details zullen worden verstrekt wanneer het bedrijf op 3 november 2022 de resultaten van het derde kwartaal rapporteert.

