SalMar - Linda Aase fratrer som konsernsjef i SalMar

Styreleder kunngjør i dag at Frode Arntsen er utnevnt til konsernsjef i SalMar etter at Linda Aase har meddelt til styret at hun ønsker å fratre stillingen som konsernsjef.

Arntsen (52) har vært en del av SalMar siden 2017 som konserndirektør for Salg & Industri. Han har jobbet i sjømatnæringen siden 2000 og har tidligere innehatt ulike lederstillinger i en rekke sjømatselskap.

- SalMar er en av verdens mest effektive oppdrettsselskap og har levert en solid operasjonell ytelse under Aases tid som konsernsjef. Vi takker Aase for hennes tid i SalMar, sier styreleder Gustav Witzøe. Jeg vil også personlig takke Aase for innsatsen som konsernsjef. Samtidig er jeg svært glad for at vi har fått en fullgod erstatter. Jeg er trygg på at Frode Arntsen vil lede konsernet på en utmerket måte.

- Jeg er meget motivert og klar til å ta på meg oppgaven til å lede et av verdens beste oppdrettsselskap. Oppgaven blir å sikre at den sterke utviklingen i SalMar fortsetter. Vi er et engasjert lag med mer enn 1 900 kompetente medarbeiderne som hver dag står på for å levere sunn og bærekraftig sjømat til hele verden, så dette ser jeg frem til, sier Frode Arntsen.

- SalMar har en svært dyktig og stabil operativ ledelse som sammen med alle medarbeiderne vil sikre kontinuiteten og utviklingskraften fremover, sier Gustav Witzøe.

Styreleder Gustav Witzøe, tel +47 911 47 834

IR-ansvarlig Håkon Husby, tel +47 936 30 449

