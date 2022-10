Atos : Statement

English French





Paris, le 24 octobre 2022 – Suite à des rumeurs dans la presse, Atos précise que, depuis la présentation de son projet de séparation lors du CMD du 14 juin dernier, l’entreprise a été approchée par plusieurs acteurs intéressés par une potentielle acquisition de son activité Tech Foundations. L'hypothèse dans laquelle une telle marque d’intérêt aboutirait à une transaction est très incertaine.

Atos rappelle que la Société et son Conseil d’administration examinent toutes les marques d’intérêt reçues au regard de l’intérêt social de l’entreprise, et notamment de la création de valeur pour ses actionnaires, ses salariés et ses clients.

Aujourd’hui, Atos et ses équipes sont pleinement mobilisés sur l’avancement du projet de séparation communiqué au marché le 14 juin dernier dans le calendrier prévu et qui est la priorité du Groupe.

