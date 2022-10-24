Taconic Biosciences 推出首個也是唯一一個小鼠殘留 Fc γ 受體缺失的超級免疫缺陷小鼠模型，用於改進抗體治療評估

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紐約州壬色列郡, Oct. 24, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Taconic Biosciences，一家提供藥物發現動物模型解決方案的全球領先企業，推出了 FcResolv ™ NOG 模型組，此模型組是全球範圍內首個也是唯一一個小鼠殘留 Fc γ受體缺失 (FcγRs) 的超級免疫缺陷小鼠模型，已知該受體會干擾基於抗體的治療研究的結果。



小鼠 FcγRs 可導致假陽性或假陰性，導致結論有誤和藥物發現偏離。FcResolv NOG 模型剔除了此類受體，使基於抗體的藥物研究更加清晰，為研究人員提供了更強的信心和更多可轉化數據，同時減少了研究和動物數量。FcResolv NOG 模型適用於腫瘤學、免疫-腫瘤學和自身免疫性疾病，適用於廣泛的人體細胞和組織移植，包括同時植入人體腫瘤和免疫系統人源化。

Taconic 公司商業產品副總裁 Michael Seiler 博士說：「基於抗體的療法是增長最快的一類藥物之一，因此迫切需要更優秀的臨床前工具來評估療法，如單克隆抗體、抗體-藥物偶聯物和雙特異性抗體。」「Taconic 的 FcResolv NOG 模型組使研究人員能夠根據候選藥物本身的優點對其進行評估，而不受小鼠殘留 Fc γ受體活性的干擾。」

FcResolv NOG 模型消除了抗體治療的 Fc 域與小鼠 FcγRS 相互作用時產生的假陰性，以及 FcγRs 引發小鼠殘留免疫活性時產生的假陽性。此外，還消除了昂貴的反褶積步驟，否則需要區分真正的藥物療效和透過小鼠免疫系統介導的非靶點效應。藉助更可靠的答案，研究人員可以更有戰略性和有效地確定藥物研發投資的目標。

FcResolv NOG 模型組基於超級免疫缺陷 CIEA NOG 小鼠®。該模型組目前包括兩種模型：

FcResolv NOG ，用於使用細胞系或患者來源腫瘤的腫瘤異種移植物、其他正常或病理人類細胞和組織的植入以及免疫系統人源化研究

，用於使用細胞系或患者來源腫瘤的腫瘤異種移植物、其他正常或病理人類細胞和組織的植入以及免疫系統人源化研究 FcResolv hIL-15 NOG，支援人類 NK 細胞的植入，適用於具有抗體依賴性細胞毒性 (ADCC) 作用機制，且基於抗體治療的療效研究

欲瞭解更多有關 FcResolv NOG 模型組的資訊，請瀏覽 www.Taconic.com/fcsorv 。或致電 1-888-TACONIC（888-822-6642）（美國），+45 70 23 04 05（歐洲），或電郵至 info@takonic.com 。

關於 Taconic Biosciences, Inc.

Taconic Biosciences 是基因工程齧齒動物模型及服務領域獲得全面許可的全球領先機構。Taconic 成立於 1952 年，為客戶提供最優的動物解決方案，讓客戶能夠在全球範圍內獲取、定製生成、培育、預處理、測試和分發重要的研究模型。Taconic 是基因工程小鼠和大鼠模型、微生物群系、免疫腫瘤學小鼠模型以及綜合模型設計和育種服務方面的專家，在美國和歐洲營運眾多服務實驗室及育種設施，在亞洲擁有長期分銷商，並擁有全球範圍的運送能力，可以為世界上幾乎任何地方提供動物模型。

媒體聯絡人：

Louise Baskin，新產品線高級總監

303-432-2495