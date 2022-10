TELUS remporte les grands honneurs aux World Sustainability Awards et Global Good Awards de 2022

English French

TELUS remporte le prix d’excellence en durabilité pour son leadership mondial dans la promotion de changements sociaux et environnementaux positifs, auquel s’ajoute un prix de niveau bronze dans la catégorie Entreprise de l’année aux Global Good Awards

VANCOUVER, Colombie-Britannique, 24 oct. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- TELUS a reçu le prix d’excellence en durabilité aux World Sustainability Awards de 2022 pour son leadership mondial et son engagement à bâtir un futur meilleur et plus durable. Lors de la remise des prix, tenue à Munich, les juges ont récompensé TELUS pour sa stratégie ambitieuse en matière de durabilité, ses pratiques commerciales en environnement et ses progrès rapides en matière de diversité et d’inclusion. TELUS a également été récompensée à l’occasion des Global Good Awards de 2022 à Londres, où elle s’est hissée au niveau bronze du classement Global Good des entreprises de l’année. Chacune de ces deux cérémonies récompense les personnes, les organisations et les entreprises du monde entier qui sont à l’origine de changements sociaux et environnementaux positifs.



« L’engagement de notre équipe en matière d’environnement et de durabilité est une pierre d’assise de notre leadership en sociocapitalisme. Ces marques de reconnaissance obtenues aux World Sustainability Awards et aux Global Good Awards renforcent notre détermination à réduire notre empreinte carbone et à limiter les effets de nos activités sur la planète dont hériteront les générations futures, le tout en créant une valeur incontestable pour nos concitoyens, déclare Darren Entwistle, président et chef de la direction de TELUS. Grâce aux efforts inégalés de notre équipe, nous avons pu fixer des objectifs ambitieux en matière d’environnement et de durabilité afin de contribuer à la santé et au mieux-être des collectivités. De plus, nous nous sommes servis de ces objectifs comme leviers pour devenir un chef de file de la finance durable en émettant les premières obligations liées au développement durable au Canada. Je suis incroyablement reconnaissant envers notre équipe pour son indéniable volonté d’améliorer la santé ainsi que les conditions sociales, économiques et environnementales des collectivités des quatre coins du monde que nous servons et dans lesquelles nous vivons et travaillons. »

Les récompenses que TELUS a reçues aux World Sustainability Awards et aux Global Good Awards font suite à plusieurs marques de distinction internationales soulignant le leadership mondial de l’entreprise sur les plans de la durabilité, de la responsabilité sociale, de la vocation sociale et de la reddition de compte environnementale et sociale. Par exemple :

Pour en savoir plus sur l’engagement de TELUS à bâtir un futur durable, visitez telus.com/durabilite .

