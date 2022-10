Bonduelle - Mise à disposition du document d'enregistrement universel 2021-2022

English French

BONDUELLE

Société en Commandite par Actions au capital de 57 102 699,50 EUR

Siège social : La Woestyne - 59173 RENESCURE

447 250 044 RCS Dunkerque

Villeneuve d’Ascq, le 24 octobre 2022

Communiqué de mise à disposition du document d’enregistrement universel 2021-2022

Le Groupe Bonduelle annonce que son document d’enregistrement universel 2021-2022 a été déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF), le 21 octobre 2022.

Ce document est tenu à la disposition du public dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur et peut être consulté sur le site de la société www.bonduelle.com (https://www.bonduelle.com/fr/investisseurs/informations-reglementees/) et sur le site de l’AMF www.amf-france.org . Il est également tenu à disposition au siège administratif de la société : Rue Nicolas Appert - 59653 Villeneuve d’Ascq. Une traduction libre en anglais sera disponible sur le site internet de la société au plus tard le 7 novembre 2022.

Les documents suivants sont intégrés dans le document d’enregistrement universel :

Le rapport financier annuel 2021-2022 ;

Le rapport de gestion incluant la déclaration de performance extra-financière ;

Le rapport sur le gouvernement d’entreprise ;

Le descriptif du programme de rachat d’actions.

Pièce jointe