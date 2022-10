Lumibird : CHIFFRE D’AFFAIRES 9 MOIS A 125 M€ (+11%)

French English

Lannion, le 24/10/2022 – 17h45

CHIFFRE D’AFFAIRES 9 MOIS A 125 M€ (+11%)

Maintien d’une croissance régulière pour les deux divisions

Fort niveau d’activité attendu au 4e trimestre

Le Groupe LUMIBIRD, leader européen des technologies laser, enregistre à nouveau une croissance à 2 chiffres au 3e trimestre, avec un chiffre d’affaires de 40,9 M€ en hausse de 10% et 124,9 M€ sur les 9 premiers mois (+11%). Comme pour les exercices précédents, le Groupe prévoit d’enregistrer son niveau d’activité le plus fort au 4e trimestre.

Chiffre d'affaires consolidé (non audité)

Chiffre d’affaires (M€) 2022 2021 Variation en données publiées variation à taux de change constant Premier trimestre 38,0 33,8 +12% +11% Deuxième trimestre 46,0 41,7 +10% +7% Troisième trimestre 40,9 37,2 +10% +7% Neuf mois 124,9 112,6 +11% +8% Dont Photonique 58,2 52,7 +11% +8% Médical 66,7 60,0 +11% +9%

Le chiffre d’affaires consolidé du Groupe LUMIBIRD s’établit à 124,9 M€ au 30 septembre 2022, en hausse de 8% à taux de change constants. Du fait de la forte hausse du dollar sur la période, la croissance du CA en données publiée a été portée à 11% à l’issue des 9 premiers mois de l’exercice.

Sur 9 mois, les deux divisions Photonique et Médical progressent au même rythme, avec au 3e trimestre une hausse d’activité un peu plus rapide sur la division Médical (+11% à 21,3 M€) que sur la division Photonique (+9% à 19,6 M€).

La hausse du chiffre d’affaires de la division Photonique s’explique par la croissance au 3e trimestre (+8% à 9,0 M€) de l’activité Industriel et Scientifique (+4% sur 9 mois à 26,3 M€), une stabilité de l’activité Lidar au 3e trimestre (+2% à 5,4 M€) après un très fort 2e trimestre (+29% sur 9 mois à 16,4 M€) et la croissance au 3e trimestre (+18% à 5,2 M€) de l’activité Défense/Spatial (croissance de +6% sur 9 mois à 15,4 M€). L’intégration dans Lumibird Photonics Sweden de l’activité Télémetre Défense (ex Saab), contribue pour 0,9 M€ au chiffre d’affaires du 3e trimestre et 1,2 M€ depuis son intégration fin mai 2022.

L’activité Défense/Spatial (avec le phasing des contrats et l’intégration de la Suède) et l’activité Lidar vont soutenir fortement la dynamique de la division Photonique sur le 4e trimestre 2022.

La division Médical, continue de bénéficier d’une accélération de ses ventes sur l’ensemble des territoires. Le renforcement des équipes marketing et commerciales, l’élargissement de la gamme de produits vers des marchès porteurs avec notamment le lancement du CSTIM pour le traitement de la secheresse oculaire, l’obtention de plusieurs certifications et enregistrements, soutiennent cette bonne dynamique.

Comme chaque année à la même période, le carnet de commandes et le planning de livraisons permettent d’anticiper un niveau de chiffre d’affaires au 4e trimestre très supérieur à celui des trois autres. (chiffre d’affaires de 49,8 M€ au 4e trimestre 2021 hors Lumibird Photonics Sweden).

Le Groupe met tout en œuvre pour atteindre son objectif de chiffre d’affaires 2022 conforme au consensus, dans un contexte de difficultés de supply chain, d’approvisionnement et de surenchérissement des coûts (forte inflation notamment électronique).

Prochains rendez-vous :

Publication du chiffre d’affaires annuel 2022, le 23 janvier 2023, après Bourse

LUMIBIRD est un des plus grands spécialistes mondiaux du laser. Fort de 50 années d’expérience et maîtrisant les technologies de laser à solides, de laser diodes et de laser à fibres, le Groupe conçoit, fabrique et distribue des solutions laser haute performance à usages scientifiques (laboratoires de recherche, universités), industriels (production, défense/spatial, capteurs Lidar) et médical (ophtalmologie, diagnostic échographique).

Issu du rapprochement en octobre 2017 entre les Groupes Keopsys et Quantel, LUMIBIRD, fort de plus de 940 collaborateurs et plus de 162 M€ de chiffre d’affaires en 2021 est présent en Europe, en Amérique et en Asie.

Les actions de LUMIBIRD sont cotées au compartiment B d’Euronext Paris. FR0000038242 – LBIRD www.lumibird.com

LUMIBIRD fait partie depuis 2022 d’Euronext Tech Leaders

