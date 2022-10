COMMUNIQUE DE PRESSE: BIGBEN INTERACTIVE :CHIFFRE D’AFFAIRES DU 1er SEMESTRE 2022-23

French English

Lesquin, 24 octobre 2022 18h00

CHIFFRE D’AFFAIRES DU 1er SEMESTRE 2022-23

EN HAUSSE DE 11,5% À 138,5 M€

BIGBEN INTERACTIVE (ISIN FR0000074072) annonce ce jour son chiffre d’affaires consolidé du 1er semestre 2022-2023 (période du 1er avril 2022 au 30 septembre 2022).

IFRS – M€ 2022-23



2021-22



Variation %



Chiffre d’affaires non audité 1er Trimestre (avril-juin) 70,0 56,7 +23,5% 2ème Trimestre (juilllet-sept.) 68,4 67,5 +1,4% Nacon Gaming 35,2 39,3 -10,6% Bigben AudioVideo / Telco 33,3 28,2 +18,1% 1er Semestre (avril - sept.) 138,5 124,2 +11,5% Nacon Gaming 77,5 73,0 +6,2% Bigben AudioVideo / Telco 60,9 51,2 +19,1%

Les points à retenir pour le semestre :

Avec une progression de son activité de 19,1% au 1 er semestre à 60,9 M€, BIGBEN Audiovideo/Telco affiche une croissance soutenue du fait principalement de la forte dynamique de l’activité « Mobile ».





semestre à 60,9 M€, BIGBEN Audiovideo/Telco affiche une croissance soutenue du fait principalement de la forte dynamique de l’activité « Mobile ». Sur la période, NACON Gaming enregistre une hausse de 6,2% de son activité à 77,5 M€. Les jeux vidéo sont en croissance de 72,3% à 47,0 M€, cependant l’activité totale reste pénalisée par la faiblesse du marché des accessoires.





Chiffre d’affaires du 2 ème tri mestre 2022-23 à 68, 4 M€

NACON Gaming enregistre sur le deuxième trimestre un chiffre d’affaires de 35,2 M€.

JEUX VIDEO : Sous l’effet de l’actualité éditoriale, le chiffre d’affaires Catalogue (nouveaux jeux) progresse de 31,1% à 10,5 M€. Le trimestre a vu la sortie de SteelrisingTM et Session Skate SimTM en septembre. Les ventes du catalogue, bien que soutenues, restent toutefois inférieures aux prévisions du Groupe.

La très bonne performance du Back catalogue (jeux sortis au cours des exercices précédents), avec un chiffre d’affaires en hausse de 25,7% à 8,9 M€, valide la stratégie moyen-terme du groupe.

ACCESSOIRES : Sur le trimestre, le chiffre d’affaires Accessoires s’établit à 14,6 M€, en retrait de 37,2%. Cette activité reste pénalisée par un effet de base très élevé notamment aux USA et par un marché mondial des casques en forte baisse.

BIGBEN – Audiovideo/Telco affiche sur le deuxième trimestre 2022-23 un chiffre d’affaires de 33,3 M€ en progression de 18,1%.

Très bonne performance des ACCESSOIRES MOBILES : Malgré un marché du Mobile en contraction sur les volumes, le chiffre d’affaires de cette activité progresse sur le trimestre de 16,6% à 25,3 M€, boosté par la suppression des chargeurs d’origine et des kits piétons dans la majorité des nouveaux smartphones et par les très bonnes performances (+34%) des gammes Force®.

L’AudioVidéo enregistre un chiffre d’affaires de 8,0 M€, en hausse de 25% par rapport au 2ème trimestre 2021-22.

Sur le semestre, la croissance de BIGBEN – Audiovideo/Telco atteint 19,1% à 60,9 M€. Les accessoires mobiles sont en hausse de 16,4% à 46,9 M€ et l’AudioVidéo progresse de 29,6% à 14,0 M€ (dont 6,1 M€ liés à l’entrée dans le périmètre de Metronic).

Tendances attendues au 2 ème semestre 2022-23

NACON GAMING

Après la sortie sur le premier semestre de Vampire : The Masquerade®– Swansong, Session Skate SimTM et SteelrisingTM, l’actualité éditoriale du 2ème semestre 2022-23 sera dense.

Le troisième trimestre verra la sortie, avec 2 mois de décalage, de WRC Generations. Reconnu comme le meilleur jeu de rallye du marché́, il rassemblera pour la première fois toutes les générations de voitures (de 1973 à 2022).

De plus, plusieurs jeux prévus au 3ème trimestre sortiront finalement au 4ème trimestre, cette dernière période verra ainsi la sortie de :

Blood Bowl ® 3, jeu proche du football américain, dans un univers fantastique, nouveau volet de la franchise à succès Blood Bowl.

3, jeu proche du football américain, dans un univers fantastique, nouveau volet de la franchise à succès Blood Bowl. Chef Life, en partenariat avec le Guide Michelin.

Clash, sur le segment très dynamique des jeux de combat.

Transport Fever 2 Console Edition, sur PlayStation®4, PlayStation®5, Xbox One et Xbox Series.

Concernant les Accessoires, malgré le succès commercial des casques gaming RIG pro Séries 300, 500 et 800, l’activité du 2ème semestre devrait rester sur la même tendance que celle constatée au 1er semestre.

BIGBEN AUDIOVIDEO/TELCO

Au deuxième semestre, l’activité de Bigben AudioVidéo/Telco restera portée par la bonne dynamique des ventes des marques Premium ainsi que par un référencement solide de la nouvelle gamme de produits Audio pour les fêtes de fin d’année.

Au deuxième semestre, BIGBEN – Audiovideo/Telco poursuivra sa croissance avec l’extension des gammes Force® et une montée en puissance des synergies avec le groupe Metronic en France et à l’international.

O bjectifs 2022-23

Compte tenu de l’actualité de NACON Gaming, marquée par des ventes Catalogue qui seront en deçà des attentes du fait notamment de la sortie plus tardive de plusieurs jeux majeurs, par une activité Accessoires en retrait et par des tensions dans l’approvisionnement des nouvelles consoles, le Groupe BIGBEN ne sera pas en mesure d’atteindre son objectif en 2022-2023, soit un chiffre d’affaires de 400 M€ et un résultat opérationnel courant supérieur à 55 M€.

Le chiffre d’affaires de l’exercice et le résultat opérationnel courant du groupe BIGBEN seront néanmoins en progression par rapport à l’exercice précédent sous l’effet conjugué de la hausse des ventes catalogues et de la dynamique du back catalogue.

Concernant NACON Gaming, la sortie du très attendu The Lord of the Rings GollumTM, personnage emblématique du monde de J.R.R Tolkien issu du roman Le Seigneur des Anneaux, est désormais prévue en 2023.

O bjectifs 202 3 -2 4

NACON Gaming anticipe une croissance forte portée à la fois par les ventes de jeux qui sortiront en fin d’exercice 2022-23, qui alimenteront ainsi le back catalogue, et une actualité éditoriale qualitative et variée. Cette évolution du back catalogue aura mécaniquement un effet d’accélération sur la croissance et un impact positif sur la rentabilité opérationnelle.

Fort d’une croissance qui devrait être soutenue pour NACON Gaming et d’une activité BIGBEN Audiovideo/Telco qui devrait rester bien orientée en 2023-24, le Groupe anticipe une croissance forte dès l’exercice prochain et réaffirme sa confiance dans ses perspectives à moyen terme.

Pièce jointe