BOLLORE : Déclaration des transactions sur actions propres réalisées lors de la semaine du 17 octobre au 21 octobre 2022

| Source: BOLLORE SE BOLLORE SE

Puteaux, FRANCE

BOLLORÉ

        
        
        
        
Déclaration des transactions sur actions propres réalisées lors de la semaine du 17 octobre au 21 octobre 2022 
        
Présentation agrégée par jour et par marché      
        
Nom de l'émetteurCode Identifiant de l'émetteurJour de la transactionCode identifiant de l'instrument financierVolume total journalier (en nombre d'actions)Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actionsMarché 
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   Total293000 4.5721   
        
        
  
    
        



            
            
Déclaration des transactions sur actions propres réalisées lors de la semaine du 17 octobre au 21 octobre 2022      
            
Détail transaction par transaction         
            
Nom de l'émetteurCode IdentifiantNom du PSICode Identifiant PSIJour/Heure de la transactionCode identifiant de l'instrument financierPrix unitaire (unité)DeviseQuantite achetéeCode identifiant MarchéNuméro de référence de la transactionObjectif du rachat
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Tableau de déclaration des opérations de rachat d'actions du 17.10.2022 au 21.10.2022 BOLLORE SE