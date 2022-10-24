BOLLORE : Déclaration des transactions sur actions propres réalisées lors de la semaine du 17 octobre au 21 octobre 2022

BOLLORÉ
|Déclaration des transactions sur actions propres réalisées lors de la semaine du 17 octobre au 21 octobre 2022
|Présentation agrégée par jour et par marché
|Nom de l'émetteur
|Code Identifiant de l'émetteur
|Jour de la transaction
|Code identifiant de l'instrument financier
|Volume total journalier (en nombre d'actions)
|Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions
|Marché
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|21/10/2022
|FR0000039299
|24000
|4.55494
|AQEU
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|21/10/2022
|FR0000039299
|70000
|4.56
|CCXE
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|21/10/2022
|FR0000039299
|11000
|4.565
|TQEX
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|21/10/2022
|FR0000039299
|188000
|4.57926
|XPAR
|Total
|293000
|4.5721
|Déclaration des transactions sur actions propres réalisées lors de la semaine du 17 octobre au 21 octobre 2022
|Détail transaction par transaction
|Nom de l'émetteur
|Code Identifiant
|Nom du PSI
|Code Identifiant PSI
|Jour/Heure de la transaction
|Code identifiant de l'instrument financier
|Prix unitaire (unité)
|Devise
|Quantite achetée
|Code identifiant Marché
|Numéro de référence de la transaction
|Objectif du rachat
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|21/10/2022 09:00:16
|FR0000039299
|4.6
|EUR
|5
|XPAR
|1110262-22785b294
|BOLLORE SE ANNULATION
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|21/10/2022 09:00:16
|FR0000039299
|4.6
|EUR
|995
|XPAR
|1110262-23041b294
|BOLLORE SE ANNULATION
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|21/10/2022 09:00:16
|FR0000039299
|4.6
|EUR
|293
|XPAR
|1110262-24577b294
|BOLLORE SE ANNULATION
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|21/10/2022 09:00:16
|FR0000039299
|4.6
|EUR
|707
|XPAR
|1110262-24833b294
|BOLLORE SE ANNULATION
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|21/10/2022 09:00:16
|FR0000039299
|4.6
|EUR
|293
|XPAR
|1110262-25089b294
|BOLLORE SE ANNULATION
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|21/10/2022 09:11:02
|FR0000039299
|4.6
|EUR
|477
|XPAR
|1110262-45569b294
|BOLLORE SE ANNULATION
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|21/10/2022 09:11:02
|FR0000039299
|4.6
|EUR
|523
|XPAR
|1110262-45825b294
|BOLLORE SE ANNULATION
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|21/10/2022 09:11:02
|FR0000039299
|4.6
|EUR
|1000
|XPAR
|1110262-46593b294
|BOLLORE SE ANNULATION
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|21/10/2022 09:11:02
|FR0000039299
|4.6
|EUR
|1000
|XPAR
|1110262-47105b294
|BOLLORE SE ANNULATION
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|21/10/2022 09:11:02
|FR0000039299
|4.6
|EUR
|1438
|XPAR
|1110262-47361b294
|BOLLORE SE ANNULATION
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|21/10/2022 09:11:02
|FR0000039299
|4.6
|EUR
|1000
|XPAR
|1110262-47617b294
|BOLLORE SE ANNULATION
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|21/10/2022 09:11:02
|FR0000039299
|4.6
|EUR
|18000
|XPAR
|00500603772VELO0057
|BOLLORE SE ANNULATION
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|21/10/2022 09:13:01
|FR0000039299
|4.6
|EUR
|72
|XPAR
|1110262-49409b294
|BOLLORE SE ANNULATION
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|21/10/2022 09:13:01
|FR0000039299
|4.6
|EUR
|928
|XPAR
|1110262-49665b294
|BOLLORE SE ANNULATION
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|21/10/2022 09:13:01
|FR0000039299
|4.6
|EUR
|427
|XPAR
|1110262-49921b294
|BOLLORE SE ANNULATION
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|21/10/2022 09:13:01
|FR0000039299
|4.6
|EUR
|573
|XPAR
|1110262-50177b294
|BOLLORE SE ANNULATION
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|21/10/2022 09:13:01
|FR0000039299
|4.6
|EUR
|355
|XPAR
|1110262-50433b294
|BOLLORE SE ANNULATION
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|21/10/2022 09:13:01
|FR0000039299
|4.6
|EUR
|1000
|XPAR
|1110262-50689b294
|BOLLORE SE ANNULATION
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|21/10/2022 09:13:01
|FR0000039299
|4.6
|EUR
|629
|XPAR
|1110262-50945b294
|BOLLORE SE ANNULATION
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|21/10/2022 09:13:01
|FR0000039299
|4.6
|EUR
|928
|XPAR
|1110262-51201b294
|BOLLORE SE ANNULATION
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|21/10/2022 09:13:01
|FR0000039299
|4.6
|EUR
|72
|XPAR
|1110262-51457b294
|BOLLORE SE ANNULATION
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|21/10/2022 09:13:01
|FR0000039299
|4.6
|EUR
|1000
|XPAR
|1110262-51713b294
|BOLLORE SE ANNULATION
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|21/10/2022 09:13:01
|FR0000039299
|4.6
|EUR
|13329
|XPAR
|1110262-51969b294
|BOLLORE SE ANNULATION
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|21/10/2022 09:13:01
|FR0000039299
|4.6
|EUR
|1000
|XPAR
|1110262-52225b294
|BOLLORE SE ANNULATION
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|21/10/2022 09:13:01
|FR0000039299
|4.6
|EUR
|1000
|XPAR
|1110262-52481b294
|BOLLORE SE ANNULATION
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|21/10/2022 09:13:01
|FR0000039299
|4.6
|EUR
|928
|XPAR
|1110262-52737b294
|BOLLORE SE ANNULATION
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|21/10/2022 09:13:01
|FR0000039299
|4.6
|EUR
|72
|XPAR
|1110262-52993b294
|BOLLORE SE ANNULATION
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|21/10/2022 09:13:01
|FR0000039299
|4.6
|EUR
|667
|XPAR
|1110262-53249b294
|BOLLORE SE ANNULATION
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|21/10/2022 09:13:02
|FR0000039299
|4.6
|EUR
|333
|XPAR
|1110262-53505b294
|BOLLORE SE ANNULATION
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|21/10/2022 09:13:02
|FR0000039299
|4.6
|EUR
|242
|XPAR
|1110262-53761b294
|BOLLORE SE ANNULATION
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|21/10/2022 09:13:02
|FR0000039299
|4.6
|EUR
|333
|XPAR
|1110262-54017b294
|BOLLORE SE ANNULATION
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|21/10/2022 09:13:02
|FR0000039299
|4.6
|EUR
|32
|XPAR
|1110262-54273b294
|BOLLORE SE ANNULATION
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|21/10/2022 09:13:04
|FR0000039299
|4.6
|EUR
|635
|XPAR
|1110262-54529b294
|BOLLORE SE ANNULATION
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|21/10/2022 09:13:04
|FR0000039299
|4.6
|EUR
|1000
|XPAR
|1110262-54785b294
|BOLLORE SE ANNULATION
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|21/10/2022 09:13:08
|FR0000039299
|4.6
|EUR
|23
|XPAR
|1110262-55041b294
|BOLLORE SE ANNULATION
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|21/10/2022 09:13:08
|FR0000039299
|4.6
|EUR
|977
|XPAR
|1110262-55297b294
|BOLLORE SE ANNULATION
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|21/10/2022 09:13:08
|FR0000039299
|4.6
|EUR
|1000
|XPAR
|1110262-55553b294
|BOLLORE SE ANNULATION
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|21/10/2022 09:13:08
|FR0000039299
|4.6
|EUR
|977
|XPAR
|1110262-55809b294
|BOLLORE SE ANNULATION
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|21/10/2022 09:13:08
|FR0000039299
|4.6
|EUR
|23
|XPAR
|1110262-56065b294
|BOLLORE SE ANNULATION
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|21/10/2022 09:13:08
|FR0000039299
|4.6
|EUR
|977
|XPAR
|1110262-56321b294
|BOLLORE SE ANNULATION
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|21/10/2022 09:13:11
|FR0000039299
|4.6
|EUR
|1000
|XPAR
|1110262-56577b294
|BOLLORE SE ANNULATION
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|21/10/2022 09:13:11
|FR0000039299
|4.6
|EUR
|973
|XPAR
|1110262-56833b294
|BOLLORE SE ANNULATION
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|21/10/2022 09:13:11
|FR0000039299
|4.6
|EUR
|27
|XPAR
|1110262-57089b294
|BOLLORE SE ANNULATION
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|21/10/2022 09:13:20
|FR0000039299
|4.6
|EUR
|1000
|XPAR
|1110262-57345b294
|BOLLORE SE ANNULATION
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|21/10/2022 09:13:20
|FR0000039299
|4.6
|EUR
|500
|XPAR
|1110262-57601b294
|BOLLORE SE ANNULATION
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|21/10/2022 09:13:20
|FR0000039299
|4.6
|EUR
|500
|XPAR
|1110262-57857b294
|BOLLORE SE ANNULATION
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|21/10/2022 09:13:20
|FR0000039299
|4.6
|EUR
|1000
|XPAR
|1110262-58113b294
|BOLLORE SE ANNULATION
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|21/10/2022 09:13:20
|FR0000039299
|4.6
|EUR
|1000
|XPAR
|1110262-58369b294
|BOLLORE SE ANNULATION
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|21/10/2022 09:13:20
|FR0000039299
|4.6
|EUR
|26
|XPAR
|1110262-58625b294
|BOLLORE SE ANNULATION
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|21/10/2022 09:13:20
|FR0000039299
|4.6
|EUR
|1000
|XPAR
|1110262-58881b294
|BOLLORE SE ANNULATION
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|21/10/2022 09:13:21
|FR0000039299
|4.6
|EUR
|1000
|XPAR
|1110262-59137b294
|BOLLORE SE ANNULATION
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|21/10/2022 09:13:21
|FR0000039299
|4.6
|EUR
|1000
|XPAR
|1110262-59393b294
|BOLLORE SE ANNULATION
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|21/10/2022 09:13:21
|FR0000039299
|4.6
|EUR
|1000
|XPAR
|1110262-59649b294
|BOLLORE SE ANNULATION
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|21/10/2022 09:13:21
|FR0000039299
|4.6
|EUR
|1000
|XPAR
|1110262-59905b294
|BOLLORE SE ANNULATION
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
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