English Finnish

Tulosvaroitus: Verkkokauppa.com laskee vuoden 2022 tulosohjeistustaan ja antaa ennakkotietoja vuoden kolmannen neljänneksen taloudellisesta kehityksestä

Verkkokauppa.com SISÄPIIRITIETO 24.10.2022 klo 19.45

Odotettua hiljaisempi kuluttajakysyntä heikentää vuoden viimeisen neljänneksen näkymiä

Verkkokauppa.comin toimintaympäristö on jatkunut haastavana. Inflaation kiristyminen ja korkojen nousu ovat heikentäneet kuluttajien ostovoimaa. Kuluttajien luottamus on kaikkien aikojen matalimmalla tasolla ja syyskuussa inflaatio kiihtyi edelleen. Harkinnanvaraisten ostosten tekeminen on vähentynyt, mikä näkyy aikaisemmin arvioitua voimakkaampana kuluttajakysynnän heikkenemisenä sekä kiristyneenä hintakilpailuna. Lisäksi yritysmyynnin kasvu on hidastunut. Tämän toimintaympäristön, kysynnän ja kustannusten kehityksen valossa yhtiö arvioi sen liikevaihdon ja liikevoiton jäävän aiemmasta arviosta.

Uusi tulosohjeistus vuodelle 2022:

Verkkokauppa.com odottaa liikevaihdon olevan 530–560 miljoonan euron välillä (vuonna 2021: 574,5 miljoonaa euroa) ja vertailukelpoisen liiketuloksen (vertailukelpoinen EBIT) olevan 5–9 miljoonan euron välillä (vuonna 2021: 20,4 miljoonaa euroa) vuonna 2022.

Aikaisempi, 13.7.2022 julkaistu tulosohjeistus vuodelle 2022:

Verkkokauppa.com odottaa liikevaihdon olevan 530–570 miljoonan euron välillä (vuonna 2021: 574,5 miljoonaa euroa) ja vertailukelpoisen liiketuloksen (vertailukelpoinen EBIT) olevan 8–14 miljoonan euron välillä (vuonna 2021: 20,4 miljoonaa euroa) vuonna 2022.

Alustavia avainlukuja (luvut tilintarkastamattomat):

Verkkokauppa.comin vuoden kolmannen neljänneksen liikevaihto laski -2,3 % ja oli 137,8 miljoonaa euroa. Vertailukelpoinen liikevoitto (vertailukelpoinen EBIT) oli 2,1 miljoonaa euroa.

Milj. euroa 7-9/2022 1-9/2022 Liikevaihto 137,8 388,2 Liikevoitto 1,7 1,5 Vertailukelpoinen liikevoitto 2,1 2,8

Verkkokauppa.com julkistaa vuoden 2022 tammi-syyskuun osavuosikatsauksen 27.10.2022 noin klo 8.00. Hiljaisen jakson vuoksi Verkkokauppa.com ei kommentoi ennakkotietoja tuloksestaan ennen osavuosikatsauksen julkaisemista.

Verkkokauppa.com Oyj

Lisätietoja:

Panu Porkka, toimitusjohtaja, Verkkokauppa.com Oyj

sähköposti panu.porkka@verkkokauppa.com

Mikko Forsell, talousjohtaja, Verkkokauppa.com Oyj

sähköposti mikko.forsell@verkkokauppa.com

Puh. 050 434 2516

Marja Mäkinen, Head of Investor Relations and Corporate Communications, Verkkokauppa.com Oyj

sähköposti marja.makinen@verkkokauppa.com

puh. 040 671 2999

Jakelu:

Nasdaq Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.verkkokauppa.com

Verkkokauppa.com auttaa asiakkaitaan toteuttamaan intohimojaan tarjoamalla laajan noin 90 000 tuotteen valikoiman. Verkkokauppa.com Oyj palvelee kuluttaja- ja yritysasiakkaita verkkokaupan, myymälöiden, 24h kioskin ja noutopisteverkoston kautta sekä nopeilla toimituksilla ja erilaisilla palveluilla. Suomen suosituimpana ja vierailluimpana verkossa toimivana kotimaisena vähittäiskauppana, yhtiön toimitukset tavoittavat noin 75 prosenttia suomalaisista seuraavan päivän aikana. Yhtiöllä on neljä jättimyymälää: Oulussa, Pirkkalassa, Raisiossa ja Helsingin Jätkäsaaressa, jossa yhtiön pääkonttori myös sijaitsee. Verkkokauppa.com tarjoaa työpaikan yli 750 henkilölle. Yhtiön osake on listattu Nasdaq Helsingin pörssilistalla kaupankäyntitunnuksella VERK.