Lisa Cole nomeada Chief Marketing Officer da Cellebrite

Spanish Portuguese

PETAH TIKVA, Israel e TYSONS CORNER, Va., Oct. 24, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Cellebrite DI Ltd. (Nasdaq: CLBT), líder global em soluções de Inteligência Digital (ID) dos setores público e privado, anunciou hoje a nomeação de Lisa Cole como Chief Marketing Officer (CMO).

Como CMO do principal provedor global de Inteligência Digital, Lisa será responsável pela estratégia e execução geral da área de marketing da empresa, que inclui marca, relações públicas, marketing de produtos, geração de demanda e operações de marketing.

“Com a recente onda de criminalidade e sofisticação digital dos criminosos em um momento de orçamentos apertados e falta de funcionários, proteger e servir os cidadãos está mais difícil do que nunca”, disse Lisa Cole, Chief Marketing Officer da Cellebrite. “A Cellebrite capacita as principais agências e empresas do mundo a modernizar seus fluxos de trabalho e cultura de investigação para acabar com a crescente lacuna da segurança pública. É uma honra para mim poder fazer parte da próxima fase de crescimento da Cellebrite e estou mais do que pronta para conduzir a maior adoção de soluções de Inteligência Digital para tornar o mundo um lugar mais seguro.”

Antes de ingressar na Cellebrite, Lisa foi Vice-Presidente de Marketing Corporativo da FARO. Antes da FARO, ela foi Diretora de Marketing da Huron. Seu trabalho transformador nas duas empresas aprimorou seu desempenho e resultou no recebimento de três prêmios: o Prêmio Forrester Return on Integration (ROI) de 2022, o Prêmio ROI da SiriusDecisions 2018 e o Prêmio Innovator B2B 2018 do Demand Gen Report. Lisa é formada em Gestão de Marketing pela Western Governors University.

“Com o crescimento e evolução da Cellebrite, é fundamental que a empresa se ajuste e se articule conforme necessário para impulsionar o crescimento e o sucesso”, disse Yossi Carmil, Diretor Executivo da Cellebrite. “Lisa ajudará a elevar estrategicamente nossos esforços de marketing para impulsionar as vendas e desenvolver ainda mais a posição de liderança da empresa no mercado de Inteligência Digital.”

Sobre a Cellebrite

A Cellebrite (Nasdaq: CLBT) tem como missão viabilizar que seus clientes protejam e salvem vidas, acelerem a justiça e preservem a privacidade em comunidades em todo o mundo. Somos líderes globais em soluções de Inteligência Digital dos setores público e privado, capacitando as organizações a dominar as complexidades das investigações digitais legalmente autorizadas, simplificando os processos de inteligência. Utilizada por milhares de agências e empresas líderes em todo o mundo, a plataforma e as soluções de Inteligência Digital da Cellebrite transformam a forma como os clientes coletam, revisam, analisam e gerenciam dados para investigações legalmente autorizadas. Para mais informação visite-nos em www.cellebrite.com, https://investors.cellebrite.com, ou siga-nos no Twitter em @Cellebrite.

Cellebrite Media

Victor Cooper

Diretor de Relações Públicas e de Comunicações Corporativas

Victor.Cooper@cellebrite.com

+1 404.804.5910

Investidores

Relações com Investidores

investors@cellebrite.com

Foto deste comunicado disponível em https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/362ab0ad-4b03-4e9c-a6fd-ee18abbd8cb5