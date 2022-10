Finnish English

Talenom Oyj, Sisäpiiritieto, 25.10.2022 kello 8.30

Sisäpiiritieto: Talenom julkistaa keskipitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet

Talenomin hallitus on päättänyt yhtiön keskipitkän aikavälin taloudellisista tavoitteista, joissa painotetaan liikevaihdon kasvua. Kasvun odotetaan tulevan ennen kaikkea kansainvälisiltä markkinoilta, ja se pohjautuu aktiiviseen myynnin edelleen kehittämiseen, digitaaliseen myyntiin sekä yrityskauppoihin. Merkittävien ohjelmistokehitysinvestointien poistojen ja ostettavien yritysten alhaisemman kannattavuuden johdosta lähivuosien suhteellisen kannattavuuden odotetaan heikkenevän. Yritysostokohteen kannattavuus nousee ydinliiketoiminnan tasolle arviolta kolmessa vuodessa siitä, kun uudet järjestelmät on otettu käyttöön ostetussa kohteessa.

Talenomin keskipitkän aikavälin (2023–2025) taloudelliset tavoitteet ovat seuraavat:

liikevaihdon vuosittainen kasvu yli 30 prosenttia,

käyttökatteen vuosittainen kasvu yli 15 prosenttia,

kasvava euromääräinen liikevoitto ja

kasvava osakekohtainen osinko.

Yhtiölle ei ole aiemmin voimassa olleita pidemmän aikavälin taloudellisia tavoitteita.

”Euroopan tilitoimisto- ja pankkialan digitalisaatiomurros tapahtuu nyt, ja haluamme olla siinä mukana. Kehitystä tukevat lainsäädäntö, markkinatrendit ja kuluttajakäyttäytymisen muutos. Olemme todistaneet strategiamme ja liiketoimintamallimme toimivuuden Suomessa, ja etenemme Ruotsissa suunnitelmien mukaisesti. Espanjassa olemme edenneet ennakoitua nopeammin”, toteaa Talenomin toimitusjohtaja Otto-Pekka Huhtala.

Talenomin visio ja strategian ydin säilyvät ennallaan. Yhtiön visiona on tarjota ylivoimaiset tilitoimisto- ja pankkipalvelut pk-yrityksille, ja strategia perustuu edelleen yrittäjäasiakkaiden arjen helpottamiseen, pitkälle automatisoituihin kirjanpitopalveluihin sekä aktiiviseen huolenpitoon asiakkaista.

Toimialan edelläkävijänä Talenom yhdistää ainutlaatuisella tavalla omien järjestelmien kehittämisen ja tilitoimistopalvelut. Oma ohjelmistokehitys yhdistettynä tilitoimistoalan osaamiseen on yhtiölle selkeä kilpailuetu. Automaation myötä asiantuntijoiden resursseja vapautuu manuaalisista rutiineista asiakkaan tukemiseen, mikä mahdollistaa ylivoimaisen asiakaskokemuksen tarjoamisen yrittäjäasiakkaille.

”Olemme nostaneet Suomessa kirjanpidon ja palkanlaskennan automaatioasteen yli 75 prosenttiin. Monessa Euroopan maassa automaatiokehitys on vasta alkamassa digitalisaation myötä. Lisäksi kokemuksemme osoittaa, että ohjelmistoalustan vaihtamisen kynnys on korkea. Kansainvälistymiskokemustemme rohkaisemina haluamme alan edelläkävijänä olla mukana viemässä alan parhaita käytäntöjä uusille markkinoille. Uskomme, että pitkällä aikavälillä ohjelmistokehityksen ja konsultatiiviset palvelut yhdistävä liiketoimintamallimme on voittava”, jatkaa Huhtala.

Talenomin liikevaihdon kasvu on ylittänyt viime vuosina selvästi markkinakasvun ja kannattavuus on skaalautunut voimakkaasti. Yhtiön liiketoimintamalli ja strategia vastaavat erinomaisesti toimialan digitaaliseen murrokseen, ja yhtiö on hyvissä asemissa kiihdyttämään kansainvälistymistään.

Talenomin tulosjulkistus- ja strategiatilaisuus

Talenom kertoo Q3-tuloksestaan, strategiastaan ja taloudellisista tavoitteistaan tarkemmin tänään 25.10.2022 klo 10 alkavassa tilaisuudessa. Tilaisuus on englanninkielinen, ja sitä voi seurata joko webcastin kautta osoitteessa https://talenom.videosync.fi/2022-q3 tai yhtiön tiloissa Sanomatalossa (Töölönlahdenkatu 2, 00100 Helsinki). Paikan päällä osallistumiseen vaaditaan ennakkoilmoittautuminen.

Tilaisuuden tallenne on saatavilla tilaisuuden jälkeen yhtiön verkkosivuilla https://sijoittajat.talenom.fi/

Hallitus

Talenom Oyj

Lisätietoja:

Otto-Pekka Huhtala

toimitusjohtaja, Talenom Oyj

040 703 8554

otto-pekka.huhtala@talenom.fi

