Communiqué Orange : Résultats du 3ème trimestre 2022

Paris, le 25 octobre 2022





Information financière au 30 septembre 2022

Croissance du chiffre d’affaires et légère progression de l’EBITDAaL

Le Groupe confirme ses objectifs financiers pour 2022





En millions d’euros T3 2022 variation

à base

comparable variation

en données

historiques 9M 2022 variation

à base

comparable variation

en données

historiques Chiffre d'affaires 10 823 1,0 % 3,0 % 32 120 0,4 % 2,4 % EBITDAaL 3 582 0,2 % 0,9 % 9 515 0,5 % 1,4 % eCAPEX (hors licences) 1 731 5,2 % 1,3 % 5 143 (4,4)% (7,4)% EBITDAaL - eCAPEX 1 851 (4,1)% 0,5 % 4 372 7,0 % 14,1 %

Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2022 en hausse de 1,0% 1 sur un an, tiré par : L’Europe qui affiche une solide performance (+3,2%) avec le retour à la croissance de l’Espagne L’Afrique & Moyen Orient qui est en croissance de 4,2% et reste en ligne avec l’objectif d’environ 6% de croissance sur l’année Les services IT & d’intégration d’Entreprises (+6,8%) qui accélèrent et compensent le déclin des activités historiques conduisant à un chiffre d’affaires stable Les services de détail en France (+2,6% hors RTC) dont le chiffre d'affaires total est en recul de 1% sur un an mais s’améliore par rapport au T2 en l’absence de contre-effet significatif lié aux cofinancements Totem (+14,2%) dont les clients tiers représentent désormais 18% des revenus des services d'hébergement (contre 15% au T3 2021)

du 3ème trimestre 2022 en hausse de 1,0% sur un an, tiré par :

L’accélération séquentielle du chiffre d’affaires (+1,0% après +0,7% au T1 et -0,4% au T2) est notamment liée à la hausse des ventes d’équipements et à l’effet moindre de la baisse des tarifs de terminaisons d’appels qui sont des activités peu ou pas margées.

EBITDAaL en hausse de 0,2% sur un an au 3ème trimestre 2022.

Conformément à nos objectifs de fin d’année, la progression de l’EBITDAaL s’accélérera au 4ème trimestre grâce au retournement d’effets de base (plan d’actionnariat salariés, Orange Money).

eCAPEX en hausse de 5,2% au 3ème trimestre 2022. Sur les neuf premiers mois de l’année, ils atteignent 5 143 millions d'euros, en baisse de 4,4%.

Malgré un environnement macro-économique et géopolitique très difficile, le Groupe confirme ainsi ses objectifs financiers pour 2022, point d’étape vers l’atteinte de ses engagements 2023.

Orange confirme par ailleurs le versement d’un acompte sur le dividende 2022 de 0,30 euro par action en numéraire qui interviendra le 7 décembre 2022. Au titre de l’exercice 2022, le versement d’un dividende de 0,70 euro par action sera proposé à l’Assemblée générale des actionnaires de 2023.

Commentant la publication de ces résultats, Christel Heydemann, Directrice générale du groupe Orange a déclaré :

« Dans un contexte macroéconomique dominé par l’inflation, Orange démontre une nouvelle fois la résilience de ses résultats et la complémentarité de ses différents marchés. Le chiffre d’affaires du Groupe au troisième trimestre est en hausse de +1% principalement grâce aux pays Européens et à la zone Afrique. L’EBITDAaL est lui aussi en légère progression de +0,2%, soutenu notamment par notre programme d’économies nettes de coûts indirects Scale Up qui suit son plan de marche.

Ce trimestre a été marqué par une excellente performance commerciale en France, ainsi qu’un niveau de satisfaction clients qui poursuit son amélioration. La croissance du chiffre d’affaires dans l’ensemble de l’Europe s’accélère à +3,2%, portée par les services de détail en hausse de +1,9% sur un an. Cette solide dynamique se vérifie dans tous nos pays de la zone, y compris l’Espagne où les actions de simplification, la stabilisation de la base clients ainsi que le lancement de services enrichis pour le haut de marché ont permis d’inverser la tendance négative des dernières années et le retour à la croissance pour la première fois depuis le 1er trimestre 2019.

La dynamique de la zone Afrique démontre une fois de plus sa résistance et sa solidité en poursuivant sa croissance à +4,2% alors que le contexte géopolitique pèse en Afrique de l’Ouest.

Sur le segment Entreprises, la pression sur nos marges reste forte et nous concentrons nos efforts sur la transformation de nos modèles d’affaires.

Nous sommes confiants sur l’accélération de l’EBITDAaL au 4ème trimestre grâce au retournement d’effets de base et à une performance commerciale qui devrait rester solide pendant la période des fêtes de fin d’année.

Je suis pleinement mobilisée avec l’ensemble des équipes pour atteindre nos objectifs 2022 et préparer la prochaine feuille de route stratégique du groupe. Nous faisons face à un contexte économique exceptionnel et nous devrons faire les bons choix dans les prochains mois. Nous vous présenterons notre plan stratégique à horizon 2030 le 16 février 2023 à la suite de nos résultats 2022. »





Analyse des chiffres-clés du Groupe

Chiffre d’affaires

Au 3ème trimestre 2022, le chiffre d’affaires du groupe Orange s’élève à 10 823 millions d'euros. Il est en hausse de 1,0% sur un an (+104 millions euros). La croissance continue à être tirée par les services de détail2 qui progressent de 133 millions euros (+1,7% sur un an) et les ventes d'équipement de 63 millions euros (+8,6%) alors que le recul des services aux opérateurs (Wholesale) ralentit à -3,1% (-59 millions euros). Les principaux contributeurs de cette croissance sont l’Europe et l’Afrique & Moyen Orient.





Evolution de la base clients

La base de clients convergents compte 11,6 millions de clients sur l'ensemble du Groupe au 30 septembre 2022, en hausse de 0,8% sur un an.

Les services mobiles comptent 240,4 millions d’accès au 30 septembre 2022, en hausse de 6,1% sur un an, dont 92,1 millions de forfaits, en augmentation de 8,3% sur un an.

Les services fixes totalisent 45,7 millions d’accès (en baisse de 2,2% sur un an), dont 13,7 millions d’accès très haut débit toujours en forte croissance (+16,8% sur un an). Les accès fixes bas débit sont en baisse de 13,4% sur un an.

Les services financiers mobiles comptent au 30 septembre 2022 1,9 million de clients en Europe et 1,0 million de clients en Afrique.





EBITDAaL

L'EBITDAaL du Groupe s'élève à 3,58 milliards d’euros au 3ème trimestre 2022. Sa progression est limitée à 0,2% en raison du ralentissement de la croissance des services de détail en France et en Afrique & Moyen Orient après une année 2021 qui a bénéficié du rebond post crise sanitaire. En outre, Entreprises continue de peser négativement.

Sur les neuf premiers mois de l'année, l'EBITDAaL atteint 9 515 millions d'euros (+0,5%).

Conformément aux objectifs de fin d’année, la progression de l’EBITDAaL s’accélérera au 4ème trimestre grâce au retournement d’effets de base, notamment le plan d’actionnariat salariés octroyé au 4ème trimestre 2021 qui représentera une progression mécanique de 5% sur un an.

Malgré le contexte inflationniste, le programme d’efficacité opérationnelle Scale Up suit sa trajectoire vers l’atteinte de la réalisation fin 2022 de 600 millions d’euros d’économies de coûts nets cumulés depuis 20193.

Les achats directs d'électricité du Groupe en Europe sont entièrement couverts pour l'année 2022 et à plus de 90% pour 2023.

L'EBITDAaL des activités télécoms s'élève à 3,61 milliards d’euros, en progression de 0,2%.





eCAPEX

Les eCAPEX Groupe s'élèvent à 1 731 millions d'euros au 3ème trimestre 2022, en hausse de 5,2% sur un an. Sur les neuf premiers mois de l’année, ils atteignent 5 143 millions d'euros, en baisse de 4,4%. Cette évolution est conforme à l'objectif d'eCAPEX inférieurs à 7,4 milliards d'euros pour l'ensemble de l'année 2022.

Au 30 septembre 2022, Orange compte 62,6 millions de foyers raccordables au FTTH à travers le monde (en croissance de 15,2% sur un an), dont 32,3 millions en France (+17,6%) où la base de clients FTTH progresse de 22%.





Evolution du portefeuille d’actifs

Il n'y a pas eu d'évolution significative du portefeuille d'actifs au 3ème trimestre 2022.

A la suite des négociations exclusives entamées en mars 2022, Orange et MasMovil ont signé le 22 juillet un accord portant sur le regroupement de leurs activités en Espagne qui prendra la forme d’une co-entreprise contrôlée conjointement par Orange et MasMovil avec des droits de gouvernance égaux. L’opération est basée sur une valeur d’entreprise de 18,6 milliards d’euros. Elle est soumise à l’approbation des autorités administratives compétentes et devrait être conclue au cours du second semestre 2023 au plus tard.





___________________________________________________________________________________

Le Conseil d’administration d’Orange SA s’est réuni le 24 octobre 2022 et a examiné les résultats consolidés au 30 septembre 2022.

Des informations plus détaillées sur les résultats et les indicateurs de performance du Groupe sont disponibles sur le site Internet d’Orange www.orange.com/resultats-consolides.







Analyse par secteur opérationnel

France



En millions d’euros T3 2022 variation

à base

comparable variation

en données

historiques 9M 2022 variation

à base

comparable variation

en données

historiques Chiffre d'affaires 4 465 (1,0)% (0,4)% 13 291 (1,5)% (1,1)% Services de détail (B2C+B2B) 2 748 0,9 % 0,9 % 8 214 1,3 % 1,3 % Convergence 1 217 3,1 % 3,1 % 3 623 3,6 % 3,6 % Mobile seul 592 2,7 % 2,7 % 1 746 2,8 % 2,8 % Fixe seul 938 (2,9)% (2,9)% 2 845 (2,2)% (2,2)% Services aux opérateurs 1 223 (5,3)% (5,2)% 3 678 (8,1)% (8,3)% Ventes d'équipements 340 9,8 % 13,0 % 892 5,3 % 8,4 % Autres revenus 154 (16,7)% (8,4)% 508 (5,0)% 2,8 %

Amélioration du chiffre d’affaires

Le chiffre d’affaires du 3ème trimestre recule de 44 millions d’euros (-1,0% sur un an). Cette baisse plus limitée (après un recul de 2,7% au 2ème trimestre) s’explique principalement par l’absence de contre-effets de base significatifs ce trimestre sur les revenus wholesale.

Les services de détail poursuivent leur croissance qui atteint +2,6% hors RTC (après +3,4% au 2ème trimestre). Cette évolution, dans un contexte de normalisation des acquisitions fibre sur le marché français après la forte hausse liée aux confinements, est le reflet d’une performance commerciale toujours solide en valeur comme en volume.

Sur les offres mobile, notre solde de portabilité est positif vis-à-vis de tous les opérateurs. Les 212 000 ventes nettes hors M2M de ce trimestre (contre 121 000 au 3ème trimestre 2021), principalement portées par la marque Orange, alimentent les ventes d’équipements et permettent de faire croitre l’ARPO mobile (17,3€ +0,4% sur un an) avec un taux de résiliation toujours en amélioration (10,9% contre 11,0% au 3ème trimestre 2021).

Sur les offres haut débit fixe, Orange France réalise +47 000 ventes nettes portées par +293 000 ventes nettes FTTH (contre 343 000 au 3ème trimestre 2021), des volumes toujours supérieurs à 2019 mais normalisés par rapport aux périodes de confinement, avec un ARPO stable.

L’ARPO convergent poursuit, quant à lui, sa progression à +2,2% au 3ème trimestre pour atteindre 71,4 euros.

Enfin, nous poursuivons notre forte dynamique d’amélioration de la satisfaction clients avec un gain de 2,5 points depuis le début d’année du Net Promoter Score Grand Public et nous avons été reconnus par l’ARCEP comme étant le meilleur réseau mobile de France pour la 12ème fois consécutive.





Europe

En millions d’euros T3 2022 variation

à base

comparable variation

en données

historiques 9M 2022 variation

à base

comparable variation

en données

historiques Chiffre d'affaires 2 764 3,2 % 7,0 % 8 089 0,1 % 4,4 % Services de détail (B2C+B2B) 1 844 1,9 % 5,9 % 5 487 1,1 % 5,7 % Convergence 710 3,6 % 4,6 % 2 110 3,4 % 4,7 % Mobile seul 729 (0,5)% (0,4)% 2 143 (1,3)% (1,1)% Fixe seul 299 (3,0)% 19,0 % 913 (3,8)% 18,1 % IT & services d'intégration 107 27,8 % 34,6 % 321 19,3 % 35,3 % Services aux opérateurs 485 2,0 % 7,3 % 1 362 (7,0)% (1,1)% Ventes d'équipements 386 10,3 % 11,1 % 1 105 2,7 % 3,8 % Autres revenus 49 14,2 % 14,4 % 136 20,1 % 20,7 %

Retour à la croissance du chiffre d’affaires

Le chiffre d’affaires de l’Europe (y compris l’Espagne) est à nouveau en croissance au 3ème trimestre (+3,2%) avec une remarquable performance de la Pologne (+8,4%).

Cette croissance est notamment tirée par l’accélération des services de détail dont la bonne dynamique s’est poursuivie, portée par la convergence, les services IT et d’intégration et la poursuite de la reprise du roaming clients.

Le 3ème trimestre est également marqué par le rebond des ventes équipements dans l’ensemble des pays grâce à l’assouplissement des restrictions sanitaires par rapport à l’année dernière.

Dans le contexte inflationniste actuel, tous les pays de la zone ont été en mesure d’opérer des hausses tarifaires, démontrant leur résilience et leur capacité d’adaptation.

En Espagne, le chiffre d’affaires est de retour à la croissance (+0,2%), pour la première fois depuis le 1er trimestre 2019.

Les services de détail poursuivent leur redressement (-1,4% après -2,1% au T2 et -4% au T1), tirés par la croissance de l’ARPO convergent (+2,4% sur un an) et la baisse des taux de résiliation sur un an.

L’activité Wholesale est également de retour à la croissance ce trimestre (+4,2%) grâce notamment à la reprise du roaming visiteurs (+17,9%).

La poursuite de l’amélioration des services de détail associée à nos efforts sur la structure de coûts nous conforte dans l’atteinte de notre objectif de retour à la croissance du cash-flow organique en 2022 et de l’EBITDAaL en 2023.





Afrique & Moyen-Orient

En millions d’euros T3 2022 variation

à base

comparable variation

en données

historiques 9M 2022 variation

à base

comparable variation

en données

historiques Chiffre d'affaires 1 782 4,2 % 7,9 % 5 162 6,6 % 10,0 % Services de détail (B2C+B2B) 1 578 4,9 % 8,8 % 4 561 7,4 % 11,0 % Mobile seul 1 358 3,5 % 6,8 % 3 936 6,3 % 9,3 % Fixe seul 210 14,9 % 25,1 % 595 13,6 % 22,3 % IT & services d'intégration 10 7,6 % (8,8)% 31 55,4 % 27,6 % Services aux opérateurs 173 1,6 % 4,2 % 496 1,8 % 4,3 % Ventes d'équipements 24 (10,8)% (9,2)% 79 (4,0)% (2,0)% Autres revenus 7 (21,2)% (21,3)% 26 (7,9)% (7,1)%

Croissance à fin septembre en ligne avec les objectifs annuels

La croissance du chiffre d’affaires ralentit au 3ème trimestre après le rebond de 2021 et reflète l’efficacité de notre stratégie de diversification géographique avec 12 pays sur 16 en croissance alors que le contexte sécuritaire pèse au Burkina Faso et au Mali.

La performance du 3ème trimestre est alimentée par les moteurs de croissance de la zone : le haut débit fixe (+23,3%), le B2B (+13,4%) et la Data (+16,6%) soutenus par la forte croissance des bases clients (+24,2% pour la 4G et +23,9% pour le haut débit fixe).

La baisse d’Orange Money ralentit (-16,9% après -22,6% au 2ème trimestre et -25,1% au 1er trimestre) sous l’effet de notre plan de riposte qui permet de maintenir nos positions dans les différents pays avec une base active et une valeur de transactions toujours en hausse. Cette amélioration devrait se poursuivre au 4ème trimestre qui bénéficiera d’un moindre effet de base compte tenu de la baisse significative des revenus d’Orange Money fin 2021.





Entreprises

En millions d’euros T3 2022 variation

à base

comparable variation

en données

historiques 9M 2022 variation

à base

comparable variation

en données

historiques Chiffre d'affaires 1 906 0,0 % 2,3 % 5 795 (0,1)% 1,6 % Fixe seul 862 (6,4)% (4,1)% 2 600 (6,7)% (4,9)% Voix 251 (7,3)% (6,3)% 765 (9,3)% (8,6)% Données 612 (6,1)% (3,2)% 1 836 (5,5)% (3,2)% IT & services d'intégration 817 6,8 % 9,5 % 2 479 5,3 % 7,3 % Mobile 228 3,5 % 3,5 % 715 8,3 % 8,3 % Mobile seul 162 5,4 % 5,4 % 488 3,3 % 3,3 % Services aux opérateurs 10 (3,5)% (3,5)% 30 (4,0)% (4,0)% Ventes d'équipements 55 (0,5)% (0,5)% 197 25,8 % 25,8 %

Revenus stables

Le chiffre d’affaires du segment Entreprises est stable au 3ème trimestre grâce à la croissance du Mobile et des services IT & d’intégration qui compense le déclin des activités historiques.

IT&IS accélère sa progression (+6,8%), portée notamment par les activités IT qui affichent sur neuf mois des croissances de 11% pour le Cloud, 9% pour Digital & Data et 13% pour la Cybersécurité.

Le Mobile continue de bénéficier du rebond des activités de roaming.

Le plan de redressement en cours de déploiement viendra répondre à la pression exercée sur les marges par la profonde transformation du modèle d’affaires de ce segment. Cependant, ce plan ne produira pas encore ses effets au 2nd semestre 2022.





Totem4

En millions d’euros T3 2022 variation

à base

comparable variation

en données

historiques 9M 2022 variation

à base

comparable variation

en données

historiques Chiffre d'affaires 168 14,2 % - 497 11,5 % - Services aux opérateurs 168 14,2 % - 497 11,5 % - Autres revenus - - - - - -

Les revenus de Totem sont en hausse de +14,2% au 3ème trimestre (+21millions d’euros). Les activités d’hébergement qui nourrissent l’EBITDAaL accélèrent leur progression à +4,7% (après +2,8% au 2ème trimestre et +3,3% au 1er trimestre), principalement tirées par la croissance des revenus tiers qui représentent désormais 18% des revenus des services d'hébergement (contre 15% au 3ème trimestre 2021).

Cette évolution reflète à la fois la hausse du nombre de sites qui atteint 26 981 sites au 30 septembre (+131 depuis fin 2021) et l’augmentation du tenancy ratio à 1,37 colocataire par site contre 1,34 fin 2021. Cette dynamique continuera d’être alimentée par nos récents succès commerciaux dont la signature d’un important accord avec Telefónica pour le déploiement de la 5G en Espagne.





Opérateurs Internationaux & Services Partagés

En millions d’euros T3 2022 variation

à base

comparable variation

en données

historiques 9M 2022 variation

à base

comparable variation

en données

historiques Chiffre d'affaires 378 (3,5)% (3,5)% 1 150 1,4 % 1,3 % Services aux opérateurs 263 (3,3)% (2,7)% 801 0,7 % 1,1 % Autres revenus 115 (4,0)% (5,2)% 349 3,1 % 1,9 %

Les services aux opérateurs internationaux sont pénalisés par la baisse structurelle des services de voix à l’international, en accélération par rapport aux trimestres précédents.

Les autres revenus sont affectés par le contre-effet de la forte activité d’Orange Marine au troisième trimestre 2021 qui avait été portée par la reprise des activités de relevés de fonds (Survey) et la pose de câble sous-marins post crise sanitaire.





Services Financiers Mobiles

Les services financiers mobiles comptent 2,9 millions de clients au 30 septembre 2022 (dont 1,9 million en Europe et 1,0 million en Afrique), en augmentation de 0,7 million sur un an.

En Europe, les ouvertures de comptes sont en forte croissance, tirées par les comptes Premium dont le nombre total progresse de 73%. La production de crédits en Europe est en recul de 4,9% du fait de l’arrêt temporaire de la commercialisation des crédits immobiliers. En Afrique, elle a plus que doublé sur le trimestre grâce au lancement de nouvelles offres à plus forte valeur.





Calendrier des événements à venir

16 février 2023 - Publication des résultats annuels 2022

- Capital Markets Day 27 avril 2023 - Publication des résultats du premier trimestre 2023





Avertissement

Ce communiqué contient des informations prospectives concernant la situation financière, les résultats et la stratégie d’Orange. Bien que nous estimions qu’elles reposent sur des hypothèses raisonnables, ces informations prospectives sont soumises à de nombreux risques et incertitudes, y compris des problématiques qui nous sont inconnues ou ne sont pas considérées à présent comme substantielles et il ne peut être garanti que les événements attendus auront lieu ou que les objectifs énoncés seront effectivement atteints. Des informations plus détaillées sur les risques potentiels pouvant affecter nos résultats financiers sont disponibles dans le document d'enregistrement universel déposé le 31 mars 2022 auprès de l'Autorité des marchés financiers et dans le rapport annuel (Form 20-F) enregistré le 1er avril 2022 auprès de la U.S. Securities and Exchange Commission. Sous réserve de la réglementation applicable, Orange ne s’engage nullement à mettre à jour les informations prospectives à la lumière des développements futurs.





Annexe 1 : indicateurs-clés financiers

Données trimestrielles

En millions d’euros T3 2022 T3 2021

à base

comparable T3 2021

en données

historiques variation

à base

comparable variation

en données

historiques Chiffre d'affaires 10 823 10 719 10 508 1,0 % 3,0 % France 4 465 4 509 4 483 (1,0)% (0,4)% Europe 2 764 2 677 2 583 3,2 % 7,0 % Afrique & Moyen-Orient 1 782 1 710 1 652 4,2 % 7,9 % Entreprises 1 906 1 906 1 864 0,0 % 2,3 % Totem 168 147 - 14,2 % - Opérateurs Internationaux & Services partagés 378 392 392 (3,5)% (3,5)% Eliminations intra-Groupe (640) (622) (466) EBITDAaL (1) 3 582 3 575 3 550 0,2 % 0,9 % dont Activités télécoms 3 611 3 604 3 579 0,2 % 0,9 % En % du chiffre d'affaires 33,4 % 33,6 % 34,1 % (0,3 pt) (0,7 pt) dont Services Financiers Mobiles (29) (29) (29) (2,1)% (2,1)% eCAPEX 1 731 1 645 1 709 5,2 % 1,3 % dont Activités télécoms 1 725 1 643 1 707 5,0 % 1,0 % en % du chiffre d'affaires 15,9 % 15,3 % 16,2 % 0,6 pt (0,3 pt) dont Services Financiers Mobiles 6 1 1 307,6 % 307,6 % EBITDAaL - eCAPEX 1 851 1 931 1 841 (4,1)% 0,5 %

(1) Les ajustements de présentation de l’EBITDAaL sont décrits à l'annexe 2.





Données au 30 septembre

En millions d’euros 9M 2022 9M 2021

à base

comparable 9M 2021

en données

historiques variation

à base

comparable variation

en données

historiques Chiffre d'affaires 32 120 31 991 31 374 0,4 % 2,4 % France 13 291 13 488 13 433 (1,5)% (1,1)% Europe 8 089 8 083 7 747 0,1 % 4,4 % Afrique & Moyen-Orient 5 162 4 843 4 694 6,6 % 10,0 % Entreprises 5 795 5 801 5 704 (0,1)% 1,6 % Totem 497 445 - 11,5 % - Opérateurs Internationaux & Services partagés 1 150 1 134 1 135 1,4 % 1,3 % Eliminations intra-Groupe (1 864) (1 802) (1 339) EBITDAaL (1) 9 515 9 467 9 387 0,5 % 1,4 % dont Activités télécoms 9 600 9 551 9 471 0,5 % 1,4 % En % du chiffre d'affaires 29,9 % 29,8 % 30,2 % 0,0 pt (0,3 pt) dont Services Financiers Mobiles (85) (85) (85) (0,3)% (0,3)% eCAPEX 5 143 5 382 5 554 (4,4)% (7,4)% dont Activités télécoms 5 123 5 367 5 540 (4,5)% (7,5)% en % du chiffre d'affaires 15,9 % 16,8 % 17,7 % (0,8 pt) (1,7 pt) dont Services Financiers Mobiles 20 14 14 39,5 % 39,5 % EBITDAaL - eCAPEX 4 372 4 085 3 833 7,0 % 14,1 %

(1) Les ajustements de présentation de l’EBITDAaL sont décrits à l’annexe 2.





Annexe 2 : tableau de passage des données ajustées aux éléments du compte de résultat

Données trimestrielles

T3 2022 T3 2021

en données historiques En millions d’euros Données ajustées Ajustements de présentation Compte de résultat Données ajustées Ajustements de présentation Compte de résultat Chiffre d'affaires 10 823 - 10 823 10 508 - 10 508 Achats externes (4 569) (3) (4 572) (4 298) 0 (4 298) Autres produits opérationnels 182 1 183 165 - 165 Autres charges opérationnelles (89) (11) (100) (91) (5) (96) Charges de personnel (1 996) (100) (2 095) (1 982) 12 (1 970) Impôts et taxes d'exploitation (329) (1) (330) (339) - (339) Résultat de cession d'actifs immobilisés, de titres et d'activités na 100 100 na 362 362 Coûts des restructurations na (39) (39) na (40) (40) Dotations aux amortissements des actifs financés (27) - (27) (21) - (21) Dotations aux amortissements des droits d'utilisation (374) - (374) (363) - (363) Pertes de valeur des droits d'utilisation - 5 5 - - - Intérêts sur les dettes liées aux actifs financés (1) 1 na (0) 0 na Intérêts sur les dettes locatives (39) 39 na (28) 28 na EBITDAaL 3 582 (8) na 3 550 359 na Principaux litiges (3) 3 na - - na Charges spécifiques de personnel (92) 92 na 21 (21) na Revue du portefeuille d'actifs immobilisés, de titres et d'activités 100 (100) na 362 (362) na Coûts des programmes de restructuration (34) 34 na (40) 40 na Coûts d'acquisition et d'intégration (19) 19 na (13) 13 na Intérêts sur les dettes liées aux actifs financés na (1) (1) na (0) (0) Intérêts sur les dettes locatives na (39) (39) na (28) (28)

Données au 30 septembre

9M 2022 9M 2021

en données historiques En millions d’euros Données ajustées Ajustements de présentation Compte de résultat Données ajustées Ajustements de présentation Compte de résultat Chiffre d'affaires 32 120 - 32 120 31 374 - 31 374 Achats externes (13 608) (15) (13 622) (13 031) (3) (13 034) Autres produits opérationnels 548 1 549 487 - 487 Autres charges opérationnelles (311) (20) (330) (318) (73) (391) Charges de personnel (6 357) (67) (6 424) (6 355) (36) (6 391) Impôts et taxes d'exploitation (1 564) (1) (1 565) (1 527) (31) (1 558) Résultat de cession d'actifs immobilisés, de titres et d'activités na 136 136 na 374 374 Coûts des restructurations na (85) (85) na (284) (284) Dotations aux amortissements des actifs financés (75) - (75) (62) - (62) Dotations aux amortissements des droits d'utilisation (1 136) - (1 136) (1 093) - (1 093) Pertes de valeur des droits d'utilisation (1) 11 10 - (60) (60) Intérêts sur les dettes liées aux actifs financés (2) 2 na (1) 1 na Intérêts sur les dettes locatives (100) 100 na (86) 86 na EBITDAaL 9 515 61 na 9 387 (26) na Principaux litiges (4) 4 na (89) 89 na Charges spécifiques de personnel (57) 57 na (21) 21 na Revue du portefeuille d'actifs immobilisés, de titres et d'activités 136 (136) na 374 (374) na Coûts des programmes de restructuration (75) 75 na (344) 344 na Coûts d'acquisition et d'intégration (40) 40 na (34) 34 na Intérêts sur les dettes liées aux actifs financés na (2) (2) na (1) (1) Intérêts sur les dettes locatives na (100) (100) na (86) (86)

Annexe 3 : tableau de passage des CAPEX économiques aux investissements incorporels et corporels

En millions d’euros T3 2022 T3 2021

en données

historiques 9M 2022 9M 2021

en données

historiques eCAPEX 1 731 1 709 5 143 5 554 Neutralisation du prix de cession des actifs immobilisés 68 51 192 99 Licences de télécommunication 227 420 471 713 Actifs financés 67 2 136 25 Investissements incorporels et corporels 2 092 2 182 5 942 6 391

Annexe 4 : indicateurs-clés de performance

En milliers, en fin de période Au 30 septembre

2022 Au 30 septembre

2021 Nombre de clients des services convergents 11 577 11 483 Nombre d'accès mobiles (hors MVNO) (1) 240 424 226 521 dont Accès mobiles de clients convergents 21 196 20 795 Accès mobiles seuls 219 228 205 727 dont Accès mobiles des clients avec forfaits 92 123 85 026 Accès mobiles des clients avec offres prépayées 148 301 141 495 Nombre d'accès fixes (2) 45 654 46 696 Accès fixes Retail 31 006 31 323 Accès fixes Haut débit 24 180 23 438 dont Accès fixes Très haut débit 13 697 11 728 Accès fixes des clients convergents 11 577 11 483 Accès fixes seuls 12 603 11 955 Accès fixes Bas débit 6 826 7 884 Accès fixes Wholesale 14 648 15 373 Total des accès Groupe (1+2) 286 078 273 217

Les données 2021 sont à base comparable.

Les indicateurs-clés par pays sont présentés dans le document "Orange investors data book Q3 2022", accessible sur le site du groupe orange.com, à la rubrique Finance/Résultats : www.orange.com/fr/derniers-resultats-consolides

Annexe 5 : glossaire

Chiffres clés

Données à base comparable : données à méthodes, périmètre et taux de change comparables présentées pour la période précédente. Le passage des données historiques aux données à base comparable consiste à conserver les résultats de la période écoulée et à retraiter les résultats de la période correspondante de l’exercice précédent, dans le but de présenter, sur des périodes comparables, des données financières à méthodes, périmètre et taux de change comparables. La méthode utilisée est d’appliquer aux données de la période correspondante de l’exercice précédent, les méthodes et le périmètre de la période écoulée ainsi que les taux de change moyens utilisés pour le compte de résultat de la période écoulée. Les variations en données à base comparable permettent de refléter l’évolution organique de l’activité. Les données à base comparable ne constituent pas des agrégats financiers définis par les normes IFRS et peuvent ne pas être comparables aux indicateurs dénommés de façon similaire par d’autres entreprises.

EBITDAaL ou "EBITDA after Leases": résultat d’exploitation, (i) avant dotations aux amortissements des actifs immobilisés, avant effets liés aux prises de contrôle, avant reprise des réserves de conversion des entités liquidées, avant pertes de valeur des écarts d’acquisition et des actifs immobilisés, avant résultat des entités mises en équivalence, (ii) après charges d’intérêts sur dettes locatives et dettes liées aux actifs financés, et (iii) ajusté des effets des principaux litiges, des charges spécifiques de personnel, de la revue du portefeuille d'actifs immobilisés, de titres et d'activités, des coûts des programmes de restructuration, des coûts d'acquisition et d'intégration et, le cas échéant, d’autres éléments spécifiques systématiquement précisés, qu’il s’agisse de produits ou de charges. L’EBITDAaL ne constitue pas un indicateur financier défini par les normes IFRS et peut ne pas être comparable aux indicateurs dénommés de façon similaire par d’autres entreprises.

eCAPEX ou "CAPEX économiques" : (i) investissements corporels et incorporels hors licences de télécommunication et hors actifs financés, (ii) diminués des prix de cession des actifs immobilisés. Les e-CAPEX ne constituent pas un agrégat financier défini par les normes IFRS et peuvent ne pas être comparables aux indicateurs dénommés de façon similaire par d’autres entreprises.

Cash-Flow Organique (activités télécoms) : cash-flow organique des activités télécoms correspondant, sur le périmètre des activités télécoms, au flux net de trésorerie généré par l’activité, diminué (i) des remboursements des dettes locatives et des dettes sur actifs financés, et (ii) des acquisitions et cessions d’immobilisations incorporelles et corporelles, nettes de la variation des dettes de fournisseurs d’immobilisations, (iii) hors licences de télécommunication décaissées et hors effet des principaux litiges décaissés (et encaissés). Le Cash-Flow Organique (activités télécoms) ne constitue pas un agrégat financier défini par les normes IFRS et peut ne pas être comparable aux indicateurs dénommés de façon similaire par d’autres entreprises.

Services de détail (B2C+B2B) : agrégation des revenus (i) des Services Convergents, (ii) des Services Mobile seul, (iii) des Services Fixe seul et (iv) des Services d’intégration et des technologies de l’information (voir ces définitions). Le chiffre d’affaires des Services de détail (B2C + B2B) regroupe l’ensemble des revenus d’un périmètre donné hors chiffre d’affaires des Services aux opérateurs, Ventes d’équipements et Autres revenus (vois ces définitions).

Indicateurs de performance

Accès fixes Retail : nombre d’accès fixes vendus au détail (grand public et entreprises) comprenant, d’une part, les accès haut débit (xDSL, FTTx, câble, 4Gfixe, satellite…), et d’autre part, les accès bas débit (accès RTC, publiphonie et autres).

Accès fixes Wholesale : nombre d’accès fixes haut débit et bas débit opérés par Orange auprès des autres opérateurs.

Convergence

Services Convergents : base de clients et chiffre d’affaires des offres Convergentes vendues au détail aux clients grand public, hors ventes d'équipements (voir cette définition). Une offre convergente est définie par la combinaison a minima d'un accès haut débit fixe (xDSL, FTTx, câble, 4G fixe) et d'un forfait mobile voix.

ARPO Convergent : chiffre d’affaires trimestriel moyen par offre convergente (ARPO) calculé en divisant le chiffre d’affaires des offres convergentes vendues au détail aux clients grand public généré sur les trois derniers mois (hors ajustements IFRS15) par la moyenne pondérée du nombre d’offres convergentes grand public sur la même période. L’ARPO est exprimé en chiffre d’affaires mensuel par offre convergente.

Services Mobile seul

Services Mobile seul : chiffre d’affaires des offres mobiles (appels sortants principalement : voix, SMS et données) vendues au détail, hors services convergents et hors ventes d'équipements (voir ces définitions). La base de clients regroupe les clients des forfaits hors Convergence grand public, les forfaits machine-to-machine et les offres prépayées.

ARPO Mobile seul : chiffre d’affaires trimestriel moyen Mobile seul (ARPO) calculé en divisant le chiffre d’affaires des services Mobile seul vendus au détail (hors machine-to-machine et hors ajustement IFRS15) généré sur les trois derniers mois par la moyenne pondérée du nombre de clients Mobile seul (hors machine-to-machine) sur la même période. L’ARPO est exprimé en chiffre d’affaires mensuel par client Mobile seul.

Services Fixe seul

Services Fixe seul : chiffre d’affaires des services fixes vendus au détail, hors services convergents et hors ventes d'équipements (voir ces définitions). Il comprend (i) les services fixes bas débit (téléphonie fixe classique), (ii) les services fixes haut débit, et (iii) les solutions et réseaux d’entreprises (à l’exception de la France, pour lequel l’essentiel des solutions et réseaux d’entreprises est porté par le secteur Entreprises). Pour le secteur Entreprises, le chiffre d’affaires des services Fixe seul comprend les ventes d’équipements de réseau liés à l’exploitation des services de voix et de données. La base de clients est constituée des clients de la téléphonie fixe et du haut débit fixe, hors les clients de la Convergence grand public.

ARPO Fixe seul haut débit : chiffre d’affaires trimestriel moyen Fixe seul haut débit (ARPO) calculé en divisant le chiffre d’affaires des services du Fixe seul haut débit vendus au détail (hors ajustement IFRS15) généré sur les trois derniers mois par la moyenne pondérée du nombre de clients Fixe seul haut débit sur la même période. L’ARPO est exprimé en chiffre d’affaires mensuel par client Fixe seul haut débit.

IT & services d'intégration

Services d'intégration et des technologies de l'information : chiffre d’affaires incluant les services de communication et de collaboration unifiés (Local Area Network et téléphonie, conseil, intégration, gestion de projet), les services d'hébergement et d'infrastructure (dont le cloud computing), les services applicatifs (gestion de la relation clients et autres services applicatifs), les services de sécurité, les offres de vidéoconférence, les services liés au machine-to-machine (hors connectivité) ainsi que les ventes d'équipements liées aux produits et services ci-dessus.

Services aux opérateurs

Services aux opérateurs : chiffre d'affaires incluant (i) les services mobiles aux opérateurs, qui regroupent notamment le trafic mobile entrant, l’itinérance (roaming) visiteurs, le partage de réseaux, l'itinérance nationale et les opérateurs de réseaux mobiles virtuels (MVNO), et (ii) les services fixes aux opérateurs, qui comprennent notamment l’interconnexion nationale, les services aux opérateurs internationaux, les services d'accès à haut et très haut débit (accès fibre, dégroupage de lignes téléphoniques, ventes d'accès xDSL), et la vente en gros de lignes téléphoniques.

Ventes d’équipements

Ventes d’équipements : chiffre d’affaires des ventes d'équipements fixes et mobiles, à l'exception (i) des ventes d'équipement liées à la fourniture des services d'intégration et des technologies de l'information, (ii) des ventes d’équipements de réseau liées à l’exploitation des services de voix et de données du secteur Entreprises, et (iii) des ventes d'équipements aux distributeurs externes et courtiers.

Autres revenus

Autres revenus : chiffre d’affaires incluant notamment (i) les ventes d'équipements aux distributeurs externes et courtiers, (ii) les revenus des portails, (iii) de la publicité en ligne et (iv) d’activités transverses du Groupe, et (v) divers autres revenus.

1 Sauf mention contraire, les variations présentées dans le présent communiqué sont en données à base comparable

2 Services facturés aux clients (B2C et B2B). Voir la définition dans le glossaire en annexe

3 Sur le périmètre délimité de 13,8 milliards d'euros correspondant aux coûts indirects du Groupe en 2019 (i) hors Afrique & Moyen-Orient et Services Financiers Mobiles et (ii) hors charges de personnel, autres charges de réseau et charges informatiques des activités de service d'intégration et IT d'Entreprises

4 Totem est la société européenne du Groupe Orange qui détient et gère le portefeuille d’infrastructures mobiles passives des tours de télécommunications (dans un premier temps en France et en Espagne). Elle a démarré ses activités fin 2021. Totem est présenté depuis le 1er janvier 2022 comme un nouveau secteur opérationnel.





