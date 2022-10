Talenom Oyj:n liiketoimintakatsaus tammi-syyskuu 2022: Kasvu jatkui vahvana ja strategian toimeenpanoa edistettiin määrätietoisesti

Finnish English

Talenom Oyj, Pörssitiedote, 25.10.2022 klo 9.00

TALENOM OYJ:N LIIKETOIMINTAKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2022 (TILINTARKASTAMATON): KASVU JATKUI VAHVANA JA STRATEGIAN TOIMEENPANOA EDISTETTIIN MÄÄRÄTIETOISESTI

TAMMI-SYYSKUUN 2022 YHTEENVETO:



Liikevaihto 75,8 (61,1) milj. euroa, kasvu 24,1 (25,4) %

Käyttökate 25,4 (21,1) milj. euroa, 33,6 (34,5) % liikevaihdosta

Liikevoitto (EBIT) 13,1 (12,0) milj. euroa, 17,2 (19,6) % liikevaihdosta

Nettotulos 10,0 (8,9) milj. euroa

Osakekohtainen tulos 0,23 (0,21) euroa





HEINÄ-SYYSKUUN 2022 YHTEENVETO:



Liikevaihto 23,6 (19,4) milj. euroa, kasvu 21,7 (30,4) %

Käyttökate 7,3 (6,7) milj. euroa, 30,8 (34,5) % liikevaihdosta

Liikevoitto (EBIT) 3,1 (3,4) milj. euroa, 13,0 (17,8) % liikevaihdosta

Nettotulos 2,2 (2,5) milj. euroa

Osakekohtainen tulos 0,05 (0,06) euroa





AVAINLUVUT

Konserni 1–9/2022 1–9/2021 Muutos, % 7–9/2022 7–9/2021 Muutos, % Liikevaihto, 1 000 euroa 75 763 61 052 24,1 % 23 575 19 364 21,7 % Liikevaihdon kasvu, % 24,1 % 25,4 % 21,7 % 30,4 % Käyttökate, 1 000 euroa 25 427 21 077 20,6 % 7 272 6 679 8,9 % Käyttökate liikevaihdosta, % 33,6 % 34,5 % 30,8 % 34,5 % Liikevoitto, 1 000 euroa 13 067 11 996 8,9 % 3 074 3 445 -10,8 % Liikevoitto liikevaihdosta, % 17,2 % 19,6 % 13,0 % 17,8 % Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % (rullaava 12 kk) 14,8 % 17,8 % 14,8 % 17,8 % Korolliset nettovelat, 1 000 euroa 51 225 39 987 28,1 % 51 225 39 987 28,1 % Nettovelkaantumisaste, % 96,0 % 94,0 % 96,0 % 94,0 % Omavaraisuusaste, % 35,9 % 38,1 % 35,9 % 38,1 % Nettoinvestoinnit, 1 000 euroa 31 919 31 846 0,2 % 16 481 8 392 96,4 % Likvidit varat, 1 000 euroa 17 755 8 625 105,8 % 17 755 8 625 105,8 % Osakekohtainen tulos, eur 0,23 0,21 9,3 % 0,05 0,06 -15,7 % Osakkeiden lukumäärän painotettu keskiarvo kauden aikana 44 242 888 43 403 560 1,9 % 44 242 888 43 403 560 1,9 % Nettotulos, 1 000 euroa 9 964 8 941 11,4 % 2 165 2 530 -14,4 %



OHJEISTUS VUODELLE 2022 ENNALLAAN (JULKAISTU 16.12.2021)

Talenom odottaa vuoden 2022 liikevaihdon olevan 100–110 miljoonaa euroa ja liikevoiton 15–18 miljoonaa euroa.

TOIMITUSJOHTAJA OTTO-PEKKA HUHTALA: LIIKETOIMINTAKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2022

Strategian täytäntöönpano eteni nopeasti katsauskaudella. Hankimme oman ohjelmistoalustan Espanjasta ja aloitimme alustamme käyttöönoton Ruotsissa. Lisäksi laajensimme kumppanuuttamme Fellow Pankin kanssa pankkitilien ja -korttien jakelemisesta asiakkaillemme sekä edistyimme pienasiakkaiden digitaalisen jakelukanavan kehittämisessä. Jatkoimme totutusti myös yrityskauppojen tekemistä, panostuksia orgaaniseen kasvuun ja uusien markkinoiden tutkimiseen.

Liikevaihto kasvoi tammi-syyskuussa 24,1 (25,4) prosenttia 75,8 (61,1) miljoonaan euroon. Käyttökateprosentti oli 33,6 (34,5) ja liikevoittoprosentti 17,2 (19,6). Kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto kasvoi 21,7 (30,4) prosenttia. Käyttökateprosentti oli 30,8 (34,5) ja liikevoittoprosentti 13,0 (17,8). Strategiamme mukaisen voimakkaan kasvun myötä suhteellinen kannattavuutemme heikkeni, koska integraatiotyöt lisääntyivät, ostetut yritykset ovat tyypillisesti heikommin kannattavia ja poistot yritysostoista sekä ohjelmistoista lisääntyivät. Tämä on ollut tietoinen valinta.

Suomen liikevaihto kasvoi tammi-syyskuussa 15,1 (15,3) prosenttia 61,2 (53,1) miljoonaan euroon. Käyttökateprosentti oli 39,2 (38,0) ja liikevoittoprosentti 21,2 (22,4). Suomen liiketoiminnan vahva suoriutuminen perustuu omien ohjelmistojen korkeaan automaatioasteeseen ja erinomaiseen asiakaspitoon sekä hyvään inflaatiokestävyyteen. Suomen liiketoiminnasta kertyvä vahva kassavirta mahdollistaa kasvustrategian toteuttamisen.

Ruotsissa kasvu oli edelleen erittäin vahvaa. Liikevaihto kasvoi tammi-syyskuussa 75,5 (196,5) prosenttia 13,6 (7,8) miljoonaan euroon ja käyttökate oli tilitoimistoalalle tyypillisellä tasolla 10,9 (11,6) prosentissa. Ruotsin liiketoiminta on nopeassa kasvun ja kehityksen vaiheessa, jossa omien automaatiota lisäävien ohjelmistojen käyttöönotto on suunnitellusti aloitettu muun integraatiotyön jatkuessa. Ohjelmistojen käyttöönotolla on lyhyellä aikavälillä negatiivinen, mutta pidemmällä aikavälillä positiivinen vaikutus kannattavuuteen Suomen tulosten mukaisesti. Käyttöönotto etenee vaiheistetusti toimisto kerrallaan ja käyttöönotetussa toimistossa tavoitellaan Suomen kannattavuustasoa kolmen vuoden kuluessa.

Espanjan toiminnoissamme olemme saavuttaneet ennakoitua nopeammin erinomaisen kasvualustan. Meillä on oma digitaalinen jakelukanava ja ohjelmisto asiakkaiden arjen helpottamiseksi, oma palvelutuotanto ja vahva asiantuntijayksikkö. Kaikki edellytykset sekä orgaanisen että yrityskauppavetoisen kasvun voimakkaaseen kiihdyttämiseen ovat olemassa. Lyhyellä aikavälillä Espanjan panostuksemme heikentävät konsernin liikevoittoa, mutta samalla avaa hyvän kasvumahdollisuuden suurimmassa toimintamaassamme.

Pidämme vuoden 2022 ohjeistuksen ennallaan, ja odotamme vuoden 2022 liikevaihdon olevan 100–110 miljoonaa euroa ja liikevoiton 15–18 miljoonaa euroa.

KASVUN KIIHDYTTÄMISEEN PANOSTETAAN ENTISTÄ VAHVEMMIN – UUDET KESKIPITKÄN AIKAVÄLIN TALOUDELLISET TAVOITTEET

Euroopan tilitoimisto- ja pankkialan digitalisaatiomurros on käynnissä, ja haluamme olla sitä tekemässä. Kehitystä tukevat lainsäädäntö, markkinatrendit ja kuluttajakäyttäytymisen muutos. Pk-yrityksissä taloushallinnon alustavalintoja tehdään nyt kiihtyvällä tahdilla, ja kokemuksemme mukaan kynnys vaihtaa valittua alustaa on melko korkea.

Talenomin liiketoiminta on erinomaisessa kunnossa, mikä antaa hyvän perustan kasvun kiihdyttämiselle kasvavassa tilitoimistomarkkinassa. Meillä on todistetusti toimiva strategia ja vahvat näytöt suorituskyvystämme. Vuosina 2000–2015 rakensimme vahvan aseman Suomessa, missä saimme ainutlaatuisella tavalla yhdistettyä tilitoimisto- ja ohjelmisto-osaamisen. Vuosina 2016–2020 digitalisaation hyödyt näkyivät kannattavuuden merkittävänä parantumisena. Jatkossa pyrimme kasvamaan yhä nopeammin Euroopassa ja toistamaan Suomen konseptia toimintamaissamme. Uskomme toimialamme digitalisoituvan nopeasti Euroopassa. Omien ohjelmistojen käyttöönotolla tavoitteenamme on toistaa Suomen kaltainen kannattavuuskehitys Ruotsissa ja Espanjassa sekä tulevissa kohdemaissa.

Julkistimme tänään keskipitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet, jotka ovat:

liikevaihdon vuosittainen kasvu yli 30 prosenttia,

käyttökatteen vuosittainen kasvu yli 15 prosenttia,

kasvava euromääräinen liikevoitto ja

kasvava osakekohtainen osinko.

Olemme valinneet voimakkaan kasvun tien, joka pohjautuu aktiiviseen myynnin edelleen kehittämiseen, digitaaliseen myyntiin sekä yrityskauppoihin. Valinnoistamme johtuen suhteellinen kannattavuutemme tulee laskemaan, mutta absoluuttinen kannattavuus paranee. Uskomme voimakkaan kasvun olevan pitkällä aikavälillä niin asiakkaiden, henkilöstön kuin osakkeenomistajien edun mukaista.

KONSERNIN TALOUDELLINEN KEHITYS TAMMI–SYYSKUU 2022

Liikevaihto kasvoi 24,1 % ja oli 75,8 (61,1) miljoonaa euroa. Liikevaihdon kasvusta noin kaksi kolmasosaa tuli yrityskauppojen vaikutuksesta ja kolmasosa orgaanisesti asiakasmäärän kasvun ja lisäarvopalvelujen myynnin kautta lähinnä Suomessa.

Henkilöstökulut olivat 39,8 (32,4) miljoonaa euroa eli 52,6 (53,1) % liikevaihdosta. Muut kulut olivat materiaalit ja palvelut mukaan lukien 11,1 (8,1) miljoonaa euroa eli 14,6 (13,3) % liikevaihdosta.

Käyttökate kasvoi 21,6 % ja oli 25,4 (21,1) miljoonaa euroa eli 33,6 (34,5) % liikevaihdosta. Liikevoitto kasvoi 8,9 % ja oli 13,1 (12,0) miljoonaa euroa eli 17,2 (19,6) % liikevaihdosta. Suhteellista kannattavuutta painoivat ostettujen liiketoimintojen muita yksiköitä heikompi kannattavuus, yrityskauppojen integrointikulut ja korkeammat poistot. Nettotulos kasvoi 11,4 % ja oli 10,0 (8,9) miljoonaa euroa.

KONSERNIN TALOUDELLINEN KEHITYS HEINÄ–SYYSKUU 2022

Liikevaihto kasvoi 21,7 % ja oli 23,6 (19,4) miljoonaa euroa. Liikevaihdon kasvusta noin kaksi kolmasosaa tuli yrityskauppojen vaikutuksesta ja kolmasosa orgaanisesti asiakasmäärän kasvun ja lisäarvopalvelujen myynnin kautta lähinnä Suomessa.

Käyttökate kasvoi 8,9 % ja oli 7,3 (6,7) miljoonaa euroa eli 30,8 (34,5) % liikevaihdosta. Liikevoitto laski 10,8 % ja oli 3,1 (3,4) miljoonaa euroa eli 13,0 (17,8) % liikevaihdosta. Suhteellista kannattavuutta painoivat ostettujen liiketoimintojen muita yksiköitä heikompi kannattavuus, yrityskauppojen integrointi- ja muut kulut, panostukset kasvua tukeviin rakenteisiin ja ohjelmisto- ja yrityskauppainvestointitasojen noususta johtuvat korkeammat poistot. Nettotulos laski 14,4 % ja oli 2,2 (2,5) miljoonaa euroa.

MAAKOHTAINEN TALOUDELLINEN KEHITYS

SUOMI

1–9/2022 1–9/2021 Muutos, % 7–9/2022 7–9/2021 Muutos, % Liikevaihto, 1 000 euroa 61 189 53 148 15,1 % 18 821 16 759 12,3 % Liikevaihdon kasvu, % 15,1 % 15,3 % 12,3 % 21,2 % Käyttökate, 1000 euroa 24 017 20 205 18,9 % 7 013 6 380 9,9 % Käyttökate liikevaihdosta, % 39,2 % 38,0 % 37,3 % 38,1 % Poistot ja arvonalentumiset, 1000 eur -11 042 -8 306 32,9 % -3 734 -2 927 27,6 % Liikevoitto, 1 000 euroa 12 975 11 899 9,0 % 3 279 3 453 -5,0 % Liikevoitto liikevaihdosta, % 21,2 % 22,4 % 17,4 % 20,6 %



TAMMI-SYYSKUU 2022

Liikevaihto kasvoi 15,1 % ja oli 61,2 (53,1) miljoonaa euroa. Liikevaihdon kasvusta kaksi kolmasosaa oli orgaanista ja yksi kolmasosa tuli yrityskaupoista. Orgaanisen kasvun taustalla olivat asiakasmäärän kasvu ja lisäarvopalvelujen myynti.

Käyttökate oli erinomaisella tasolla. Automaation kehityksellä oli myönteinen ja yritysostoilla negatiivinen vaikutus suhteelliseen kannattavuuteen.

HEINÄ-SYYSKUU 2022

Liikevaihto kasvoi 12,3 % ja oli 18,8 (16,8) miljoonaa euroa. Liikevaihdon kasvusta noin 80 prosenttia oli orgaanista ja 20 prosenttia tuli yrityskaupoista. Orgaanisen kasvun taustalla olivat asiakasmäärän kasvu ja lisäarvopalvelujen myynti.

Automaation kehittymisellä oli myönteinen, mutta yritysostoilla ja poistotason nousulla negatiivinen vaikutus suhteelliseen kannattavuuteen.

RUOTSI

1–9/2022 1–9/2021 Muutos, % 7–9/2022 7–9/2021 Muutos, % Liikevaihto, 1 000 euroa 13 605 7 754 75,5 % 4 307 2 455 75,4 % Liikevaihdon kasvu, % 75,5 % 196,5 % 75,4 % 141,8 % Käyttökate, 1000 euroa 1 481 899 64,8 % 218 327 -33,2 % Käyttökate liikevaihdosta, % 10,9 % 11,6 % 5,1 % 13,3 % Poistot ja arvonalentumiset, 1000 eur -1 239 -768 61,5 % -434 -300 44,7 % Liikevoitto, 1 000 euroa 242 131 84,3 % -216 27 -902,3 % Liikevoitto liikevaihdosta, % 1,8 % 1,7 % -5,0 % 1,1 %



TAMMI-SYYSKUU 2022

Liikevaihto kasvoi 75,5 % ja oli 13,6 (7,8) miljoonaa euroa. Liikevaihdon kasvu syntyi pääosin yrityskaupoista.

Käyttökate kasvoi vertailukaudesta. Suhteellista kannattavuutta on painanut panostuksemme myyntiin, tukitoimintojen pystyttämiseen, johtamisrakenteiden kehittämiseen ja omien ohjelmistojen käyttöönotto.

HEINÄ-SYYSKUU 2022

Liikevaihto kasvoi 75,4 % ja oli 4,3 (2,5) miljoonaa euroa. Liikevaihdon kasvu syntyi pääosin yrityskaupoista.

Käyttökate supistui vertailukaudesta. Suhteellista kannattavuutta on painanut panostuksemme myyntiin, tukitoimintojen pystyttämiseen, johtamisrakenteiden kehittämiseen. Omien ohjelmistojen käyttöönotto näkyy erityisesti heinä-syyskuussa.

MUUT MAAT

1–9/2022 1–9/2021 Muutos, % 7–9/2022 7–9/2021 Muutos, % Liikevaihto, 1 000 euroa 969 150 546,2 % 447 150 198,0 % Liikevaihdon kasvu, % 546,2 % 198,0 % Käyttökate, 1000 euroa -71 -27 161,4 % 41 -27 -249,5 % Käyttökate liikevaihdosta, % -7,3 % -18,1 % 9,1 % -18,1 % Poistot ja arvonalentumiset, 1000 eur -79 -8 902,9 % -30 -8 279,3 % Liikevoitto, 1 000 euroa -150 -35 -328,1 % 11 -35 130,6 % Liikevoitto liikevaihdosta, % -15,4 % -23,3 % 2,4 % -23,3 %



TAMMI-SYYSKUU 2022

Talenom laajentui Espanjan tilitoimistomarkkinalle yrityskaupalla heinäkuussa 2021, ja liiketoiminta alkoi siellä 1.8.2021. Kaupan jälkeen olemme analysoineet Espanjan tilitoimistoprosesseja tarkemmin. Käynnistimme markkinatutkimuksen mahdollisimman skaalautuvan tuotteemme hyödyntämisestä Espanjan markkinoilla sekä aloitimme digitaalisen myyntikanavan kehittämisen. Teimme Nomo-alusta kaupan, joka siirtyi osaksi Talenomia 1.10.2022 alkaen. Lisäksi teimme kaksi yrityskauppaa, joilla vahvistimme tilitoimistoliiketoimintaamme. Tutkimme sovittujen kauppojen lisäksi koko ajan markkinaa vahvistaaksemme tilitoimistoliiketoimintaamme yrityskaupoin. Lisäämme panostuksiamme digitaaliseen myyntiin kaikilla liiketoiminta-alueillamme.

INVESTOINNIT JA LIIKETOIMINTOJEN HANKINNAT

Katsauskauden nettoinvestoinnit olivat 31,9 (31,8) miljoonaa euroa.

Investoinnit 1.1.-30.9.2022 1.1.-30.9.2021 Muutos Uudet asiakassopimukset, 1000 euroa 2 422 2 799 -377 Ohjelmistot ja digitaaliset palvelut, 1000 euroa 8 434 8 200 234 Yrityskaupat Suomessa, 1000 euroa *) 857 8 077 -7 220 Yrityskaupat ulkomailla, 1000 euroa **) 19 623 11 719 7 904 Muut investoinnit 583 1 051 -468 Nettoinvestoinnit yhteensä, 1 000 euroa 31 919 31 846 73

*) sisältää arvion mukaan kirjattuja lisäkauppahintoja 116 teur (770 teur)

**) sisältää arvion mukaan kirjattuja lisäkauppahintoja 5 184 teur (3 858 teur)

Liiketoimintakaupat katsauskaudella:

Accodome Oy, Suomi

Tilitoimisto Kuopion Tili-Consults Oy, Suomi

Saarijärven Tilipalvelu Oy, Suomi

PJ Yrityspalvelu Oy, Suomi

ACompany Asesoraria Y Gestion de Empresas SL, Espanja

Tilipalvelu Elisa Ruinu Oy, Suomi



Osakekaupat katsauskaudella:

MH Konsult Väst AB, Ruotsi

Kjell Wengbrand Redovisnings AB, Ruotsi

Lindgren & Lindgren Ekonomi AB, Ruotsi

Confido Redovisning AB, Ruotsi

Redovisningsbyrån Öckerö AB, Ruotsi

Mazars Redovisning AB, Ruotsi

Gestoria Teruel SL, Espanja



Katsauskaudella hankittujen ostokohteiden kauppahinnat, liikevaihdot ja liikevoitot:

1 000 euroa Osakekaupat Liiketoimintakaupat Kauppahinnat yhteensä 13 531 1 463 Ehdollinen vastike korkeintaan 9 625 116 Liikevaihdot ed 12 kk ostohetkellä yhteensä 11 981 2 597 Liikevoitot ed 12 kk ostohetkellä yhteensä 1 595 364



Yrityskaupoissa osa kauppahinnasta maksettiin suunnatuissa anneissa merkittävillä Talenom Oyj:n uusilla osakkeilla. Yrityskauppoihin liittyneissä suunnatuissa osakeanneissa merkittiin katsauskauden aikana yhteensä 221 486 osaketta.

TALENOMIN TULOSJULKISTUS- JA STRATEGIATILAISUUS

Talenom kertoo Q3-tuloksestaan, strategiastaan ja taloudellisista tavoitteistaan tarkemmin tänään 25.10.2022 klo 10 alkavassa tilaisuudessa.

Tilaisuus on englanninkielinen, ja sitä voi seurata joko webcastin kautta osoitteessa https://talenom.videosync.fi/2022-q3 tai yhtiön tiloissa Sanomatalossa (Töölönlahdenkatu 2, 00100 Helsinki).

Paikan päällä osallistumiseen vaaditaan ennakkoilmoittautuminen. Tilaisuuden tallenne on saatavilla tilaisuuden jälkeen yhtiön verkkosivuilla https://sijoittajat.talenom.fi/.

TALENOM OYJ

Hallitus

Talenom on vuonna 1972 perustettu ketterä ja edistyksellinen tilitoimisto. Liiketoiminta-ajatuksemme on yrittäjien arjen helpottaminen markkinoiden helppokäyttöisimmillä sähköisillä työkaluilla sekä pitkälle automatisoiduilla palveluilla. Kattavien tilitoimistopalvelujen lisäksi tuemme asiakkaidemme liiketoimintaa monipuolisilla asiantuntijapalveluilla sekä rahoitus-, tili- ja maksuliikennepalveluilla. Visionamme on tarjota ylivoimaiset tilitoimisto- sekä tili- ja maksuliikennepalvelut pk-yrityksille.

Talenomin kasvuhistoria on ollut vahva – liikevaihdon keskimääräinen vuosikasvu oli 16,2 % vuosina 2005–2021. Talenomin palveluksessa oli vuonna 2021 keskimäärin 1 012 työntekijää Suomessa, Ruotsissa ja Espanjassa yhteensä 52 toimipisteessä. Talenomin osake on listattu Nasdaq Helsingin päämarkkinalla. Lue lisää: sijoittajat.talenom.fi

