Coveo tiendra sa journée inaugurale des marchés financiers 2022

MONTRÉAL et SAN FRANCISCO, 25 oct. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Coveo Solutions Inc. (« Coveo » ou la « Société ») (TSX : CVO), un chef de file des plateformes de pertinence alimentées par l'IA qui transforment la recherche, les recommandations, la personnalisation et le marchandisage au sein des expériences numériques, tiendra sa journée inaugurale des marchés financiers le jeudi 17 novembre 2022, au TMX Market Centre à Toronto.

Au cours de cet événement d'une demi-journée, qui débutera à 8h30 heure de l’Est, les membres de l'équipe de direction présenteront, entre autres, la plateforme de pertinence différenciée alimentée par l’IA de la Société, la stratégie de croissance de la Société et le succès de ses clients.

L'événement est limité à la communauté des analystes financiers et des investisseurs institutionnels. Pour vous inscrire, veuillez consulter la page suivante : www.coveo.com/en/resources/events/capital-markets-day.

De plus, Coveo présentera et participera à des rencontres individuelles avec des investisseurs lors des conférences suivantes :

Conférence mondiale 2022 de RBC Marchés des Capitaux sur la technologie, l'Internet, les médias et les télécommunications, le 16 novembre 2022 à New York

Conférence sur la technologie de Valeurs Mobilières TD, le 21 novembre 2022 à Toronto

Si elles sont disponibles, les rediffusions seront accessibles sur le site web de relations avec les investisseurs de la Société : https://ir.coveo.com/fr



À propos de Coveo Solutions Inc.

Nous croyons que la pertinence est critique pour gagner dans la nouvelle économie de l’expérience numérique, pour être en mesure de répondre aux attentes de chacun, et que l’IA appliquée s’impose. Coveo est un leader du marché des plateformes de pertinence alimentées par l’IA. Notre plateforme SaaS multilocataires intègre la recherche, les recommandations et la personnalisation dans les expériences numériques. Les solutions que nous offrons sont destinées aux applications pour le commerce électronique, le service client, les sites Web et le milieu de travail. Nos solutions visent à offrir une valeur tangible à nos clients en les aidant à stimuler le taux de conversion et la croissance des revenus, à réduire les coûts de soutien à la clientèle, à améliorer la satisfaction des clients et la fidélisation envers les sites Web ainsi qu’à accroître l’efficacité et la satisfaction de leur personnel. Notre IA alimente des interactions pertinentes pour des centaines de marques parmi les plus novatrices au monde et est soutenue par un vaste réseau d’intégrateurs de systèmes mondiaux et de partenaires chargés de leur mise en œuvre.

Coveo est une marque de commerce de Coveo Solutions Inc.

Personne-ressource

Paul Moon

Responsable des relations avec les investisseurs

investors@coveo.com