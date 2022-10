English Finnish

Dovre Group Oyj Sisäpiiritieto 25.10.2022 klo 15.15



Positiivinen tulosvaroitus: Dovre Group Oyj nostaa liikevaihto- ja liikevoitto-ohjeistustaan

Dovre Group Oyj nostaa liikevaihto- ja liikevoitto-ohjeistustaan vuodelle 2022:

Uusi ohjeistus vuodelle 2022: Dovren liikevaihdon vuonna 2022 odotetaan olevan yli 195 miljoonaa euroa ja liikevoiton (EBIT) yli 7,3 miljoonaa euroa.

Vanha ohjeistus vuodelle 2022: (julkaistu ensimmäisen kerran 2.8.2022): Dovren liikevaihdon vuonna 2022 odotetaan olevan yli 185 miljoonaa euroa ja liikevoiton (EBIT) välillä 6,5 – 7,5 miljoonaa euroa.

Ohjeistuksen noston syynä on Dovren projektihenkilöstö- ja konsultointipalveluiden vahvana jatkuva kysyntä sekä Suvicin varma suorittaminen uusiutuvan energian rakennusprojekteissa.

Dovre Group julkaisee kolmannen vuosineljänneksen liiketoimintakatsauksen (1.1. – 30.9.2022) 26.10.2022. Hiljaisen jakson vuoksi yhtiö ei kommentoi tätä tiedotetta enempää.

Dovre Group on kansainvälisesti toimiva projektihenkilöstön ja -johtamisen palvelutoimittaja. Dovre Group -konsernin liiketoimintaryhmät ovat Projektihenkilöstö, Konsultointi ja Uusiutuva energia. Konsernilla on toimipisteet Kanadassa, Norjassa, Singaporessa, Suomessa ja Yhdysvalloissa. Maailmanlaajuisesti konsernissa toimii yli 700 henkilöä. Dovre Group Oyj on listattu Nasdaq Helsingissä (tunnus: DOV1V). Verkkosivut: www.dovregroup.com

JAKELU:

Nasdaq Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.dovregroup.com