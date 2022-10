English Finnish

25.10.2022



Miska Kuusela on nimitetty Leipurin Oyj:n uudeksi toimitusjohtajaksi ja Aspon johtoryhmän jäseneksi

Aspo-konserniin kuuluvan Leipurin Oyj:n uudeksi toimitusjohtajaksi ja Aspo-konsernin johtoryhmän jäseneksi on nimitetty DI, MSc Miska Kuusela (s. 1969). Kuusela aloittaa tehtävässään 2.1.2023.

Miska Kuusela siirtyy Leipurin-konserniin Myllyn Paras Finland Oy:n toimitusjohtajan tehtävästä. Kuuselalla on pitkä kokemus elintarvikealan johtotehtävistä ja hän on toiminut aiemmin muun muassa Dava Foods Finland Oy:n ja Helsingin Myllyn toimitusjohtajana.

”Miska Kuuselan vahva tausta nopeasti kehittyvältä elintarvikealalta sekä kokemus pääomasijoittajaomisteisista yhtiöistä luovat erinomaiset lähtökohdat johtaa merkittävässä transformaatiovaiheessa olevan Leipurin-konsernin strategian toteuttamista. Toivotan Miskan lämpimästi tervetulleeksi Aspo-konserniin”, sanoo Aspo-konsernin toimitusjohtaja ja Leipurin hallituksen puheenjohtaja Rolf Jansson.

”Leipurin on mielenkiintoisessa kehitysvaiheessa integroidessaan kesällä ostettua ruotsalaista Kobia Ab:ta osaksi konsernia ja luopuessaan samaan aikaan idän liiketoiminnoista. Odotan innolla, että pääsen kasvattamaan ja kehittämään yhtiötä tiiviissä yhteistyössä asiakkaiden sekä päämiesten kanssa”, sanoo Miska Kuusela.

Aspo-konsernin toimitusjohtaja Rolf Jansson toimii Leipurin vt. toimitusjohtajana Miska Kuuselan aloittamiseen saakka.





