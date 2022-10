CaptionCall renueva su imagen como parte de la expansión de Sorenson

English Spanish

SALT LAKE CITY, Oct. 25, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- CaptionCall ha formado parte de la familia Sorenson, líder de servicios de comunicación inclusiva para las personas sordas y con dificultades de audición y comunidades diversas, desde siempre. Mientras Sorenson expande su tecnología y sus servicios por todo el mundo, CaptionCall, líder del sector en subtitulado telefónico gratuito para personas con pérdida auditiva que necesitan subtítulos para usar el teléfono, lanza una campaña para convertirse en una nueva marca avalada, CaptionCall by Sorenson, desde el 21 de octubre de 2022.



«A lo largo de los años, los teléfonos y servicios de CaptionCall se han actualizado y han cambiado, y esto no podía ser diferente. Seguimos comprometidos con la oferta del servicio fiable que esperan nuestros clientes. Y continuamos cultivando una experiencia para ayudarles a aprovechar al máximo CaptionCall by Sorenson», ha afirmado Camila Casale, la directora de Marketing de Sorenson. «En los próximos meses, nos convertiremos en una nueva marca avalada con la actualización del logotipo, el icono de la aplicación y la mejora de la tecnología y las funciones».

El teléfono CaptionCall by Sorenson muestra subtítulos fáciles de leer en las conversaciones en tiempo real para personas con pérdida auditiva. La nueva marca avalada se reflejará en los teléfonos CaptionCall by Sorenson, las actualizaciones de software, la web CaptionCall.com, en todas las plataformas de redes sociales y en el relanzamiento de los boletines de noticias CaptionCall by Sorenson. Como parte de la nueva marca avalada, los clientes y proveedores de servicios de audición pueden esperar el mismo nivel de apoyo y asistencia que anteriormente de forma gratuita para los usuarios que reúnan los requisitos. Los servicios y funciones que se incluyen son:

Interfaz intuitiva y fácil de usar.

Diales, sonidos y funcionamiento como un teléfono normal.

Opción de encendido y apagado de los subtítulos según sea necesario.

Manos libres, audio personalizado, contestador y mensajes de voz subtitulados incluidos.

Conectividad bluetooth.

Entrega, instalación, formación y ayuda gratuitas.

Subtitulado que facilita la comprensión de las llamadas telefónicas, aunque no oiga todas las palabras.

Tecnología compatible con aparatos auditivos auxiliares.

CaptionCall by Sorenson forma parte de un programa financiado a nivel federal del que se benefician las personas con pérdida auditiva, por lo que este servicio solamente está disponible en Estados Unidos. La ley federal prohíbe que las personas que no sean usuarios registrados con pérdida auditiva utilicen esta aplicación con los subtítulos activados. El servicio IPCTS puede hacer siempre uso de un operador en vivo que genere los subtítulos de lo que dice la otra parte. Estos subtítulos se envían a su teléfono. Un fondo de administración federal paga el coste de cada minuto de subtítulos generados. No se repercute ningún coste en las personas que cumplan con los requisitos para el servicio. El teléfono CaptionCall by Sorenson sigue siendo propiedad de CaptionCall by Sorenson para ofrecer ayuda, asesoramiento y actualizaciones regulares.

Sobre Sorenson

En Sorenson creemos que la comunicación es fundamental para la experiencia humana; este es el motivo por el que nuestra tecnología innovadora y nuestros servicios son accesibles, inclusivos y equivalentes funcionalmente para las personas sordas y con problemas de audición y las comunidades diversas de todo el mundo. Sorenson, uno de los principales proveedores de servicios lingüísticos del mundo y proveedor líder mundial de comunicación para personas sordas y con problemas de audición, combina tecnología patentada con servicios centrados en el ser humano para conectar las lenguas de signos y las habladas. Sorenson ofrece servicios de retransmisión de subtítulos y de vídeo, interpretación de lengua de signos y de lengua hablada en persona y en vídeo, servicios de subtitulado de eventos en tiempo real y servicios lingüísticos de posproducción. El apoyo a las personas es lo que impulsa a Sorenson a «conectar más allá de las palabras» a diario. Para obtener más información sobre cómo fomentamos la conexión humana, visite: es.sorenson.com.

Ver este anuncio en ASL.