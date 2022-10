Muudatused LHV Varahalduse nõukogus

English Estonian

AS-i LHV Varahaldus (LHV Varahaldus) ainuaktsionäri AS LHV Group (LHV Group) 24. oktoobri 2022. a. otsusega nimetati LHV Varahalduse nõukogu uueks liikmeks Kadri Kiisel volituste tähtajaga otsuse tegemisest kuni 31. märtsini 2027. a. Samal kuupäeval kutsuti nõukogust tagasi Erki Kilu.

Kadri Kiisel on alates 2021. a. AS-i LHV Pank (LHV Pank) juhatuse esimees ning AS-i LHV Finance nõukogu liige. 2022. a. valiti ta EveryPay AS-i nõukogu liikmeks. LHV Panga jaepanganduse valdkonda juhtis ta juhatuse liikmena alates 2018. aastast, samuti oli varasemalt AS-i LHV Finance juhataja. Kadri Kiisel töötas alates 2011. a. LHV Panga Tallinna kontori juhatajana ja alates 2017. aastast oli ta LHV Panga kontorite juht. Lisaks kuulub Kadri Kiisel Eesti Pangaliidu juhatusse. Kadri Kiisel on omandanud Tartu Ülikooli magistrikraadi finantsjuhtimise erialal. Kadri Kiiselile ja temaga seotud isikule kuulub 186 040 LHV Groupi aktsiat ja tal on võimalik omandada 2020, 2021 ja 2022. a. väljastatud optsioonide eest kokku 539 180 LHV Groupi aktsiat.

LHV Groupi juht ja LHV Varahalduse nõukogu esimees Madis Toomsalu kommenteeris muudatust järgmiselt: „LHV Varahaldusel ja LHV Pangal on sarnased eesmärgid kasvuplaanide ja klientide kattuvuse osas. Kattuvate plaanide saavutamiseks on vaja tugevat koostööd LHV Varahalduse ja LHV Panga vahel, mistõttu on mõistlik kujundada ka nõukogu koosseis eesmärkidele vastavaks. Kadri liitumine LHV Varahalduse nõukoguga aitab sellele eesmärgile kaasa.“

LHV Group on suurim kodumaine finantskontsern ja kapitali pakkuja Eestis. LHV Groupi peamised tütarettevõtted on LHV Pank, LHV Varahaldus ja LHV Kindlustus. Grupi ettevõtetes töötab üle 840 inimese. LHV pangateenuseid kasutab septembri seisuga 364 000 klienti, LHV hallatavatel pensionifondidel on 130 000 aktiivset klienti ja LHV Kindlustusega on kaitstud 152 000 klienti. LHV Ühendkuningriigi filiaal pakub panganduse taristut enam kui 200 rahvusvahelisele finantsteenuste ettevõttele, mille kaudu jõuavad LHV makseteenused klientideni üle terve maailma.





Marthi Lepik

LHV kommunikatsioonispetsialist

Telefon: 5666 2944

E-post: marthi.lepik@lhv.ee