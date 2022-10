Une nouvelle étude de Genetec montre que la cybersécurité reste une préoccupation majeure pour les professionnels de la sécurité physique à travers le monde

English French

Près de la moitié des personnes interrogées ont adopté une stratégie de cybersécurité renforcée en 2022.



MONTRÉAL, 25 oct. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- En plein mois de la cybersécurité, Genetec Inc. ("Genetec "), un leader des solutions de sécurité unifiée, de sécurité publique, d’opérations et de business intelligence, révèle aujourd’hui que la cybersécurité reste une préoccupation majeure pour les professionnels de la sécurité physique à l'horizon 2023.

Basé sur des informations recueillies auprès de plus de 3 700 responsables de la sécurité physique dans le monde entier, le rapport révèle que près de la moitié (49 %) des organisations interrogées ont adopté une stratégie de cybersécurité renforcée cette année, et que plus d'un tiers des personnes interrogées (36 %) envisagent d'investir dans des outils liés à la cybersécurité pour améliorer leur environnement de sécurité physique au cours des 12 prochains mois.

Interrogées sur les défis à relever pour gérer la sécurité des employés et des visiteurs, plus de la moitié des organisations ont choisi la cybersécurité comme principal défi. La tendance est particulièrement flagrante dans les organisations comptant plus de 100 000 employés, puisqu’elles sont 62,3 % à indiquer que la cybersécurité est leur principal défi, contre 52,1 % pour les entreprises comptant moins de 100 000 employés.

Parmi les nombreuses fonctionnalités liées à la cybersécurité et à la protection des données déployées par les équipes de sécurité physique au cours de l'année passée, le cyber-renforcement du matériel de sécurité physique et de la gestion du contrôle d'accès ont été les plus populaires, avec 40 % des personnes interrogées mettant en œuvre de nouvelles dispositions en la matière.

« Il est rassurant de constater que les professionnels de la sécurité physique placent la posture de cybersécurité de leur organisation en haut de leurs priorités », déclare Mathieu Chevalier, Architecte de Sécurité Principal chez Genetec. « Alors que les menaces continuent d'évoluer, mener une stratégie de défense en profondeur reste la meilleure stratégie qu'une organisation puisse avoir. Les entreprises devront mettre en place de bonnes pratiques de cybersécurité et choisir des partenaires technologiques qui offrent des niveaux d'automatisation plus élevés pour rester à l'affût des menaces potentielles. Elles devront également examiner minutieusement l'ensemble de leur chaîne d'approvisionnement et exiger une vérification continue, plutôt que de se contenter de renforcer leurs réseaux et systèmes. »

Pour aider ses clients à être plus cyber-résilients, Genetec a développé des fonctionnalités embarquées dans sa plateforme de sécurité, GenetecMC Security Center :

Security Center Firmware Vault maintient les caméras sécurisées et à jour en alertant les clients lorsque des mises à jour sont disponibles, en validant automatiquement la compatibilité du micrologiciel et en leur permettant de le pousser directement à la caméra depuis la plateforme en quelques clics. Cela permet de réduire la probabilité d'être victime de vulnérabilités connues.

Les dispositifs Streamvault MC sont cyber-endurcis en standard. Plus de 200 paramètres de sécurité sont préconfigurés, afin de garantir la protection de chaque partie de l'infrastructure du client.

sont cyber-endurcis en standard. Plus de 200 paramètres de sécurité sont préconfigurés, afin de garantir la protection de chaque partie de l'infrastructure du client. La fonction Gestion des certificats de Security Center 5.11 simplifie la tâche de gestion du cycle de vie des certificats, permettant aux utilisateurs de facilement faire en sorte que leurs appareils restent connectés et fonctionnent sans problème.

Le Service de mise à jour Genetec (GUS) avertit les utilisateurs des nouvelles mises à jour de produits, leur permettant de les télécharger automatiquement ou de les installer selon leur propre calendrier, réduisant ainsi les efforts nécessaires pour gérer les mises à jour et se protéger des attaques.

Enfin, le widget Score de sécurité est un outil de renforcement de la cybersécurité dynamique, qui surveille la sécurité du système en temps réel. Il propose des recommandations et vérifie ensuite si les différents éléments du système sont conformes.



Pour plus d'informations sur les meilleures pratiques de cybersécurité, rendez-vous sur le Trust Center Genetec.

Méthodologie de l'enquête

Genetec Inc. a interrogé des professionnels de la sécurité physique du 25 août au 21 septembre 2022. Après examen des réponses, 3 711 participants ont été inclus dans l'échantillon pour l'analyse. Un rapport complet sur l'État de la sécurité physique sera publié en décembre 2022.

