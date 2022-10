Nomination de M. Olivier Grondin—Nouveau président du conseil d’administration de l’Association de l’exploration minière du Québec

ROUYN-NORANDA, Québec, 25 oct. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- L’Association de l’exploration minière du Québec (AEMQ) est heureuse d’annoncer la nomination de M. Olivier Grondin à titre de président du conseil d’administration. Cette nomination a été rendue effective à la suite de l'Assemblée générale annuelle des membres, tenue à Montréal le 4 octobre dernier. Il succède ainsi à M. Mathieu Savard qui a présidé le conseil durant les quatre dernières années.



Titulaire d’un baccalauréat en géologie appliquée de l’Université du Québec à Montréal et d’une maîtrise en géologie économique de l’Université McGill, M. Grondin possède une vaste expérience en exploration minière. Il est Directeur exploration Canada, pour Mines Agnico Eagle Mines Limitée. Il a occupé différents postes en exploration minière, notamment à titre de président-directeur général et directeur général adjoint de SOQUEM de 2015 à 2018, géologue sénior pour Hecla Québec de 2010 à 2015. Il a également occupé les postes de géologue d’exploration pour Corporation minière Alexis, Ressources Breakwater en Colombie-Britannique et Cambior.

L’AEMQ est une association professionnelle et industrielle représentant les intervenants œuvrant dans le domaine de l'exploration minière au Québec. Fondée en 1975, l’Association poursuit comme mission la promotion de l'exploration durable et responsable des ressources minérales du Québec et leur contribution essentielle à l'économie québécoise. Elle rassemble plus de 1100 membres individuels ainsi que 150 membres corporatifs issus de la filière minérale québécoise. Nous représentons les artisans de notre secteur : prospecteurs, géologues, ingénieurs, explorateurs, fournisseurs de service, producteurs et investisseurs, qui contribuent chaque jour à la reconnaissance du Québec comme référence mondiale en matière d’exploration responsable.

« L’exploration minière a grandement évolué au cours des dernières décennies, tant pour l’amélioration des pratiques, la réduction de l’empreinte de nos activités que l’approche responsable des entreprises. Notre industrie peut grandement contribuer au développement d’une société plus verte, à l’amélioration de l’empreinte environnementale humaine en plus de soutenir la valeur économique ajoutée de la filière minérale québécoise. Nous sommes conscients que pour assurer le succès de la transition énergétique et de l’électrification des transports, le fonctionnement de la filière minérale et ses impacts réels sur le territoire doivent être mieux communiqués. C’est un enjeu au quotidien de nos PME d’exploration et c’est un défi que j’entends relever avec la collaboration des administrateurs et les membres de l’Association », a mentionné M. Grondin.

À PROPOS DE L’ASSOCIATION DE L’EXPLORATION MINIERE DU QUEBEC (AEMQ)

L’AEMQ est une association professionnelle et industrielle représentant les intervenants œuvrant dans le domaine de l'exploration minière au Québec. Fondée en 1975, l’Association a comme mission de promouvoir l'exploration durable et responsable des ressources minérales du Québec et leur contribution essentielle à l'économie québécoise. Elle rassemble 150 membres corporatifs et 1200 membres individuels. L’Association organise annuellement Xplor, un congrès qui rassemble la filière minérale québécoise en octobre.