McPhy Energy signe un contrat de maintenance de 8 ans avec Siemens Energy dans le cadre du projet CEOG

CEOG est le plus grand projet au monde de centrale électrique combinant l’énergie photovoltaïque et un stockage massif de 128 MWh, principalement sous forme d’hydrogène ;

Dans le cadre de ce projet, McPhy signe un contrat de maintenance de 8 ans avec Siemens Energy. Ce contrat prévoit la maintenance planifiée et corrective à distance d’un électrolyseur de grande puissance ainsi que la fourniture des pièces de remplacement et des services au site.

Grenoble, le 25 octobre 2022 - 17h45 CEST – McPhy Energy, spécialiste des équipements de production et distribution d’hydrogène bas-carbone (électrolyseurs et stations de recharge), annonce aujourd’hui la signature d’un contrat de maintenance d’une durée de 8 ans avec Siemens Energy, agissant en qualité de constructeur et d’exploitant du projet de Centrale Électrique de l’Ouest Guyanais (« CEOG » fondée par Meridiam, Société Anonyme de la Raffinerie des Antilles (SARA) et Hydrogène de France (HDF)).

En vertu de cet accord et à compter de 2024, les équipes de McPhy géreront la maintenance des équipements qui assurent la production d’hydrogène ainsi que la fourniture des pièces de remplacement et des services au site. McPhy assurera une garantie de disponibilité et d’efficacité énergétique de l’électrolyseur.

Associant un électrolyseur grande puissance, Augmented McLyzer 16 MW, fourni par McPhy, un parc solaire photovoltaïque, une unité de stockage hydrogène et des piles à combustible de forte puissance, CEOG produira de l’hydrogène ensuite stocké sous pression dans des réservoirs. Cet hydrogène sera recombiné avec l’oxygène de l’air au sein de piles à combustible pour produire de l’électricité non polluante 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. CEOG assurera ainsi l’approvisionnement en électricité de 10 000 foyers en Guyane à un coût compétitif par rapport aux centrales thermiques du territoire.

À PROPOS DE MCPHY

Spécialiste des équipements de production et distribution d’hydrogène, McPhy contribue au déploiement mondial de l’hydrogène bas-carbone comme solution pour la transition énergétique. Fort de sa gamme complète dédiée aux secteurs de l’industrie, la mobilité et l’énergie, McPhy offre à ses clients des solutions clés en main adaptées à leurs applications d’approvisionnement en matière première industrielle, de recharge de véhicules électriques à pile à combustible ou encore de stockage et valorisation des surplus d’électricité d’origine renouvelable. Concepteur, fabricant et intégrateur d’équipements hydrogène depuis 2008, McPhy dispose de trois centres de développement, ingénierie et production en Europe (France, Italie, Allemagne). Ses filiales à l’international assurent une large couverture commerciale à ses solutions hydrogène innovantes. McPhy Energy est cotée sur Euronext Paris (compartiment B, code ISIN : FR0011742329, code mnémonique : MCPHY).

