GTT dévoile son concept innovant de méthanier à trois cuves avec l’obtention de deux Approbations de Principe

Paris – 25 octobre 2022. GTT annonce avoir obtenu deux Approbations de Principe (AiP) pour son concept innovant de méthanier à trois cuves, de la part de DNV et de Bureau Veritas (BV). Cette avancée technologique a pour objectif d’augmenter la rentabilité et les performances globales du navire.

Ce concept de méthanier à trois cuves permet une réduction des coûts de construction, obtenue grâce à la suppression d’un cofferdam1, d’un mât tripode et de tous les équipements cryogéniques associés (dômes de liquide et de gaz, vannes, tuyauterie, radars, etc.). La surface totale des systèmes de confinement à membranes sera réduite d’environ 2 000 m², ce qui diminuera les coûts liés aux matériaux et à la construction des cuves.

En parallèle, l’amélioration du rapport entre le volume de GNL transporté et la surface de revêtement cryogénique permettra de diminuer le taux d'évaporation quotidien. A titre d'exemple, GTT estime atteindre un taux d'évaporation limité à 0,080% du volume par jour avec la technologie Mark III Flex contre 0,085% du volume par jour avec les méthaniers actuellement en opération.

Ce nouveau design pourrait également offrir un gain de temps pour les chantiers navals et optimiser leur calendrier de construction.

DNV et BV ont délivré une approbation de principe pour cette conception innovante de méthanier à trois cuves pour les technologies Mark III et NO96 développées par GTT.

Philippe Berterottière, Président-Directeur général de GTT, a déclaré : « Depuis près de 60 ans, le groupe GTT n’a eu de cesse d’améliorer ses technologies pour proposer à ses clients des solutions qui répondent à leurs exigences, ainsi qu’à celles des autorités de régulation. Il y a trente ans, nous avons fait évoluer les méthaniers de cinq à quatre cuves et nous espérons maintenant faire progresser le marché avec un navire à trois cuves. Nous espérons voir ce concept devenir un standard dans les années futures. »

Jean-Baptiste Boutillier, Directeur de l’innovation et de la stratégie technique de GTT, a déclaré : « Nous sommes honorés par l’obtention de ces deux approbations de principe pour la conception de ce méthanier à trois cuves. Nous sommes convaincus que cette évolution sera bénéfique pour l’ensemble des parties prenantes grâce à une amélioration des performances du méthanier tout en réduisant son empreinte carbone. »

A propos de GTT

GTT est l'expert technologique des systèmes de confinement à membranes dédiés au transport et au stockage des gaz liquéfiés. Depuis plus de 50 ans, GTT conçoit et commercialise des technologies de pointe pour une meilleure performance énergétique. Les technologies GTT allient efficacité opérationnelle et sécurité pour équiper les méthaniers, les unités flottantes, les réservoirs terrestres, ainsi que les navires de transport multi-gaz. Le Groupe propose également des systèmes destinés à l’utilisation du GNL comme carburant, ainsi qu’une large gamme de services, dont des solutions digitales dans le domaine du Smart Shipping. GTT est aussi présent dans l'hydrogène à travers sa filiale Elogen, qui conçoit et assemble des électrolyseurs destinés en particulier à la production d'hydrogène vert.

GTT est coté sur le compartiment A d’Euronext Paris (Code ISIN FR0011726835, Ticker GTT) et fait partie notamment des indices SBF 120, Stoxx Europe 600 et MSCI Small Cap.Plus d’information sur www.gtt.fr

Contact Relations Média :

press@gtt.fr / + 33 (0)1 30 23 48 45

Contact Relations Investisseurs :

information-financiere@gtt.fr / + 33 (0)1 30 23 20 87

A propos de DNV

DNV est la première société de classification au monde et un conseiller reconnu de l'industrie maritime. Nous améliorons la sécurité, la qualité, l'efficacité énergétique et la performance environnementale de l'industrie maritime mondiale - à travers tous les types de navires et de structures offshore. Nous investissons fortement dans la recherche et le développement pour trouver des solutions, en collaboration avec l'industrie, qui répondent aux défis stratégiques, opérationnels ou réglementaires. www.dnv.com/maritime

À propos de Bureau Veritas

Bureau Veritas est un leader mondial de l’inspection, de la certification et des essais en laboratoire. Créé en 1828, le Groupe emploie plus de 80 000 collaborateurs dans plus de 1 600 bureaux et laboratoires dans le monde entier. Bureau Veritas aide ses 400 000 clients à améliorer leurs performances, en offrant des services et des solutions innovantes pour s'assurer que leurs actifs, produits, infrastructures et processus répondent aux normes et réglementations relatives à la qualité, la santé, la sécurité, la protection de l’environnement et la responsabilité sociale. Bureau Veritas est coté sur Euronext Paris et fait partie des indices CAC 40 ESG, CAC Next 20 et SBF 120.

Compartiment A, code ISIN FR 0006174348, mnémonique : BVI.

Pour en savoir plus www.bureauveritas.com. Suivez-nous aussi sur Twitter (@bureauveritas) et LinkedIn.

1 Un cofferdam est un espace de séparation entre deux parties de la coque d'un navire ; il est délimité par deux cloisons étanches de part et d'autre.

