Chiffre d’affaires du T3 2022 :

Croissance du chiffre d’affaires portée par la bonne performance du Sport et les hausses de prix de vente

Volume d’activité stable par rapport au T3 2021 malgré un ralentissement de la demande dans certains segments

Résultats du troisième trimestre 2022

C hiffre d’affaires en forte hausse de + 24,2 % par rapport au T 3 202 1 , dont + 11 ,9% de hausses de prix de vente , + 12, 2 % liés aux e ffet s de change et un volume stable, la croissance dans le Sport compensant le retrait en EMEA et CEI

En EMEA, volume d’activité en retrait par rapport au T3 2021 du fait d’un r alentissement de la demande et du déstockage dans la chaîne de distribution

Croissance modérée des volumes e n Amérique du Nord dans un marché moins dynamique qu’au premier semestre

Stabilisation du niveau d’activité en CEI autour de -25% et poursuite de la croissance en APAC et Amérique Latine

T rès bon niveau d’activité dans le Sport , qui enregistre une croissance organique supérieure à 30% pour le troisième trimestre consécutif

Hausse des prix de vente et balance d’inflation positive malgré l’augmentation des prix de l’énergie

Paris, le 25 octobre 2022 : le Conseil de Surveillance de Tarkett (Euronext Paris : FR0004188670 TKTT), qui s’est réuni ce jour, a examiné le chiffre d’affaires consolidé du Groupe pour le troisième trimestre 2022.

Le Groupe utilise des indicateurs alternatifs de performance (non définis par les normes IFRS) décrits en détail dans l’annexe de ce document :

Chiffre d’affaires en millions d’euros T3 2022 T3 2021 Variation Dont croissance organique Variation organique y/c les variations de prix en CEI (1) EMEA 220,4 217,4 +1,4% +2,7% +2,7% Amérique du Nord 251,4 194,1 +29,5% +11,5% +11,5% CEI, APAC & Amérique Latine 191,1 164,1 +16,5% -13,8% -1,5% Sport 342,5 233,9 +46,4% +30,5% +30,5% Total Groupe 1 005,4 809,4 +24,2% +9,7% +12,0%

(1) Les ajustements de prix de vente dans les pays de la CEI sont historiquement déployés pour compenser les variations des devises et donc exclus de l’indicateur « croissance organique » (cf. Annexe 1). En 2021 et 2022, des hausses de prix significatives ont été mises en œuvre pour compenser les effets de l’inflation des prix d’achat, et, par conséquent, le Groupe mesure également la variation des ventes à périmètre et taux de change constants incluant les ajustements de prix dans les pays de la CEI.





1. Chiffre d’affaires du troisième trimestre 2022





Le chiffre d’affaires net du groupe s’est élevé à 1 005 millions d’euros, en hausse de +24,2% par rapport au troisième trimestre 2021. La croissance organique s’établit à +12,0% en incluant les hausses de prix de vente dans la région CEI déployées en début d’année(1). L’effet total des hausses de prix de vente mises en œuvre dans l’ensemble des segments est en moyenne de +11,9% par rapport au troisième trimestre 2021.

Le segment EMEA a réalisé un chiffre d’affaires de 220 millions d’euros, en hausse de +1,4% par rapport au troisième trimestre 2021, incluant un effet change défavorable de -1,3% soit une croissance organique de +2,7%. Dans un contexte économique incertain, le Groupe a observé une contraction de la demande, amplifiée par la réduction des stocks dans l’ensemble de la chaîne de valeur. L’activité Résidentielle est significativement inférieure à 2021, qui avait été marquée par une nette reprise. L’activité Commerciale a également marqué le pas dans la plupart des catégories à l’exception des dalles LVT. Les hausses de prix de ventes ont néanmoins permis de compenser l’inflation des matières premières, du transport et de l’énergie.

Le segment Amérique du Nord a réalisé un chiffre d’affaires de 251 millions d’euros, en hausse de +29,5% par rapport au troisième trimestre 2021, reflétant une solide croissance à taux de change et périmètre constants de +11,5% et un effet de change positif lié à l’appréciation du dollar contre l’euro (+18,0%). Les volumes et les prix de vente ont contribué à la croissance organique qui est bien orientée dans les segments Commerciaux des bureaux, de la Santé et de l’Education utilisant la moquette, les accessoires et les revêtements de sol vinyle ou caoutchouc. Le volume d’activité en Résidentiel est en baisse dans un marché en net ralentissement.

Le chiffre d’affaires du segment CEI, APAC et Amérique latine s’est élevé à 191 millions d’euros en hausse de +16,5% par rapport au troisième trimestre 2021 grâce à effet de change positif lié principalement à l’appréciation du rouble (+18,0%). L’activité est en léger retrait organique (-1,5% incluant les hausses de prix de vente dans les pays de la CEI). En Russie, le marché est pénalisé par le contexte géopolitique et l’activité de Tarkett est en retrait d’environ -25% en volume par rapport à l’année précédente. Les ventes sont supérieures à l’année précédente du fait des hausses de prix de vente et de l’appréciation du rouble. A fin septembre, les ventes en Russie représentent environ 9% des ventes totales du Groupe sur la période. Les zones APAC et Amérique Latine ont réalisé un excellent trimestre marqué par une croissance soutenue des volumes et une poursuite des hausses de prix de vente.

Comme attendu, l’activité du segment Sport est en très forte croissance pour le troisième trimestre consécutif. Le chiffre d’affaires s’est élevé à 343 millions d’euros, en hausse de +46,4% dont +30,5% de croissance organique par rapport au troisième trimestre 2021. Le marché est extrêmement dynamique en Amérique du Nord tant pour les terrains de sport en gazon artificiel que pour les pistes d’athlétisme, deux segments où Tarkett bénéficie d’une position de leader.

2. P erspectives fin 2022 et objectifs court terme





Le contexte macroéconomique fait peser des incertitudes importantes sur l’activité à la fin de cette année et au début de l’année 2023.

En Europe, les tensions géopolitiques, l’inflation et l’incertitude autour de l’approvisionnement du gaz et de l’électricité vont continuer de peser sur le niveau de la demande dans un contexte de ralentissement économique. Le groupe anticipe un volume d’activité au quatrième trimestre inférieur à celui de l’année précédente.

En Amérique du Nord, la hausse significative des taux d’intérêts a d’abord conduit à un ralentissement du marché résidentiel, auquel le Groupe n’est que modérément exposé. L’activité commerciale est jusqu’à présent mieux orientée mais pourrait marquer le pas dans un contexte de croissance économique atone.

La guerre en Ukraine va continuer de pénaliser le niveau d’activité dans la zone CEI, sans toutefois qu’il soit possible à ce stade d’évaluer si le marché va se stabiliser au niveau actuel (environ -25% par rapport à 2021).

Le marché des terrains de Sport en Amérique du Nord devrait continuer à croître. Le carnet de commande du Groupe se maintient à un niveau élevé et permet d’anticiper un bon début d’année 2023.

(1) Les Ajustements de prix de ventes dans les pays de la CEI sont historiquement déployés pour compenser les variations des devises et donc exclus de l’indicateur « croissance organique ». En excluant ces hausses de prix, la croissance organique s’établit à +9.7% (Cf. Annexe 1)

Le ralentissement des volumes dans certaines géographies du Groupe ne permettra pas de générer l’ensemble des gains de productivité attendus. Ils sont estimés entre 5 et 10 millions d’euros pour l’ensemble de l’année 2022 (contre 15 à 20 millions d’euros prévus). Pour tenir compte de la contraction de l’activité, le Groupe prend des mesures immédiates de réduction des coûts, notamment en Europe où la plupart des sites industriels ont réduit significativement leur volume de production.

Les prix d’achat des principales matières premières se stabilisent compte tenu d’un ralentissement de la demande. Néanmoins, la forte hausse du prix de l’énergie va continuer à alimenter un niveau de prix élevé dans les prochains mois. Le Groupe confirme l’estimation pour 2022 de l’effet négatif de la hausse des coûts d’achat : environ 280 millions d’euros supplémentaires par rapport à 2021.

Depuis le début de l’année, Tarkett a déployé des hausses de prix de vente significatives qui permettront de neutraliser l’effet de l’inflation sur l’ensemble de l’année.

Le Groupe estime que les mesures mises en œuvre lui permettront d’atteindre un niveau d’EBITDA Ajusté pour l’ensemble de l’année 2022 supérieur à celui de 2021.

Ce communiqué de presse peut contenir des informations de nature prévisionnelle. Ces informations constituent soit des tendances, soit des objectifs, et ne sauraient être regardées comme des prévisions de résultat ou de tout autre indicateur de performance. Ces informations sont soumises par nature à des risques et incertitudes, tels que décrits dans le Document d’Enregistrement Universel de la Société disponible sur son site Internet (www.tarkett-group.com). Elles ne reflètent donc pas les performances futures de la Société, qui peuvent en différer sensiblement. La Société ne prend aucun engagement quant à la mise à jour de ces informations.

A nnexes

1/ Définition des indicateurs alternatifs de performance (non définis pa r les normes IFRS)

La croissance organique mesure l’évolution du chiffre d’affaires net par rapport à la même période de l’année précédente, hors effet de change et hors variations de périmètre. L’effet change est obtenu en appliquant les taux de change de l’année précédente aux ventes de l’année en cours et en calculant la différence avec les ventes de l’année en cours. Il comprend également l’effet des ajustements de prix dans les pays de la CEI destinés à compenser l’évolution des devises locales par rapport à l’euro.

mesure l’évolution du chiffre d’affaires net par rapport à la même période de l’année précédente, hors effet de change et hors variations de périmètre. L’effet change est obtenu en appliquant les taux de change de l’année précédente aux ventes de l’année en cours et en calculant la différence avec les ventes de l’année en cours. Il comprend également l’effet des ajustements de prix dans les pays de la CEI destinés à compenser l’évolution des devises locales par rapport à l’euro. L ’effet périmètre est constitué : des ventes de l’année en cours réalisées par les entités non présentes dans le périmètre de consolidation sur la même période de l’année précédente, et ce jusqu’à leur date anniversaire d’intégration, de la réduction des ventes liée aux activités cédées, non présentes dans le périmètre de consolidation de l’année en cours mais intégrées dans les ventes de la même période de l’année précédente, et ce jusqu’à la date anniversaire de la cession.

est constitué :

En millions d’euros Chiffre d’affaires 2022 Chiffre d’affaires 2021 Variation Dont volume Dont prix de vente Dont prix de vente en CEI Dont effet taux de change Dont effet périmètre Total Groupe T1 684,7 558,8 +22,5%



+6,4%







+8,8%







+4,1% +3,3% - Dont croissance organique +15,2% Dont hausses des prix de vente +12,9% Total Groupe T2 879,3 702,4 +25,2%



+3,3%







+9,3%







+3,3% +9,3% +0,1% Dont croissance organique +12.6% Dont hausses des prix de vente +12,6% Total Groupe S1 1 564,0 1 261,2 +24,0%



+4,6%







+9,1%







+3,6% +6,6% +0,1% Dont croissance organique +13,8% Dont hausses des prix de vente +12,7% Total Groupe T3 1 005,4 809,4 +24,2%



+0,1%







+9,6%







+2,3% +12,2% +0,1% Dont croissance organique +9,7% Dont hausses des prix de vente +11,9% Total Groupe 9M 2 569,4 2 070,6 +24,1%



+2,9%







+9,2%







+3,2% +8,7% +0,1% Dont croissance organique +12,2% Dont hausses des prix de vente +12,4%





Chiffre d’affaires en millions d’euros 9M 2022 9M 2021 Variation Dont croissance organique Variation organique y/c les variations de prix en CEI (1) EMEA 707,4 662,6 +6,8% +7,7% +7,7% Amérique du Nord 702,2 546,5 +28,5% +14,4% +14,4% CEI, APAC & Amérique Latine 482,1 418,7 +15,1% -11,5% +4,3% Sport 677,7 442,7 +53,1% +38,4% +38,4% Total Groupe 2 569,4 2 070,6 +24,1% +12,2% +15,3%

2 / Bridge en million s d’ euros 2022

Chiffre d’affaires par segment

T3 2021 809,4 +/- EMEA +6,0 +/- Amérique du Nord +22,4 +/- CEI, APAC & Amérique latine -22,7 +/- Sports +70,0 T3 2022 à périmètre et taux de change constants 885,1 +/- Effet périmètre +1,4 +/- Devises +74.6 +/- « Lag effect » en CEI +44,3 T3 2022 1 005,4





9M 2021 2 070,6 +/- EMEA +49,8 +/- Amérique du Nord +78,6 +/- CEI, APAC & Amérique Latine -48,0 +/- Sports +167,6 9M 2022 Like-for-Like 2 318,6 +/- Effet périmètre +2,6 +/- Devises +148,9 +/- « Lag effect » en CEI +99,3 9M 2022 2 569,4

