VELIZY-VILLACOUBLAY — le 26 octobre 2022

Dassault Systèmes s’associe à Sanofi pour optimiser le transfert de technologies et l’industrialisation de ses futures « EVolutive Facilities »

Sanofi s’appuiera sur la plateforme 3DEXPERIENCE de Dassault Systèmes pour concevoir , implémenter , qualifier et exploiter des lignes de production modulaires dans ses futures usines « EVolutive Facilities » (EVF) de nouvelle génération construites en France et à Singapour.

Les modèles 3D de la plateforme 3DEXPERIENCE permettront à Sanofi de générer des jumeaux virtuels afin d ’ améliorer l ’ agilité, la fiabilité et les performances de ses nouvelles unités de production .

L’amélioration de l’agilité et de la flexibilité permettra à Sanofi d’accélérer la mise en œuvre des modifications et d’atteindre ses ambitions en sécurisant son pipeline de produits.





Dassault Systèmes (Euronext Paris : FR0014003TT8, DSY.PA) et Sanofi annoncent la formation d’un partenariat en vue d’optimiser la production des « EVolutive Facilities » (EVF), les futures usines modulaires de pointe que construit Sanofi en France et à Singapour. Ce partenariat, qui étend la collaboration entamée de longue date par les deux sociétés dans le domaine des sciences de la vie et de la santé, s’appuiera sur l’expérience des jumeaux virtuels pour déployer des installations agiles et flexibles qui permettront à cet acteur majeur de l’industrie pharmaceutique de sécuriser son portefeuille de produits.

Sanofi utilisera l’Industry Solution Experience « Made to Cure for BioPharma » basée sur la plateforme 3DEXPERIENCE de Dassault Systèmes pour concevoir, implémenter, qualifier et exploiter des lignes de production modulaires dans ses deux unités de production « EVolutive Facilities ». Ces deux sites s’appuieront sur une technologie à usage unique et des équipements mobiles pour fabriquer jusqu’à quatre produits simultanément et durablement en sélectionnant les technologies les plus avancées pour réduire la consommation d’énergie. La plateforme 3DEXPERIENCE fournit un environnement virtuel où les entreprises peuvent innover et gérer les données de manière collaborative d’un bout à l’autre de leur cycle de vie. Sanofi pourra ainsi expérimenter les systèmes de fabrication en cours de développement, ainsi que leur fonctionnement dans un environnement virtuel avant d’optimiser les processus de montée en échelle et d’industrialisation en amont de leur déploiement.

« Nous souhaitons améliorer la vie du plus grand nombre en permettant aux patients d’accéder plus rapidement aux vaccins et aux traitements tout en minimisant l’impact environnemental de nos activités », déclare Ana Alves, responsable de projet mondial EVolutive Facility et directrice du site Sanofi de Neuville sur Saône (Rhône). « Dassault Systèmes dispose de la technologie dont nous avons besoin pour accélérer l’introduction de nouveaux produits dans notre unité de production en soutenant la collaboration entre nos équipes et en renforçant la standardisation des conceptions et des modèles. Notre partenaire nous fournira par ailleurs des capacités qui nous permettront d’atteindre l’objectif que nous nous sommes fixé, à savoir fabriquer plusieurs produits dans l’unité de production EVF selon un calendrier optimisé, grâce au jumeau numérique. Ensuite, la plateforme 3DEXPERIENCE nous aidera à maîtriser le processus complexe que représente la gestion du cycle de vie des produits dans un environnement hautement règlementé pour le bien de nos patients. »

Les laboratoires pharmaceutiques doivent qualifier les installations, équipements et processus avant leur entrée en production afin de garantir un niveau maximum de sécurité et de qualité. Ce processus nécessite parfois quelques semaines, voire plusieurs mois, en fonction de la configuration des équipements et des paramètres de procédés spécifiques aux différentes recettes de produits. À cet égard, les jumeaux virtuels permettent aux acteurs de l’industrie pharmaceutique de standardiser les modules, de réduire ce délai et d’accroître leur aptitude à produire des thérapies cruciales de façon rapide et massive.

La technologie de jumeau virtuel permet à Sanofi de visualiser et de simuler la recette, les équipements et les consommables nécessaires à chaque procédé, ainsi que le flux et l’activité des modules et des opérateurs dans la « ballroom », une zone de production flexible et modulaire conçue pour passer rapidement d’un procédé à l’autre. Sanofi peut ainsi ajouter, supprimer et remplacer des éléments fonctionnels et des étapes procédés en toute transparence en fonction de ses besoins, ainsi que reconfigurer les lignes de production pour basculer rapidement d’un produit à un autre. Cette approche permet également à Sanofi d’accélérer les principales activités tout au long du cycle de vie des nouveaux modules, procédés et installations, et de les cataloguer dans son processus de gestion du cycle de vie des produits dans l’optique de les réutiliser et d’accélérer le changement de produits.

« La pandémie a délivré un message clair : les acteurs de l’industrie pharmaceutique doivent être en mesure de maximiser leur efficience et de fournir rapidement des thérapies innovantes de haute qualité aux patients du monde entier », déclare Claire Biot, vice-présidente Industrie des Sciences de la vie et Santé, Dassault Systèmes. « Sanofi relève ce défi avec une capacité de fabrication modulaire de nouvelle génération qui peut transformer la rapidité avec laquelle les produits parviennent aux patients. Grâce à la plateforme 3DEXPERIENCE, Sanofi pourra mettre en œuvre ses nouveaux produits avec succès dès la première fois en accélérant les montées en cadence de fabrication et en produisant des procédés simultanément avec à la clé une flexibilité intégrée. Cette collaboration permettra à Sanofi de simuler et d’améliorer l’ergonomie en ateliers. »

À PROPOS DE DASSAULT SYSTÈMES

Dassault Systèmes, the 3DEXPERIENCE Company, est un « accélérateur de progrès humain ». Elle propose aux entreprises et aux particuliers des environnements virtuels collaboratifs leur permettant d’imaginer des innovations plus durables. En développant un jumeau virtuel du monde réel grâce à la plateforme 3DEXPERIENCE et à ses applications, Dassault Systèmes donne à ses clients les moyens de repousser les limites de l’innovation, de l’apprentissage et de la production, pour créer un monde plus durable pour les patients, les citoyens et les consommateurs. Dassault Systèmes crée de la valeur pour ses 300 000 clients de toutes tailles, dans toutes les industries et dans plus de 140 pays. Pour plus d’informations : www.3ds.com/fr.

À propos de Sanofi

Nous sommes une entreprise mondiale de santé, innovante et animée par une vocation : poursuivre les miracles de la science pour améliorer la vie des gens. Nos équipes, présentes dans une centaine de pays, s’emploient à transformer la pratique de la médecine pour rendre possible l’impossible. Nous apportons des solutions thérapeutiques qui peuvent changer la vie des patients et des vaccins qui protègent des millions de personnes dans le monde, guidés par l’ambition d’un développement durable et notre responsabilité sociétale. Sanofi est cotée sur EURONEXT : SAN et NASDAQ : SNY. Pour plus d’informations : www.sanofi.com/fr/.

