Dassault Systèmes : Docaposte, Dassault Systèmes, Bouygues Telecom et la Banque des Territoires s’allient pour proposer une offre de référence dans les services de cloud de confiance

Docaposte, Dassault Systèmes, Bouygues Telecom

et la Banque des Territoires s’allient pour proposer

une offre de référence dans les services de cloud de confiance

Paris, le 26 octobre 2022 - Docaposte (filiale numérique du groupe La Poste et chef de file du projet), Dassault Systèmes, Bouygues Telecom et la Banque des Territoires ont signé une alliance associant leurs expertises et leurs forces au sein d’un consortium industriel 100 % français afin de créer NUMSPOT, une société1 dédiée au développement d’une offre complète de services européens de cloud souverain et de confiance.

NUMSPOT est destinée prioritairement aux acteurs économiques et institutionnels français qui ne trouvent pas actuellement de solutions répondant à leurs besoins : secteur financier (banques, assurances), secteur de la santé (hôpitaux…) et secteur public (État, collectivités locales, opérateurs).

Disponible dès 2023 en France, NUMSPOT vise un développement commercial sur le marché européen avec l’ambition de devenir l’offre de référence de cloud de confiance.

NUMSPOT fournira une solution technologiquement et commercialement compétitive, fiable et sécurisée répondant aux besoins d’hébergement régulés conformément aux standards SecNumCloud, Hébergeur de Données de Santé et futur schéma européen de cybersécurité EUCS. NUMSPOT s’appuiera pour cela sur la complémentarité des expertises technologiques et des capacités d’investissement des quatre partenaires français du consortium.

L’entreprise proposera des services aux meilleurs standards du marché (performance, scalabilité, sécurité, prix, responsabilité environnementale) reposant sur l’infrastructure cloud souveraine OUTSCALE de Dassault Systèmes, qui bénéficie de la qualification SecNumCloud et garantit le plus haut niveau de fiabilité industrielle et de sécurité, avec des données exclusivement opérées en France.

Au-delà de l’infrastructure de confiance, l’ambition de NUMSPOT est d’offrir une plateforme technologique souveraine (PaaS) proposant des solutions logicielles et des services (SaaS), basés notamment sur les solutions de confiance de Docaposte, qui répondent aux besoins métiers.

En plus de répondre à trois enjeux clés du marché du cloud computing (la souveraineté des données, la sécurité des architectures numériques et la portabilité des données), NUMSPOT constituera un pilier européen pour construire les standards du cloud en proposant une approche ouverte et durable garantissant aux clients le maintien de la solution dans la durée, des conditions économiques équilibrées et la réversibilité de leurs engagements.

Enfin, NUMSPOT développera un écosystème européen de référence, positionné au meilleur niveau mondial, incluant des éditeurs de logiciels, des entreprises de services numériques, des startups. NUMSPOT travaillera conjointement avec des laboratoires de recherche, et notamment Inria, pour accélérer l’innovation technologique française et européenne.

Olivier Vallet, Président directeur général de Docaposte :

« Docaposte est le chef de file de ce projet ambitieux de cloud de confiance qui s’appuie sur la complémentarité de quatre grands acteurs français. Docaposte contribuera à la réussite de NUMSPOT par sa compréhension fine des attentes de la sphère publique et du secteur de la santé, par sa capacité à accompagner la transformation des organisations ainsi que par son expertise reconnue dans les services de confiance numérique. »

Bernard Charlès, Vice-président du Conseil d'administration, Directeur Général de Dassault Systèmes :

« Nous sommes au tout début de la transformation expérientielle de nos sociétés. Dans ce contexte, l’alliance NUMSPOT crée un couplage décisif entre acteurs publics et industriels et constitue un leadership nouveau au service de la transformation des collectivités, des hôpitaux, des administrations. Ce projet répond ainsi à une forte attente du marché et des citoyens. C’est possible car nous disposons d’une large maîtrise technologique, grâce à l’infrastructure OUTSCALE et à la plateforme 3DEXPERIENCE de Dassault Systèmes, capital technologique démontré depuis maintenant 10 ans. Dans un contexte géopolitique nouveau, cette alliance va fédérer un écosystème souverain avec l’ambition de devenir un pilier du numérique pour le citoyen en Europe. »

Benoit Torloting, Directeur général de Bouygues Telecom :

« Bouygues Telecom franchit un cap stratégique avec NUMSPOT. C’est une reconnaissance de notre grande expertise dans les réseaux de communication et cette annonce soutient notre stratégie de devenir l’opérateur télécom de référence qui accompagne les acteurs publics et privés dans leur transformation numérique. Avec NUMSPOT, nous avons l’ambition de servir au mieux les besoins des marchés publics et de la santé en leur apportant une solution de cloud de confiance adaptée à leurs attentes.»

Olivier Sichel, directeur de la Banque des Territoires

« C’est en faisant collaborer des partenaires industriels et financiers solides que nous pourrons construire le Cloud souverain de demain. Convaincue de la nécessité de faire face à cet enjeu crucial pour accélérer la transformation numérique des territoires, la Banque des Territoires a souhaité prendre part à ce projet ambitieux qui concilie souveraineté et confiance. »

A propos de Docaposte

Référent de la confiance numérique en France et filiale du groupe La Poste, Docaposte accompagne toutes les entreprises et institutions publiques dans leur transformation et leur permet de l’accélérer, en confiance.

Expert dans le traitement de données sensibles et Tiers de confiance, Docaposte bénéficie d’un positionnement unique sur le marché qui lui permet de répondre de bout en bout à l’intégralité d’un besoin client, dans le respect des réglementations et avec l’assurance d’une donnée hautement sécurisée. Leader des solutions numériques de confiance (vote électronique, lettre recommandée électronique, signature électronique, archivage numérique) et premier opérateur de données de santé en France avec plus de 45 millions de dossiers médicaux, Docaposte apporte son expertise dans la conception et la gestion de plateformes numériques sur mesure. Ses savoir-faire industriels et de délégation de gestion lui permettent de répondre à tous les besoins de ses clients. Docaposte compte plus de 40 000 entreprises et administrations clientes, 6 500 collaborateurs répartis sur près de 70 sites en France et à l’international. Docaposte a réalisé 750 M€ de chiffre d’affaires en 2021. Plus d’information sur www.docaposte.com

A propos de Dassault Systèmes

Dassault Systèmes, the 3DEXPERIENCE Company, est un « accélérateur de progrès humain ». Elle propose aux entreprises et aux particuliers des environnements virtuels collaboratifs leur permettant d’imaginer des innovations plus durables. En développant un jumeau virtuel du monde réel grâce à la plateforme 3DEXPERIENCE et à ses applications, Dassault Systèmes donne à ses clients les moyens de repousser les limites de l'innovation, de l'apprentissage et de la production, pour créer un monde plus durable pour les patients, les citoyens et les consommateurs. Dassault Systèmes crée de la valeur pour ses 300 000 clients de toutes tailles, dans toutes les industries et dans plus de 140 pays. Pour plus d'informations : www.3ds.com/fr

À propos de Bouygues Telecom

Opérateur global de communications, Bouygues Telecom se démarque en apportant tous les jours à ses 26,7 millions de clients le meilleur de la technologie. L’excellence de son réseau 5G, 4G qui couvre aujourd’hui 99% de la population, ses services dans le fixe et le Cloud permettent de profiter simplement, pleinement et où qu’ils soient, de leur vie digitale personnelle et professionnelle. À travers sa division Entreprises, Bouygues Telecom accompagne plus de 60 000 entreprises dans l’adoption généralisée du Très Haut Débit Fixe ou Mobile ainsi que dans la transformation de leurs infrastructures telecoms et informatiques. Aujourd’hui, Bouygues Telecom couvre par son réseau fibre plus de 60% des entreprises et son réseau 5G couvre près de 12 000 communes.

#OnEstFaitPourEtreEnsemble www.corporate.bouyguestelecom.fr

À propos de la Banque des Territoires

Créée en 2018, la Banque des Territoires est un des cinq métiers de la Caisse des Dépôts. Elle rassemble dans une même structure les expertises internes à destination des territoires. Porte d’entrée client unique, elle propose des solutions sur mesure de conseil et de financement en prêts et en investissement pour répondre aux besoins des collectivités locales, des organismes de logement social, des entreprises publiques locales et des professions juridiques. Elle s’adresse à tous les territoires, depuis les zones rurales jusqu’aux métropoles, avec l’ambition de lutter contre les inégalités sociales et les fractures territoriales. La Banque des Territoires est déployée dans les 16 directions régionales et les 37 implantations territoriales de la Caisse des Dépôts afin d’être mieux identifiée auprès de ses clients et au plus près d’eux.

Pour des territoires plus attractifs, inclusifs, durables et connectés.

www.banquedesterritoires.fr @BanqueDesTerr

