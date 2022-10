English French

VELIZY-VILLACOUBLAY — le 26 octobre 2022



Dassault Systèmes annonce sa nouvelle marque OUTSCALE, premier opérateur cloud de confiance accessible en tant que service

OUTSCALE étend son offre de la fourniture de services d ’ infrastructures ( IaaS ) à l ’ exploitation d ’ une expérience cloud déclinée en trois niveaux au service d ’ une cybergouvernance unifiée.

Les univers collaboratifs holistiques combinent la science des données, les expériences de jumeaux virtuels et la modélisation des proc essus pour permettre de vivre de nouvelles expériences métier qui génèrent de la valeur pour les clients.

C e nouvel écosystème cloud se ra focalisé sur le développement d ’ expériences métier et sur la cyber gouvernance .

Composée de membres dédiés et experimentés, l’équipe de direction fera d’OUTSCALE le partenaire de confiance des clients.

Dassault Systèmes (Euronext Paris : FR0014003TT8, DSY.PA) annonce ce jour son ambition de devenir le premier opérateur souverain et durable de services de confiance accessibles sur le cloud.

OUTSCALE, la marque cloud de Dassault Systèmes, élargit son offre avec une nouvelle fourniture d’une infrastructure cloud de confiance proposant des environnements souverains également disponibles sous forme de service.

Avec cette transition, Dassault Systèmes renforce la position d’OUTSCALE en tant que fournisseur stratégique d’un cloud souverain qui permet aux gouvernements et aux entreprises de tous secteurs d’accéder à l’autonomie numérique par l’intermédiaire d’une expérience cloud déclinée en trois niveaux : un cloud dédié à la collaboration souveraine dans l’espace du client ; un cloud privé pour une collaboration de confiance au sein d’un espace juridique et fiscal commun ; et un cloud international pour une collaboration sécurisée.

OUTSCALE fournira des jumeaux d’expérience métier qui permettront à tous les utilisateurs d’exceller dans leurs fonctions en bénéficiant de la science des données, en supprimant les silos et en capturant les connaissances et le savoir-faire disponibles au sein de leur entreprise et de leur écosystème — de l’intelligence du marché et de l’optimisation des coûts à la gestion des talents, à l’accélération de l’innovation en passant par l’intelligence des actifs et le contrôle de la qualité « en service ». Pour atteindre cet objectif, Dassault Systèmes s’appuiera sur l’expertise accumulée depuis 40 ans dans de multiples secteurs industriels. Le portefeuille OUTSCALE bénéficie des connaissances et du savoir-faire acquis par le Groupe pour héberger l’ensemble de ses propres plateformes dans un environnement cloud évolutif. OUTSCALE bâtit son écosystème sur le cloud pour développer des expériences métier et répondre aux besoins de cybergouvernance. Aujourd’hui, Dassault Systèmes a annoncé la première alliance en faveur d’un cloud souverain européen répondant à une gouvernance spécifique à chaque pays. Cette initiative s’appuiera sur une coentreprise formée avec la Banque des Territoires, Docaposte (filiale numérique du groupe La Poste) et Bouygues Telecom.

Fondateur d’OUTSCALE, Laurent Seror conservera ses fonctions de direction en qualité de membre du conseil d’administration d’OUTSCALE. Pour sa part, Philippe Miltin a été nommé Directeur Général (CEO) d’OUTSCALE. Il s’appuiera à ce titre sur plus de 20 ans d’expérience dans l’industrie numérique, tout récemment chez Atos, et concentrera ses activités sur le développement et la commercialisation du portefeuille de solutions cloud immédiatement opérationnelles d’OUTSCALE. Enfin, Arnaud Bertrand rejoint OUTSCALE au poste de senior vice-president en charge de la recherche et du développement. Fort de deux décennies d’expérience dans le domaine du Big Data et de l’informatique de haute performance (HPC), notamment chez Bull, Arnaud Bertrand dirigera les équipes R&D d’OUTSCALE.

« La stratégie définie pour OUTSCALE et son offre sont sans équivalent dans l’industrie. Nous appliquons une expertise industrielle acquise depuis 40 ans pour lancer une offre de cloud souverain de bout en bout étroitement liée au cœur de métier de chaque client et qui leur permettra d’extraire de la valeur de leurs données à plusieurs niveaux », a déclaré Pascal Daloz, Directeur Général Adjoint, Opérations de Dassault Systèmes. « Avec son équipe dirigeante expérimentée, OUTSCALE dispose des meilleurs atouts pour devenir l’incontournable partenaire de confiance de nos clients. »

Dassault Systèmes, the 3DEXPERIENCE Company, est un « accélérateur de progrès humain ». Elle propose aux entreprises et aux particuliers des environnements virtuels collaboratifs leur permettant d’imaginer des innovations plus durables. En développant un jumeau virtuel du monde réel grâce à la plateforme 3DEXPERIENCE et à ses applications, Dassault Systèmes donne à ses clients les moyens de repousser les limites de l’innovation, de l’apprentissage et de la production, pour créer un monde plus durable pour les patients, les citoyens et les consommateurs. Dassault Systèmes crée de la valeur pour ses 300 000 clients de toutes tailles, dans toutes les industries et dans plus de 140 pays. Pour plus d’informations : www.3ds.com/fr

